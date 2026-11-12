LIVE TEXT „Putin eșuează”. Secretarul general al NATO compară pierderile lunare ale Rusiei în Ucraina cu pierderile SUA pe parcursul a 14 ani în Războiul din Vietnam. Război în Ucraina, ziua 1723

UPDATE 14:29 Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Rusia pierde peste 40 de mii de militari uciși și grav răniți în Ucraina în fiecare lună și a comparat aceste pierderi cu cele suferite de SUA pe parcursul a 14 ani în Războiul din Vietnam.

„Statele Unite au pierdut în 14 ani, în Vietnam, 56 de mii de oameni. Aici, într-o singură lună, Rusia are 40 de mii de morți sau grav răniți. Iar în octombrie, primele rapoarte indică faptul că acest număr ar fi putut depăși 50 de mii într-o singură lună”, a punctat Rutte.

El a adăugat că, pe fondul „eșecului său pe câmpul de luptă”, Putin încearcă să frângă voința de a lupta a Ucrainei atacând populația civilă, lovind orașele ucrainene cu rachete și drone și urmărind să distrugă infrastructura critică înainte de venirea iernii.

„Rusia și-a intensificat, de asemenea, campania de acțiuni ostile în întreaga Europă. Putin încearcă să ne dezbine, să ne destabilizeze societățile și să ne perturbe sprijinul pentru Ucraina prin incendieri, incidente cu drone, atacuri cibernetice și alte activități malițioase. Dar să fie clar: el eșuează. Pentru fiecare atac hibrid rusesc împotriva națiunilor noastre, trimitem și mai mult sprijin Ucrainei”, a spus secretarul general al NATO.

UPDATE 13:35 Armata Ucrainei se confruntă din nou, de câteva zile, cu perturbări semnificative ale sistemului de comunicații prin satelit Starshield, versiunea militarizată a Starlink, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski

Restricțiile limitează viteza de operare a Starshield la 161 de kilometri pe oră, a scris Zelenski, în urma informărilor primite de la ministrul Apărării, Evhenii Hmara, și de la comandantul-șef al Forțelor Armate, Mihailo Drapatîi.

„Din păcate, acest lucru îi ajută pe ruși să ucidă mai mulți ucraineni și să efectueze lovituri mai precise împotriva Ucrainei”, a spus Zelenski. Restricțiile sistematice de viteză afectează operațiunile armatei de-a lungul liniei frontului și în teritoriile ocupate de Rusia. Aceste limitări îngreunează semnificativ interceptarea dronelor rusești cu propulsie cu reacție de către forțele ucrainene, a afirmat Zelenski, adăugând că unele atacuri rusești au reușit deja deoarece sistemele ucrainene de interceptare nu au putut atinge viteza necesară pentru a ajunge țintele la timp.

Zelenski a subliniat că perturbările nu sunt „erori întâmplătoare”, ci restricții sistematice. Ucraina încearcă în prezent să stabilească, împreună cu Statele Unite, circumstanțele care stau la baza acestor restricții, a adăugat președintele Ucrainei.

UPDATE 12:57 La locul atacului aerian rusesc asupra localității Komîșuvaha din regiunea Zaporijiea continuă lucrările de căutare și salvare. În a unsprezecea zi de la atac, au fost descoperite corpurile a încă două persoane decedate, precum și fragmente de corpuri ale altor victime, a raportat Poliția regiunii Zaporijiea. Până în prezent, au fost identificate deja 48 de persoane decedate.

„După ultimele trei zile de căutări fără rezultat, în sfârșit am reușit să descoperim încă două persoane decedate și fragmente din corpurile altor victime”, au menționat reprezentanții poliției ucrainene.

La fața locului activează criminaliști, anchetatori și salvatori ai Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență (DSNS). Protecția aeriană este asigurată de o echipă antidronă a poliției. La operațiunile de căutare și salvare au fost antrenate și subdiviziuni ale DSNS din regiunile Dnipropetrovsk, Ivano-Frankivsk și Harkiv. De asemenea, intervin echipele chinologice ale DSNS din regiunile Sumî, Cerkasî, Dnipropetrovsk și Donețk.

Specialiștii centrului de căutare a persoanelor dispărute fără urmă în circumstanțe deosebite identifică trupurile care au fost scoase de sub dărâmături.

„Polițiștii și salvatorii fac tot posibilul pentru a stabili soarta celorlalte persoane care sunt considerate în prezent dispărute și care s-ar putea afla sub ruine”, au precizat forțele de ordine ucrainene.

În dimineața zilei de 2 noiembrie, trupele ruse au lovit cu bombe aeriene o școală din Komîșuvaha, regiunea Zaporijiea, unde se distribuiau ajutoare umanitare.

UPDATE 10:57 Emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au ajuns în dimineața zilei de 12 noiembrie la Moscova, unde urmează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin, scrie presa rusă de stat. Vizita are loc după două zile de negocieri între Ucraina și Rusia, desfășurate în perioada 10-11 noiembrie la Abu Dhabi.

Steve Witkoff, Jared Kushner și Kiril Dmitriev

Pe 11 noiembrie, cei doi emisari americani au anunțat că vor avea o întrevedere cu liderul de la Kremlin. Jared Kushner a declarat presei că există „unele deschideri și oportunități” în procesul de negocieri.

După vizita la Moscova, Witkoff și Kushner urmează să se deplaseze la Dublin, unde îi vor prezenta președintelui ucrainean Volodimir Zelenski rezultatele discuțiilor cu partea rusă. Zelenski se va afla în Irlanda pentru a participa, pe 13 noiembrie, la o reuniune informală a liderilor Uniunii Europene.

Negocierile de la Abu Dhabi au fost primele discuții de pace mediate de Statele Unite între Ucraina și Rusia după o pauză de câteva luni. Părțile nu au ajuns la un acord privind încetarea focului sau încheierea unui acord de pace.

Totuși, în cadrul discuțiilor a fost convenit un nou schimb de prizonieri de război, a anunțat Rustem Umerov, șeful delegației ucrainene. Potrivit acestuia, participanții au discutat și despre pașii necesari pentru un acord de pace mai amplu, precum și despre reconstrucția Ucrainei după război.

„Primul pas este să punem capăt războiului și să asigurăm garanții de securitate pentru Ucraina”, a scris Umerov într-o postare pe platforma X.

8:02 Rusia a lansat rachete balistice asupra capitalei Ucrainei în noaptea de 12 noiembrie, la câteva ore după încheierea celei de-a doua zile de negocieri de pace mediate de Statele Unite, desfășurate la Abu Dhabi. Discuțiile s-au încheiat fără progrese semnificative, relatează publicația The Kyiv Independent.

Primele explozii au fost auzite în Kiev în jurul orei 1:00, potrivit jurnaliștilor publicației aflați la fața locului. Cu câteva minute înainte, Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că rachete balistice rusești se îndreaptă spre regiune.

La mai puțin de 30 de minute distanță, jurnaliștii au raportat o nouă serie de explozii puternice, de această dată în partea de nord-vest a capitalei.

Potrivit The Kyiv Independent, de la începutul sezonului de încălzire, Rusia a intensificat atacurile asupra Kievului și a altor orașe ucrainene, vizând frecvent infrastructura energetică și de transport.

Ucraina spera că negocierile de la Abu Dhabi vor determina Rusia să reducă intensitatea atacurilor, scrie sursa citată, precizând că singurul rezultat concret anunțat la încheierea discuțiilor a fost convenirea unui nou schimb de prizonier.