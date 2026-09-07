60 de milioane de lei pentru cinci parcări de captură în capitală. Doi experți în mobilitate și urbanistică avertizează: „funcționalitatea sistemului „Park & Ride” depinde de cel puțin trei elemente”. Firmele care execută lucrările

Primăria municipiului Chișinău anunță că lucrările de construcție a parcărilor „Park & Ride” prevăzute în proiectul municipal sunt în desfășurare. Autoritățile promit că, până la sfârșitul anului 2027, vor fi amenajate 5 parcări de captură la principalele intrări în municipiul Chișinău, cu o capacitate totală de circa 1400 de automobile. Proiectul este estimat la aproximativ 60 de milioane de lei.

Experții în mobilitate și dezvoltare urbană avertizează însă că simpla amenajare a parcărilor la periferia orașului nu garantează că șoferii le vor utiliza. Potrivit acestora, funcționalitatea sistemului „Park & Ride” depinde de cel puțin trei elemente: reglementarea și taxarea parcărilor din centrul capitalei, conexiunea rapidă și comodă cu transportul public și amplasarea corespunzătoare a parcărilor de captură.



ZdG a vizitat cele cinci locații și vă oferă detalii despre mersul lucrărilor și companiile care le execută, pe care le-am identificat la fața locului.

Cum ar trebui să funcționeze sistemul „Park & Ride”?

Conceptul parcărilor de captură „Park & Ride” presupune ca șoferii care vin din suburbii sau din afara orașului să-și lase automobilele la periferie și să-și continue călătoria cu transportul public.

Direcția generală mobilitate urbană (DGMU) a Primăriei Chișinău a anunțat, la mijlocul lunii august, că cele cinci parcări de captură vor fi conectate la rețeaua municipală de transport public, asigurând accesul utilizatorilor către toate sectoarele orașului. Pentru unele locații, DGMU precizează că sunt prevăzute și rute de legătură cu primul nod de transport public, destinate exclusiv utilizatorilor parcărilor. Totodată, frecvența transportului public va fi ajustată în funcție de fluxurile de pasageri și necesitățile de mobilitate după punerea în funcțiune a parcărilor, menționează autoritățile.

Potrivit primarului Ion Ceban, parcările urmează să fie amplasate strategic astfel încât să reducă numărului de automobile care intră zilnic în oraș și să diminueze presiunea traficului asupra centrului istoric al capitalei.

„Consecința este presiunea suplimentară asupra arterelor principale și, în special, asupra zonei centrale, având în vedere că majoritatea instituțiilor publice și de stat sunt amplasate în centrul orașului”, a menționat edilul, referindu-se la traficul de tranzit care traversează municipiul în lipsa unei centuri de ocolire funcționale.

Cea mai mare parcare de captură, în sectorul Ciocana. Sunt preconizate lucrări de 30 de milioane de lei

Cea mai mare parcare prevăzută în proiect urmează să fie amenajată pe strada Vadul lui Vodă, în sectorul Ciocana, pe o suprafață totală de circa 3,4 ha, în imediată apropiere de intrarea și ieşirea din partea de Nord a oraşului. Parcarea ar urma să aibă 500 locuri de parcare, inclusiv 20 locuri prevăzute pentru persoane cu dizabilități. Bugetul estimat pentru efectuarea lucrărilor este de 30 milioane de lei.

Proiectul prevede două intrări în parcare şi două ieşiri, cu acces din străzile N. Milescu Spătarul, Vadul lui Vodă și Meşterul Manole. Parcarea ar urma să deservească persoanele care vin spre Chișinău din direcția localităților Vadul lui Vodă, Tohatin, Colonița, Budești, Dubăsari, Grigoriopol, Tiraspol. Conexiunea cu transportul public va fi asigurată prin rutele de autobuz: nr.21, nr.23, nr.24, nr.31, nr.38 și rutelor de troleibuz: nr.13, nr.16, nr.21, promit autoritățile municipale.

Potrivit autorităților, lucrările de construcție au început recent cu pregătirea terenului și montarea rețelei de canalizare pluvială. Totodată, autoritățile municipale din sectorul Ciocana promit amenajarea infrastructurii necesare pentru accesul spre oraș, a unei stații de transport public și zone de recreere, dar şi a infrastructurii pietonale, inclusiv a trotuarelor.

Într-un video publicat pe 25 august de către Pretura s. Ciocana, pretora Sinilga Școlnic menționa, pe fundalul unor lucrări de amenajare, că parcarea de captură va avea „sute de locuri, infrastructură și utilități.” O zi mai târziu, pe 26 august, într-o altă postare, viceprimarul Victor Pruteanu, preciza că „lucrările la parcarea de captură de la intrarea în s. Ciocana continuă cu un tempou rapid…”.

