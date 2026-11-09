Rusia și Ucraina dau dovadă de flexibilitate în ceea ce privește teritoriul, afirmă un oficial american

Atât Rusia, cât și Ucraina dau dovadă de un grad de flexibilitate în cadrul discuțiilor private privind un eventual schimb de teritorii, în perspectiva negocierilor mediate de SUA care vor avea loc la Abu Dhabi în această săptămână, a declarat luni, 9 noiembrie, un oficial american, conform Reuters.

Funcționarul, care a ținut o conferință de presă înaintea discuțiilor care vor începe marți, a declarat că garanțiile de securitate pentru Ucraina vor constitui un subiect principal al discuțiilor, inclusiv posibilitatea unei apărări a Kievului în stilul articolului 5 din Tratatul NATO.

Atât Ucraina, cât și Rusia au adoptat o poziție fermă în ceea ce privește teritoriul. Ucraina dorește ca Rusia să fie împinsă înapoi la granița inițială dintre cele două țări, în timp ce președintele rus Vladimir Putin dorește să obțină întreaga regiune Donbas.

Totuși, oficialul a afirmat că ambele părți dau semne, în privat, că ar fi dispuse să ajungă la un compromis. Orice acord teritorial ar urma să fie încheiat probabil la finalul negocierilor, odată ce se va ajunge la un consens cu privire la alte aspecte, inclusiv la o arhitectură de securitate postbelică, a spus oficialul.

Trimișii SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, vor conduce eforturile de mediere ale Statelor Unite în cadrul discuțiilor de la Abu Dhabi, care sunt programate să dureze două zile. Oficialul a declarat că este posibil ca trimișii să se deplaseze în Rusia la un moment dat după încheierea discuțiilor, pentru a se întâlni cu Putin.

Deși a menționat că negocierile vor dura ceva timp, oficialul a afirmat că există un optimism prudent din partea SUA cu privire la posibilitatea de a se înregistra progrese.

Trump a subliniat în repetate rânduri pierderile grele suferite de ambele părți de la invazia Rusiei în Ucraina, care a început la începutul anului 2022.