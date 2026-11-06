LIVE TEXT Zelenski: Kievul se confruntă cu cele mai grave întreruperi ale alimentării cu energie electrică și apă din țară, în urma atacurilor rusești. Război în Ucraina, ziua 1717

UPDATE 16:44 Kievul se confruntă cu cele mai grave întreruperi ale alimentării cu energie electrică și apă, în urma atacurilor rusești, iar unul dintre motivele situației este neimplementarea, la nivelul municipalității, a deciziilor privind pregătirile pentru sezonul de încălzire, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

„Am organizat o ședință de coordonare privind eforturile depuse în regiunea noastră pentru a face față consecințelor atacurilor rusești și pentru a restabili alimentarea cu energie. Situația este cea mai gravă la Kiev – oamenii și întreprinderile se confruntă cu întreruperi prelungite ale alimentării cu energie electrică și apă, iar provocările sunt extrem de serioase. De fapt, acestea sunt consecințele neimplementării, la nivel municipal, a deciziilor privind pregătirile pentru sezonul de încălzire, precum și ale acestei operațiuni rusești împotriva infrastructurii energetice a Ucrainei”, a menționat președintele Ucrainei.

Zelenski a precizat că Guvernul Ucrainei oferă resurse suplimentare care ar putea contribui la soluționarea situației, inclusiv echipamente și măsuri pentru accelerarea lucrărilor de reparație.

Președintele ucrainean a mai spus că, în timpul vizitelor sale în Germania și Spania, a discutat cu liderii și companiile din aceste țări despre furnizarea unor generatoare esențiale, cabluri și alte echipamente.

În cadrul ședinței de coordonare au fost prezentate rapoarte privind situația din Dnipro, Harkiv, regiunea Poltava, regiunea Cerkasî, regiunea Vinița, Odesa și regiunea Odesa, regiunea Jîtomîr, regiunea Sumî și regiunea Kiev, a menționat Zelenski.

UPDATE 14:49 Atacurile rusești din Ucraina au ucis o persoană și au rănit 23 de persoane în ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile locale pe 5-6 noiembrie.

În urma recentelor atacuri rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, au fost introduse întreruperi de urgență ale energiei electrice în șapte regiuni: Vinnița, Dnipropetrovsk, Jîtomîr, Zaporijjea, Kiev, Harkiv și Cernihiv, a transmis Ministerul ucrainean al Energiei.

Situația rămâne cea mai dificilă în Kiev, unde restricțiile de energie rămân în vigoare din cauza daunelor semnificative aduse infrastructurii energetice. Echipele de reparații lucrează non-stop pentru a restabili alimentarea stabilă cu energie electrică, a adăugat ministerul ucrainean.

Pe lângă atacurile asupra infrastructurii energetice, forțele ruse au lansat 227 de drone de atac cu rază lungă de acțiune asupra Ucrainei în noaptea de 6 noiembrie, inclusiv 86 de drone cu reacție, au comunicat Forțele Aeriene al Ucrainei.

În jurul orei locale 8:00, apărarea aeriană ucraineană interceptase 196 de drone, dintre care 70 cu reacție. Lovituri ale dronelor au fost înregistrate în 14 locații, în timp ce prăbușirea de fragmente a fost raportată în alte opt, potrivit Forțelor Aeriene.

UPDATE 12:42 În Komîșuvaha, regiunea Zaporijjea, numărul persoanelor decedate în urma atacului rusesc cu bombe aviatice a crescut la 53 de persoane. Operațiunea de căutare și salvare continuă la fața locului pentru a cincea zi consecutiv, scrie Hromadske.

Anterior, pe 5 noiembrie, șeful regiunii Zaporijiea, Mîhailo Semîkin, declara că, timp de trei zile, forțele de ordine au stabilit locul unde se aflau șapte persoane cu care rudele pierduseră legătura după atac. Potrivit acestuia, căutările din Komîșuvaha continuă, în ciuda amenințării unor noi bombardamente și atacuri cu drone.

În dimineața zilei de 2 noiembrie, trupele ruse au lovit cu bombe aviatice o școală din Komîșuvaha, regiunea Zaporijjea, unde se distribuiau ajutoare umanitare. După prima lovitură, rușii au atacat din nou cu încă nouă bombe adăpostul în care se aflau oameni.

UPDATE 9:58 Armata rusă a atacat o facilitate de infrastructură energetică din regiunea Mîkolaiiv, folosind o dronă de atac de tip „Geran”, a raportat Administrația Militară Regională Mîkolaiiv.

De asemenea, forțele ruse au direcționat o dronă FPV și un vehicul aerian neidentificat de tip „Molnia” către comunitatea Kuțurub din raionul Mîkolaiiv. În urma atacului, o anexă a fost avariată în satul Dmîtrîvka.

Anterior, o rachetă de croazieră rusească Kh-101 neexplodată a fost descoperită recent în raionul Voznesensk din regiunea Mîkolaiiv.

8:03 Un incendiu a izbucnit la o rafinărie de petrol din sudul Rusiei, în urma unui atac cu drone ucrainene care a provocat explozii și incendii în mai multe zone ale țării în noaptea de 5 spre 6 noiembrie, potrivit canalelor de monitorizare, scrie Kyiv Independent.

Incendiul a izbucnit la rafinăria de petrol Afipski, din regiunea Krasnodar, conform canalului ucrainean Exilenova Plus. O nouă serie de atacuri ar fi vizat instalația în primele ore ale dimineții, iar explozii suplimentare au fost raportate în apropierea orașului Krasnodar. Explozii și incendii au fost semnalate și în Republica Adîgheia, aflată în apropiere, potrivit aceleiași surse.

Rafinăria Afipski, una dintre cele mai mari din regiune, a fost inclusă în aprilie pe lista sancțiunilor Uniunii Europene pentru rolul său în războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Ucraina atacă în mod regulat obiective militare și infrastructură de pe teritoriul Rusiei și din zonele ocupate, în încercarea de a diminua capacitatea Moscovei de a continua războiul.

În noaptea de 4 spre 5 noiembrie, o rafinărie de petrol din Riazan ar fi fost vizată de un atac cu drone. Pe rețelele sociale au circulat imagini care ar arăta explozii și un incendiu de amploare în apropierea instalației.

Totodată, în noaptea de 3 spre 4 noiembrie, o dronă a lovit un centru logistic al companiei ruse de comerț online Ozon, în Republica Adîgheia.

„Centrul nostru logistic din Republica Adîgheia a fost atacat de o dronă. Am evacuat imediat toți angajații și, deocamdată, nimeni nu a fost rănit. A izbucnit un incendiu, iar serviciile de urgență se află la fața locului”, a transmis compania într-un comunicat.

Ozon și concurentul său Wildberries au fost vizate de atacuri ale forțelor ucrainene în ultimele luni. Cele două companii reprezintă o parte importantă a economiei ruse, ecosistemele lor contribuind, potrivit Kyiv Independent, cu aproximativ 8,5% la PIB-ul Rusiei.