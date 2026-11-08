LIVE TEXT Forțele ruse au atacat o instalație industrială din regiunea Poltava. Război în Ucraina, 1719

UPDATE 18:10 Armata rusă a atacat o instalație industrială din districtul Kremenchuk, regiunea Poltava, cu o dronă. Conform informațiilor preliminare, nicio persoană nu a fost rănită. Potrivit Ukrinform, Vitalii Diakivnych, șeful Administrației Militare Regionale Poltava, a relatat acest lucru pe Telegram.

„UAV-uri ruse au atacat o instalație industrială din districtul Kremenchuk”, a scris Diakivnych.

Până în prezent, serviciile de urgență nu au primit nicio informație despre răniți.

După cum s-a relatat anterior, pe 7 noiembrie, patru persoane au fost rănite într-un atac rusesc asupra unor afaceri private din Kremenchuk, regiunea Poltava.

UPDATE 16:30 În ultimele 24 de ore, Forțele de Apărare ale Ucrainei au atacat patru posturi de comandă ruse pentru drone în teritoriile ocupate temporar din regiunile Zaporijjea, Herson și Donețk, precum și pe teritoriul rusesc.

Potrivit Ukrinform, serviciul de presă al Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a relatat acest lucru pe Telegram.

„Unități ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei au atacat patru posturi de comandă ruse pentru drone în teritoriile ocupate din regiunile Zaporijjea, Herson și Donețk, precum și chiar în Rusia. Cea mai valoroasă țintă a fost Berdiansk. Acolo au fost atacate un loc de desfășurare temporară și un post de comandă drone aparținând unei unități a grupului Rubicon. Este unul dintre cele mai capabile centre de drone din Rusia, care terorizează și civilii din așezările de pe linia frontului”, se arată în comunicat.

Pierderile Rusiei sunt încă evaluate, dar impactul este deja tangibil: fiecare post de comandă scos din funcțiune înseamnă mai puține drone rusești care operează deasupra pozițiilor și drumurilor ucrainene.

UPDATE 12:40 Forțele rusești au atacat suburbiile orașului Dnipro cu o dronă, declanșând un incendiu. Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost raportat pe Telegram de Oleksandr Hanzha, șeful Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk.

„Forțele ruse au atacat suburbiile orașului Dnipro cu o dronă. A izbucnit un incendiu”, a spus Hanzha.

Potrivit acestuia, cel puțin o casă privată a fost distrusă. Rapoartele preliminare au indicat că ar putea fi persoane prinse sub dărâmături.

Ulterior, guvernatorul regional a raportat că o persoană a fost ucisă și o alta rănită în atacul rusesc. Potrivit acestuia, operațiunile de intervenție de urgență și de recuperare sunt în desfășurare la locul atacului.

UPDATE 11:15 Cinci persoane au fost ucise și alte 10 au fost rănite în Ucraina în ultima zi, în timp ce Rusia continuă să vizeze infrastructura civilă și să avarieze locuințe, conform Kyiv Independent.

Forțele ruse au efectuat 725 de atacuri asupra a 53 de așezări din regiunea Zaporijjea, rănind o persoană, a declarat guvernatorul Ivan Fedorov.

În regiunea Donețk, atacurile rusești au ucis în total cinci persoane și au rănit alte cinci. Atacurile au ucis două persoane în Kramatorsk, a declarat guvernatorul Vadym Filashkin.

În regiunea Dnipropetrovsk, Rusia a atacat patru districte de peste 10 ori cu drone, potrivit autorităților locale.

În Harkiv, două persoane au fost rănite în timp ce Rusia a atacat orașul și zece așezări din regiune. Potrivit guvernatorului Oleh Syniehubov, Rusia a lansat șapte rachete, o dronă de tip „Molniya”, 12 drone FPV și 55 de vehicule aeriene fără pilot (UAV).

Atacurile au avariat locuințe, afaceri, mașini, o unitate de învățământ, precum și linii electrice.

Rusia a lansat mai multe drone cu reacție spre regiunea Volîni din vestul Ucrainei. Resturi dintr-o dronă doborâtă au căzut pe terenul unei întreprinderi agricole din districtul Luțk, provocând un incendiu într-o clădire de birouri, a declarat guvernatorul regional interimar, Roman Romaniuk.

În regiunea Sumî, Rusia a efectuat aproape 40 de atacuri asupra a 19 așezări, potrivit administrației militare locale. Infrastructura civilă a fost avariată și distrusă.

Forțele rusești au folosit mortiere, artilerie, sisteme de lansare multiplă de rachete (MLRS), drone FPV, vehicule aeriene fără pilot (UAV) și bombe aeriene ghidate împotriva regiunii.

În regiunea Herson, două persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești care au vizat infrastructura critică și locuințele civile, a declarat administrația militară locală.

UPDATE 10:15 O persoană a murit, iar infrastructura a fost avariată într-un atac al forțelor ruse asupra Odesei. Serhii Lysak, șeful Administrației Militare a orașului Odesa, a declarat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform.

„Armata rusă a atacat din nou Odesa. Infrastructura a fost avariată”, a scris el.

Potrivit oficialului, o persoană a fost ucisă în atac. După cum a relatat anterior Ukrinform, patru persoane au fost rănite într-un atac rusesc asupra Odesei în noaptea de 2 noiembrie.