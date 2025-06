Stăpânii magazinelor de electrocasnice. Concurenți cu același stăpân

Trei dintre cele mai mari rețele de electronice și electrocasnice din R. Moldova sunt gestionate din același centru de comandă, toate fiind afiliate unui afacerist condamnat penal, care, în ultimii ani, a fost implicat în mai multe tranzacții de milioane. Totodată, acesta a raportat venituri din drepturi de autor de peste 95 de milioane de lei de la o companie care, în ultimii ani, raportează oficial pierderi.

Celelalte două rețele mari care comercializează aparate electrocasnice sunt controlate de businessmani care dezvoltă afaceri și în alte domenii.

ZdG a analizat piața rețelelor de electrocasnice și vă prezintă detalii despre persoanele care stau în spatele acestora.

Darwin: beneficiar efectiv declarat – Arcadie Topalo

Rețeaua de magazine „Darwin”, care vinde produse electronice și electrocasnice în 18 orașe din R. Moldova, s-a lansat în 2013. Afacerea este gestionată de firma „Ultracom Electronic” SRL. Compania își are adresa fizică și juridică pe strada Ion Creangă 6V din Chișinău.

Unul dintre magazinele Darwin/ facebook Darwin

„Ultracom Electronic” SRL este o companie fondată în octombrie 2020 de afaceristul Arcadie Topalo (75,5%) și Alexandr Conduforov (24,5%).

În aprilie 2021, Andrian Cojocaru (17%), fratele lui Ruslan Cojocaru, fondatorul rețelelor de restaurante „Tucano” și „Oliva”, și Ruslan Muntean (7,5%) au cumpărat cote-părți în companie. În 2022 ei și-au transferat cotele părți către două firme pe care le dețineau, pentru ca în septembrie 2024, „Invensis Soft” SRL, care în 2022 preluase cota lui Arcadie Topalo, să preia întreg capitalul social al firmei care deține rețeaua de magazine „Darwin”. „Invensis Soft” SRL este în proprietatea lui Arcadie Topalo din iunie 2020, când firma și-a modificat domeniile de activitate.

În datele transmise Agenției Servicii Publice (ASP), Arcadie Topalo este indicat drept beneficiar efectiv al firmelor „Ultracom Electronic” SRL și „Invensis Soft” SRL, respectiv, al rețelei de magazine „Darwin”.

Enter: beneficiar efectiv declarat – Arcadie Topalo

Rețeaua de magazine „Enter” a ajuns și ea în portofoliul firmelor lui Arcadie Topalo la sfârșitul anului 2020, după ce compania care deținea rețeaua de magazine „Enter” a fost preluată de firma „Ultra Electronic” SRL.

În 2025, rețeaua „Enter” este gestionată de aceeași companie care deține și magazinele „Darwin” – „Ultracom Electronic” SRL, beneficiarul efectiv al căreia este Arcadie Topalo. Informația despre faptul că același SRL gestionează magazinele „Darwin” și „Enter” este publicată pe site-urile celor două rețele.

Unul dintre magazinele Enter/foto: news.ungheni.org

„Ultracom Electronic” SRL deține și magazinul iStore, care comercializează produse „Apple”. Într-un video publicitar, Alexandru Filimon era prezentat drept director al acestui magazin. Datele analizate de ZdG arată că Filimon figurează drept administrator la compania „Ultracom Electronic”, dar în ultimii ani, numele lui a figurat în calitate de fondator al „Ultra Distribution” și al altor firme afiliate lui Arcadie Topalo.

Ultra.md – un alt gigant din domeniu afiliat lui Arcadie Topalo

Site-ul ultra.md, dedicat serviciilor de procurare a produselor în mediul online, aparține companiei „Ultra Distribution” SRL. Compania are adresa juridică în Chișinău, tot pe strada Ion Creangă 6V, acolo unde își are sediul și firma care deține magazinele „Enter” și „Darwin”. Pe site se menționează că firma „Ultra Distribution” SRL este „lider în distribuția organizată pe scară largă în IT, electrocasnice și software”.