La fața locului, ZdG a constatat că lucrările de construcție a parcării de captură din s. Ciocana sunt prestate de către compania „Nouconst SRL”. Aceasta oferă servicii de construcție a drumurilor, reabilitare și amenajare a teritoriilor, menționând o activitate de 21 de ani pe piață. Compania este administrată de Marius Sîrbu, iar în calitate de fondator figurează Eleonora Sîrbu.

În portofoliul prezentat de companie sunt indicate lucrări de amenajare a 1300 km2 de drumuri în 200 localități din țară. Compania câștigă constant contracte de milioane de lei cu statul pentru reparația drumurilor din țară. Ea a fost vizată în dosarul de corupție de rezonanță din anul 2017, în care a fost condamnat ulterior fostul ministru al Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor din Republica Moldova, Iurie Chirinciuc.

Parcarea de pe strada Codrilor, sectorul Buiucani. Lucrările de amenajare estimate la 16 milioane de lei

O altă parcare de captură la care se lucrează, este situată pe strada Codrilor, în sectorul Buiucani, în imediată apropiere a intrării și ieșirii din partea de vest a orașului, dinspre șoseaua Balcani. Aceasta ar urma să deservească persoanele care vin din direcția localităților: Trușeni, Dumbrava, Suruceni, Nisporeni, Leușeni. Conexiunea cu transportul public va fi asigurată prin rutele de autobuz: nr.6, nr.26, rutei de troleibuz nr.33 și rutei de microbuz nr. 103, promit autoritățile.

Lucrările de terasament au fost anunțate în luna august 2026, într-un video publicat pe rețelele sociale de Pretura s. Buiucani. Proiectul prevede 250 de locuri de parcare, două accese spre oraș, o stație de transport public în apropiere, precum și spații amenajate pentru utilizatori și șoferii transportului public municipal. Bugetul estimat este de 16 milioane de lei.

La fața locului am constatat că lucrările de amenajare a parcării sunt executate de compania „Vicoliv Grup”, care activează pe piață din 2014. Este fondată și administrată de Liviu Țurcanu. Acesta oferă servicii în domeniul construcțiilor civile și infrastructurii rutiere. În 2024, compania a raportat un profit de 23 de milioane de lei și vânzări de peste 400 de milioane.

Parcarea de pe strada Ghidighici, lângă parcul „La Izvor”. Costul lucrărilor de amenajare este de 8 milioane de lei

Pe strada Ghidighici, în zona parcului „La Izvor”, urmează să fie amenajată o parcare de captură cu capacitatea de aproximativ 240 de locuri de parcare. Într-un video publicat pe rețelele de socializare, pe 30 iunie 2026, pretorului s. Buiucani, Vasile Moroi, anunța că lucrările de amenajare urmează să fie finalizate până la sfârșitul anului 2026.

„Proiectul prevede amenajarea locurilor de parcare, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, două căi de acces și două ieșiri, un peron de așteptare pentru transportul public, blocuri sanitare modulare, un punct comercial, spații verzi, iluminat public și un sistem de supraveghere video, alături de alte dotări necesare unei infrastructuri urbane moderne și funcționale”, a precizat pretorul sectorului Buiucani în același video.

Potrivit informațiilor publicate de Primăria mun. Chișinău, lucrările la această parcare au fost inițiate în anul 2022, ea fiind prima parcare de captură din capitală anunțată de autorități. Lucrările efectuate în 2022 au costat, conform acelorași informații, 950 de mii de lei. Atunci autoritățile anunțau că au fost realizate lucrări de terasament, montarea bordurilor și amenajarea și profilarea pietrișului. La etapa inițială, în 2022 se anunța că parcarea va avea o capacitate de 340 de locuri, cu 100 mai multe decât numărul indicat în 2026.

Parcarea ar urma să deservească persoanele care vin din direcția localităților: Vatra, Ghidighici, Strășeni, Nisporeni, Ungheni, Călărași. Conexiunea cu transportul public va fi asigurată prin rutele de autobuz: nr.16, nr.46 și rutele de troleibuz: nr.8, nr.23, nr.34, conform autorităților municipale. Bugetul estimat pentru parcare este de 8 milioane de lei.

La fața locului am constatat că, în prezent, la parcarea de captură nu sunt efectuate lucrări de amenajare, acestea fiind începute anterior, fără a fi finalizate. Parcarea este utilizată în prezent de persoanele care vin la ArtSport Arena, fosta Joma Arena, unde sunt oferite spre închiriere mai multe terenuri de fotbal, precum și de vizitatorii parcului din apropiere.

