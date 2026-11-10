The Economist: SUA ar propune modificarea granițelor regiunilor Donețk și Lugansk pentru a-i permite lui Putin să revendice controlul total asupra acestora

Reprezentanții președintelui american Donald Trump ar analiza o propunere de modificare a granițelor regiunilor ucrainene Donețk și Lugansk, pentru a-i permite liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, să declare că deține controlul integral asupra celor două regiuni, fără ca armata rusă să obțină noi victorii pe front. Ideea ar fi una dintre concesiile luate în calcul de Washington în perspectiva negocierilor de pace multilaterale care urmează să aibă loc la Abu Dhabi, scrie The Economist, citând surse din rândul diplomaților americani.

Potrivit publicației, propunerea ar presupune o modificare a delimitării administrative a celor două regiuni, astfel încât Putin să poată susține că și-a atins unul dintre obiectivele declarate ale războiului, fără ca Ucraina să cedeze efectiv noi teritorii Rusiei.

Vladimir Putin a invocat în repetate rânduri preluarea controlului deplin asupra teritoriilor regiunilor Donețk și Lugansk, pe care Rusia le numește „Republicile Populare Donețk și Lugansk”, drept unul dintre obiectivele principale ale armatei ruse și una dintre condițiile minime pentru încheierea păcii cu Ucraina. Președintele rus a declarat anterior că, dacă Kievul nu va ceda teritoriile din cele două regiuni aflate încă sub control ucrainean, Rusia le va ocupa „oricum”, prin forță.

Sursa citată scrie că la începutul lunii noiembrie 2026, armata rusă controla aproximativ 99% din teritoriul regiunii Lugansk. În regiunea Donețk, însă, forțele ucrainene continuă să controleze peste 20% din teritoriu, inclusiv aglomerarea urbană fortificată Sloviansk-Kramatorsk. Armata rusă nu și-a îndeplinit planul de a ocupa întregul Donbas în acest an, inclusiv din cauza atacurilor ucrainene asupra logisticii și infrastructurii din spatele frontului.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a estimat anterior că, de la începutul invaziei, Putin a amânat de peste 15 ori termenele-limită pentru ocuparea integrală a Donbasului.

Kremlinul consideră regiunile Donețk și Lugansk drept teritorii ale Federației Ruse, în baza așa-ziselor referendumuri organizate la 30 septembrie 2022, în condițiile ocupării parțiale a celor două regiuni de către armata rusă. Potrivit rezultatelor anunțate de Moscova, alipirea la Rusia ar fi fost susținută de aproximativ 98,5% dintre locuitorii regiunii Lugansk și de peste 99% dintre cei din Donețk.

În aceeași perioadă, Rusia a anunțat anexarea regiunilor Zaporijiea și Herson, de asemenea parțial ocupate de forțele ruse. Ucraina și comunitatea internațională nu recunosc aceste anexări.

O altă concesie ar viza revenirea Rusiei pe piața energetică europeană

O altă concesie pe care Statele Unite ar fi dispuse să o propună Kremlinului ar fi revenirea Rusiei pe piața energetică europeană, în pofida legislației în vigoare a Uniunii Europene, mai scrie The Economist.

Diplomații americani citați de publicație recunosc însă că nu există garanții că aceste propuneri, nici cea privind modificarea granițelor, nici cea privind energia, îl vor interesa pe Vladimir Putin sau vor contribui la depășirea divergențelor dintre Moscova și Kiev.

Printre celelalte subiecte controversate se numără garanțiile internaționale de securitate pentru Ucraina, consacrarea statutului său de nealiniere militară și reducerea efectivelor armatei ucrainene.

Sursele The Economist vorbesc despre o „flexibilitate neobișnuită” a reprezentanților Kremlinului în pregătirea negocierilor de la Abu Dhabi. Diplomații americani mai sceptici consideră însă că această schimbare de atitudine ar putea fi determinată de extinderea agendei discuțiilor de către administrația Trump, care a inclus și subiecte privind securitatea colectivă în Europa.

Potrivit acestora, extinderea agendei le-ar oferi reprezentanților Moscovei posibilitatea de a înainta noi cerințe, despre care diplomații americani cred că sunt imposibil de îndeplinit, pentru a tergiversa procesul de pace. În acest timp, armata rusă ar putea continua războiul sub pretextul desfășurării negocierilor.