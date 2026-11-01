VIDEO Te vezi student în Europa? Iată ce oportunități sunt pentru tineri

Vrei să studiezi în Europa, dar nu știi de unde să începi? Pentru studenții din Republica Moldova există burse, mobilități Erasmus+ și programe universitare care le oferă șansa să studieze într-o țară europeană, să cunoască oameni și culturi noi și să acumuleze experiențe valoroase pentru viitor.

Dar cine poate aplica? Ce documente sunt necesare? Cât costă studiile și cine acoperă cheltuielile?

În acest reportaj din campania „Europa de acasă”, reprezentantele Oficiului Erasmus+ din Moldova explică ce oportunități au tinerii, unde pot găsi informațiile și cum pot beneficia de burse de mobilitate care pot ajunge la 800–900 de euro lunar, în funcție de program.

O cunoaștem și pe Andreea Grigoriu, studentă la inginerie mecanică la Universitatea Tehnică a Moldovei, care a ajuns prin Erasmus+ la o universitate din Praga. Experiența i-a deschis drumul către alte programe internaționale, noi prietenii și oportunități de dezvoltare.

🔎 Unde poți căuta oportunități de studii în Europa?

• Erasmus+ Moldova – https://erasmusplus.md/

• Portalul european Erasmus+ – https://erasmus-plus.ec.europa.eu/

• Erasmus Mundus Joint Masters – https://www.eacea.ec.europa.eu/schola…

• Programul CEEPUS – https://www.ceepus.info/

• Ministerul Educației și Cercetării – https://mec.gov.md/

Verifică și pagina universității la care studiezi, în special secțiunea dedicată relațiilor internaționale și mobilităților academice. Acolo sunt publicate apelurile, condițiile de participare și termenele de aplicare.

„Europa de acasă” este o campanie realizată de TeVezi Media, despre tinerii din Republica Moldova care valorifică experiențele europene și transformă oportunitățile în idei și inițiative pentru viitor. Campania este realizată cu sprijinul Agenției Naționale pentru Tineret.

Urmărește campania „Europa de acasă” pe canalele TeVezi Media și în Ziarul de Gardă.