În informațiile disponibile public nu este indicată firma responsabilă de executarea lucrărilor.

Parcarea de pe calea Orheiului, sectorul Râșcani. Lucrări de amenajare estimate la 6 milioane de lei

Pe strada Calea Orheiului, în sectorul Râșcani, proiectul prevede 178 de locuri de parcare, precum și zone de odihnă și infrastructură pentru acces. Potrivit consilierului municipal MAN, Valentin Cebotari, lucrările de amenajare a parcării de captură ar urma să fie finalizate în câteva luni. „Până în prezent au fost amenajate trotuarele, iar în prezent se lucrează la partea carosabilă, a declarat acesta într-un video pe rețelele de socializare. Bugetul estimat pentru parcare este de 6 milioane de lei.

Parcarea de captură din sec. Râșcani va deservi, conform autorităților municipale, persoanele care vin din direcția localităților: Stăuceni, Cricova, Ciorescu, Criuleni, Orhei, Bălți. Conexiunea cu transportul public va fi asigurată prin rutele de autobuz: nr.2, nr.26, nr.28, nr.37, nr.47, nr.48, nr.52, rutele de troleibuz: nr.28, nr.32, nr.25, nr.26, nr.27 și rutele de microbuz: nr.130, nr.134, nr.162, nr.186.

La fața locului am constatat că lucrările de amenajare a parcării de captură sunt executate de compania „Vastavit SRL”, fondată și administrată de Vitalie Stăvilă. Compania oferă servicii complete de construcții rezidențiale, comerciale și industriale, precum și reparații, restaurări și închiriere de echipamente speciale. În 2024, compania a raportat venituri din vânzări de peste 66 de milioane lei și profit de peste 729 mii de lei.

Totodată, fiind la fața locului am sesizat că pentru a avea acces la parcarea de captură, șoferii care intră în oraș pe strada Calea Orheiului vor trebui să efectueze o manevră de întoarcere pentru a ajunge pe sensul opus de circulație, întrucât parcarea este amplasată pe partea carosabilului destinată traficului spre ieșirea din oraș.

Parcarea de sub podul de la Telecentru – „neprietenoasă și periculoasă”, susțin experții

Cea de-a cincea locație a parcărilor de captură este prevăzută pe șoseaua Hâncești, sub podul de la Telecentru. Parcarea urmează să ofere 250 de locuri și, potrivit primarului capitalei, ar urma să devină funcțională după adaptarea infrastructurii de acces. Conexiunea cu transportul public va fi asigurată prin rutele de autobuz: nr. 11, nr.14 și rutele de troleibuz: nr.9, nr.17, nr.35, nr.36.

Pretorul s. Centru, Vadim Hîncu, a anunțat pe 26 august, într-un video postat pe rețelele de socializare că lucrările de amenajare a parcării de captură sunt în curs de execuție.

„Se lucrează la instalarea camerelor video pentru securitatea celor care vor parca aici mașinile, accesul spre transportul public către str. Miorița care va fi efectuat prin instalarea a 2 scări la intersecția de sub pod. Se proiectează și un lift pentru persoanele cu dizabilități… etc”, a declarat pretorul în același video.

ZdG s-a deplasat pe 1 septembrie, la fața locului parcării de la șoseaua Hâncești. În ziua respectivă, nu am observat să fie efectuate lucrări de amenajare a parcării de captură, iar în informațiile de pe panoul instalat în zona parcării nu erau indicate detalii despre compania care efectuează lucrările și nici costul acestora.

Amplasarea parcării sub podul de la Telecentru este criticată de experți în urbanism și mobilitate. Potrivit expertului Ilie Bricicaru, parcarea de captură prevăzută de autorități pe șoseaua Hâncești, sub pod, „este una neprietenoasă și chiar periculoasă, fiindcă e amplasată sub pod pe o stradă magistrală foarte aglomerată, fără condiții de a traversa strada, etc”.

O opinie similară a exprimat și expertul în dezvoltare urbană Victor Chironda, care a declarat că este „o prostie să faci parcare la un kilometru distanță de cea mai apropiată stație de transport public sub un pod”. Din punctul său de vedere, locația contravine principiului de siguranță rutieră, zona fiind construită inițial pentru deplasări de tranzit.

Potrivit autorităților municipale parcările de captură vor fi gratuite în prima perioadă după darea lor în exploatare.

