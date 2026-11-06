„Toată lumea va fi încântată”. Trump a anunțat un „acord mare” pentru încheierea războiului din Ucraina, care ar putea implica întreaga Europă

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a discutat joi, 5 noiembrie, la Casa Albă, cu Kirill Dmitriev, emisarul special al președintelui rus Vladimir Putin, despre un posibil acord pentru încheierea războiului din Ucraina. Potrivit liderului american, înțelegerea ar putea depăși cadrul conflictului și ar putea implica inclusiv toate statele europene. Trump nu a oferit însă detalii despre conținutul acordului sau despre subiectele discutate, scrie The New York Times.

„Va fi un acord foarte mare. Va implica mai mult decât Ucraina, de fapt ar putea implica întreaga Europă. Va fi un acord mare și frumos, iar toată lumea va fi încântată”, a declarat Trump în Biroul Oval. Președintele american a precizat că nu s-a întâlnit cu reprezentanții Ucrainei care se aflau în aceeași zi la Casa Albă.

Întâlnirea cu Dmitriev a avut loc în contextul unei ceremonii organizate de Melania Trump, la care au participat reprezentanți ruși și ucraineni. Evenimentul a marcat armistițiul local de șase zile convenit recent în orașul Oleşkî, din regiunea ucraineană Herson, ocupată de Rusia. Încetarea temporară a focului a permis desfășurarea unei operațiuni umanitare de evacuare.

Emisarul rus i-a mulțumit Melaniei Trump pentru implicarea în obținerea armistițiului și a afirmat că Vladimir Putin a dat personal instrucțiuni în legătură cu operațiunea. La ceremonie au participat și reprezentanți ai Ucrainei, printre care David Arakhamia, liderul grupului parlamentar al partidului președintelui Volodimir Zelenski, și Dmitro Lubinets, ombudsmanul pentru drepturile omului.

Potrivit sursei citate, în paralel, administrația americană încearcă să pregătească noi negocieri pentru încheierea războiului. Jared Kushner, ginerele lui Trump, și emisarul Steve Witkoff coordonează discuțiile. Kushner a anunțat că oficialii americani au discutat joi, la Bruxelles, cu reprezentanți ai Ucrainei, NATO și ai statelor europene.

Printre subiectele abordate s-au numărat garanțiile de securitate pentru Ucraina și o nouă arhitectură de securitate europeană. Garanțiile reprezintă unul dintre principalele obstacole în negocieri, Kievul solicitând asigurări că Rusia nu va relua atacurile după semnarea unui eventual acord de pace.

The New York Times scrie că Ucraina consideră esențial ca aceste garanții să fie suficient de solide pentru a descuraja o nouă invazie. În schimb, discuțiile privind securitatea europeană ar putea include și preocupările Rusiei legate de relația dintre NATO și Moscova.

Discuțiile de la Bruxelles au loc înaintea unor negocieri conduse de SUA, programate săptămâna viitoare la Abu Dhabi, la care ar urma să participe delegații din Rusia și Ucraina.

Deși Trump susține că un acord este aproape, nu există deocamdată semne clare că eforturile diplomatice au apropiat încheierea războiului. Conflictul a intrat în al cincilea an, în pofida promisiunii președintelui american că îl va opri încă din prima zi a mandatului său. Trump l-a criticat în repetate rânduri pe Zelenski și a cerut Ucrainei să accepte concesii pe care Kievul le consideră inacceptabile, scrie publicația americană.