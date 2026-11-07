VIDEO Din Veneția la Călărași. Cum a transformat un tânăr câteva rânduri de levănțică într-o afacere

De la câteva rânduri de levănțică, la o afacere cu produse care ajung pe piețele europene. Grigore Țîcu a studiat Business și Management la Veneția, în Italia, dar a ales să-și construiască viitorul acasă, în Republica Moldova.

A început cu levănțica plantată împreună cu tatăl său, iar astăzi dezvoltă la Călărași o afacere cu uleiuri esențiale, ceaiuri și alte produse din plante aromatice.

Cunoștințele acumulate în Italia l-au ajutat să-și dezvolte producția, să investească în certificarea ecologică și să găsească parteneri pe piețele internaționale. Produsele sale ajung în România, Franța, Marea Britanie și chiar peste ocean.

Dar Grigore nu s-a oprit la producție. A transformat câmpurile de levănțică și într-o atracție turistică și culturală, organizând un festival care a adunat până la 1 500 de vizitatori.

Cum a reușit să transforme o idee într-o afacere cu perspective europene? Ce provocări întâmpină un producător local care vrea să ajungă pe piețele internaționale?

Descoperiți povestea lui Grigore Țîcu în noul reportaj din campania „Europa de acasă”.

„Europa de acasă” este o campanie realizată de TeVezi, cu sprijinul Agenției Naționale pentru Tineret, despre tineri din Republica Moldova care aduc experiențe și idei din state europene și le transformă în proiecte, afaceri și inițiative pentru comunitățile lor.

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