„Omul trebuie să-și lase mașina și imediat să urce în autobuz sau troleibuz”

Direcția generală mobilitate urbană a Primăriei Chișinău a explicat pentru ZdG că municipalitatea examinează și implementează un complex de măsuri restrictive și stimulative pentru încurajarea utilizării parcărilor de captură. Printre acestea se numără dezvoltarea sistemului municipal de parcări cu plată și stabilirea unor tarife echilibrate, promovarea cadrului legal necesar, inclusiv pentru evacuarea autovehiculelor parcate neregulamentar, precum și înăsprirea sancțiunilor pentru parcarea și staționarea în locuri interzise.

În paralel, DGMU menționează că urmează să fie aplicate măsuri pentru creșterea atractivității transportului public, precum modernizarea parcului, dezvoltarea sistemului de e-ticketing, extinderea benzilor dedicate și creșterea vitezei de deplasare.

Ilie Bricicaru

Ilie Bricicaru, specialist în siguranță rutieră și director al Observatorului de Siguranță Rutieră din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, a comentat pentru ZdG că unul dintre criteriile esențiale pentru alegerea locației unei parcări de captură este conexiunea acesteia cu un HUB de transport public. „Este ca o gară auto sau de troleibuz, cu ultima stație a transportului public pentru mai multe rute, respectiv de acolo începe dezvoltarea transportului public într-o zonă metropolitană. În acest caz, omul care este impus să parcheze în zona aceasta trebuie să aibă acces direct la HUB-ul de transport public. El și-a lăsat mașina și imediat se urcă în autobuz sau troleibuz și pleacă mai departe”, explică Bricicaru.

Potrivit expertului, pentru ca parcările „Park & Ride” să fie atractive și să contribuie efectiv la reducerea traficului din Chișinău, acestea trebuie integrate într-un sistem mai amplu de gestionare a mobilității urbane.

Vor beneficia utilizatorii parcărilor de captură de transport public gratuit?

Potrivit DGMU „acordarea călătoriilor gratuite cu transportul public pentru utilizatorii parcărilor de captură este o măsură aflată în examinare, menită să facă sistemul Park & Ride mai atractiv. Decizia finală urmează să fie adoptată de Consiliul Municipal Chișinău, după analiza tuturor componentelor și efectelor măsurii.”

Parcări cu plată în centru și alternative la periferie

„Ca să faci atractivă o parcare de genul acesta, trebuie să ai un scop anume în zona centrală, unde nu vrei ca omul să ajungă cu mașina personală. În cazul dat, vorbim despre zona centrală a orașului. Trebuie să ai parcări cu plată în centru, ca să descurajezi omul să intre acolo cu mașina personală, iar prin parcarea „Park & Ride” să-i oferi posibilitatea să-și lase automobilul și să-și continue deplasarea cu transportul public”, precizează Bricicaru.

Expertul identifică trei componente care ar trebui să funcționeze concomitent: reglementarea și taxarea parcărilor din zona centrală, existența parcărilor „Park & Ride” la periferie și o conexiune eficientă cu transportul public. În lipsa uneia dintre aceste componente, susține Ilie Bricicaru, există riscul ca parcările de captură să rămână neutilizate.

„Parcările acestea vor fi goale atât timp cât nu sunt întrunite toate cele trei elemente. Dacă nu-l pui pe om să plătească pentru parcare în zona istorică și nu ai o reglementare foarte clară a parcării în această zonă, el nu va avea motiv să-și lase mașina la periferie”, afirmă expertul.

Parcarea „Park & Ride” trebuie să fie mai ieftină decât accesul cu mașina în centru

Expertul în dezvoltare urbană Victor Chironda susține, la rândul său, că utilizarea unei parcări „Park & Ride” trebuie să fie mai avantajoasă financiar decât deplasarea și parcarea automobilului în centrul orașului.

Victor Chironda

„Folosirea parcării „Park & Ride” trebuie să fie mai ieftină decât accesul cu mașina în centru. Asta înseamnă că parcarea în centru trebuie să fie limitată și scumpă. În schimb, folosirea transportului public să fie gratuită, în baza biletului de parcare „Park & Ride”, scrie Victor Chironda într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, pentru ca șoferii să renunțe la continuarea călătoriei cu automobilul, transferul către transportul public trebuie să fie simplu și comod.

„Stația de transport public trebuie să fie aproape, ca deplasarea pe jos de la mașină până la stație să fie mai puțin de 1-2 minute. Și stația trebuie să fie accesibilă, adică să fie ușor de ajuns la ea, fără să fie nevoie să urci sau să cobori scări, să traversezi strada, să stai la semafor sau să fie nevoie să iei alt mijloc de transport de la parcare până la stație”, precizează Chironda.

Autoare: Marina Lis, stagiară ZdG