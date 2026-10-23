VIDEO Cum aduci un sat pe harta turistică digitală? Tatiana Arcan s-a inspirat din Polonia

Cum poate un sat mic din Moldova să devină o destinație atractivă pentru turiști? Uneori, totul începe cu o poveste bine spusă.

Tatiana Arcan a descoperit în Polonia cum localitățile rurale își pot valorifica istoria, tradițiile și patrimoniul pentru a atrage vizitatori. A adus experiența acasă și a început să-i învețe pe tinerii din Republica Moldova să descopere locuri și istorii mai puțin cunoscute și să le transforme în povești digitale.

Rezultatele se văd deja: peste 45 de povești despre satele Moldovei au fost adunate într-un ghid turistic digital, Village Travel Bot, care poate recomanda locuri de vizitat și oferă informații în peste 45 de limbi. Iar experiența merge mai departe.

Peste 30 de tineri din raioanele Ocnița, Drochia, Criuleni și Anenii Noi învață să filmeze, să documenteze și să promoveze patrimoniul comunităților lor.

Cum pot poveștile digitale să aducă turiști în satele Moldovei? Descoperiți în noul reportaj din „Europa de acasă”.

„Europa de acasă” este o campanie realizată de TeVezi Media, despre tineri care aduc experiențe din state europene și le transformă în proiecte și inițiative pentru comunitățile din Republica Moldova.

Campania este realizată de TeVezi Media cu sprijinul Agenției Naționale pentru Tineret. Urmăriți campania pe canalele TeVezi Media și în Ziarul de Gardă.