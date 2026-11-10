Ucraina încearcă să aranjeze o nouă evacuare pentru locuitorii din Oleșkî, a declarat ombudsmanul pentru drepturile omului din Ucraina

Autoritățile ucrainene explorează posibilitatea organizării unei evacuări suplimentare în siguranță pentru locuitorii din Oleșkî și din alte așezări din zona înconjurătoare, a declarat pe 10 noiembrie Dmitro Lubineț, ombudsmanul pentru drepturile omului din Ucraina. Declarația a venit după ce o misiune umanitară de succes, alături de un armistițiu local în regiunea Herson, s-a încheiat pe 1 noiembrie, scrie Kyiv Independent.

Potrivit lui Lubineț, după evacuarea inițială, biroul său continuă să primească apeluri și solicitări de la locuitorii din comunitatea Oleșkî.

„Persoanele care au văzut că procesul de evacuare în siguranță a funcționat își exprimă acum și dorința de a pleca pe teritoriul controlat de Guvernul Ucrainei”, a spus Lubineț.

Pentru a efectua o altă evacuare, a spus Lubineț, trebuie convenite condițiile umanitare și de securitate relevante, adăugând că, de îndată ce este stabilit un mecanism de siguranță, persoanele care solicită evacuarea vor primi informațiile necesare.

„Continuăm să adunăm și să actualizăm informații despre fiecare dintre aceste persoane (care vor să plece)… Acordăm o atenție deosebită persoanelor în vârstă, persoanelor cu mobilitate redusă, persoanelor cu dizabilități, persoanelor grav bolnave și familiilor cu copii”, a declarat Lubineț.

Locuitorii din Oleșkî deja evacuați au confirmat pentru Kyiv Independent pe 31 octombrie, la graniță, că unele persoane care au rămas în Oleșkî „regretă că nu au plecat”.

„Cei care au rămas regretă acum că nu au mers cu noi”, a spus Alla Tyshenko, o rezidentă evacuată din Oleșkî.

O altă rezidentă evacuată din Oleșkî, Olha Liutikova, a declarat pentru Kyiv Independent că unor oameni le era prea frică să evacueze pentru că nu aveau încredere că Rusia va respecta armistițiul.

Deși Ucraina este dispusă să continue salvarea civililor din zonele pe cale de dispariție, Kremlinul a exclus public alte operațiuni umanitare în viitorul apropiat.

Numărul exact de persoane care încă mai rămân în Oleșkî nu poate fi verificat în prezent, a declarat Lubineț pe 2 noiembrie, răspunzând la o întrebare din partea Kyiv Independent. Nici Ucraina nu poate dezvălui numărul de persoane evacuate, așa cum este stipulat într-un acord cu Rusia, a adăugat el.

Drumurile minate, atacurile constante cu drone și interogatoriile rusești la punctele de control au făcut ca evacuarea independentă să fie extrem de periculoasă. În septembrie, o persoană a fost ucisă, iar alte patru au fost rănite de mine terestre în timp ce încerca să fugă din Oleșkî.

Comunitatea Oleșkî include 13 așezări, dintre care cinci au fost complet distruse, au declarat autoritățile ucrainene pentru Kyiv Independent. Situația umanitară înrăutățită s-a răspândit în așezările din jur, lăsând mai mulți civili prinși în condiții critice.

„Oleșkî nu este singurul loc unde există foamete”, a declarat în septembrie Stefan Vorontsov, coordonator de voluntari la ONG-ul Humanity.

Înainte de război, Oleșkî avea o populație de aproximativ 24 000 de locuitori. Până în octombrie, înainte de evacuare, se credea că mai rămăseseră acolo doar aproximativ 2000 de persoane, inclusiv aproximativ 50 de copii, potrivit oficialilor ucraineni.

În conformitate cu dreptul internațional umanitar, Rusia este obligată să protejeze civilii care trăiesc în teritoriile aflate sub ocupația sa.