Oficial, fondator, administrator și beneficiar efectiv al companiei este Alexei Loboda (43 de ani), originar din orașul Bender, dar cu domiciliul într-un apartament de 75 de metri pătrați din Chișinău. Datele de pe LinkedIn arată că Loboda ar fi, de fapt, director la rețeaua de magazine „Enter”, deținută oficial de Topalo.

Magazin Ultra/ foto: diez.md

Istoria companiei, analizată de ZdG, arată că firma „Ultra Distribution” SRL a fost fondată în 2012 de Elena Mantaluța și Alexei Loboda, fiind preluată oficial de Loboda în 2018, an în care acesta a fost numit beneficiar efectiv al firmei.

Compania a fost reprezentată de mai multe ori, inclusiv la Agenția Servicii Publice (ASP), de Diana Țurcan sau Boris Malachi, care au reprezentat prin procură și alte firme din portofoliul lui Arcadie Topalo.

Cine este Arcadie Topalo

Arcadie Topalo (50 de ani), personajul din spatele celor trei mari rețele de electronice și electrocasnice, are apariții discrete în spațiul public.

Oficial, în iunie 2025, Topalo figurează ca fondator, cofondator sau beneficiar efectiv la 10 companii din R. Moldova din diverse zone de activitate. Pe lângă firmele care gestionează magazinele „Darwin” și „Enter”, Topalo este implicat și în alte companii, unele cu activități din același domeniu, altele – cu activități în domenii precum construcțiile sau comerțul cu produse pentru casă:

„MapasAuto” SRL – specializată în fabricarea geamurilor termopan și în servicii auto (beneficiar efectiv). Firma este în procedură de insolvabilitate;

SRL – specializată în fabricarea geamurilor termopan și în servicii auto (beneficiar efectiv). Firma este în procedură de insolvabilitate; „Exim – Tec – Grup” SRL – comerț (nu are activitate);

SRL – comerț (nu are activitate); „ Vivaflora” SRL – fostă întreprindere de stat, specializată în creșterea și comercializarea plantelor decorative, privatizată în 2020 cu 3,8 milioane de lei;

SRL – fostă întreprindere de stat, specializată în creșterea și comercializarea plantelor decorative, privatizată în 2020 cu 3,8 milioane de lei; „Callcenter” SRL – activităţi specifice centrelor de informare telefonică;

SRL – activităţi specifice centrelor de informare telefonică; „Gianis Impex” SRL – companie specializată în importul și distribuția unei game largi de produse nealimentare și în comerţul cu ridicata. Firma gestionează rețeaua de magazine „Promostore”, inclusiv un magazin online, și comercializează produse pentru casă, de la veselă până la jucării;

SRL – companie specializată în importul și distribuția unei game largi de produse nealimentare și în comerţul cu ridicata. Firma gestionează rețeaua de magazine „Promostore”, inclusiv un magazin online, și comercializează produse pentru casă, de la veselă până la jucării; „Interacces-M” SRL – companie specializată în comerț. Informațiile publice disponibile arată că firma este „cel mai mare partener Orange , începându-și activitatea în 2013”. Aceasta gestionează mai multe magazine Orange Partener în țară, dar se prezintă ca fiind și „distribuitorul” companiei. Numele firmei figurează și printre partenerii Moldindconbank pe site-ul băncii;

companie specializată în comerț. Informațiile publice disponibile arată că firma este , începându-și activitatea în 2013”. Aceasta gestionează mai multe magazine Orange Partener în țară, dar se prezintă ca fiind și Numele firmei figurează și printre partenerii Moldindconbank pe site-ul băncii; „Status Construct” SRL – companie cu activități în domeniul comerțului și construcțiilor, fondată în 2024;

– companie cu activități în domeniul comerțului și construcțiilor, fondată în 2024; „Status Estate” SRL – companie fondată în 2025, specializată în cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobile proprii. Este afiliată cu alte companii din grupul „Status”, gestionate de alte persoane.

A stat închis aproape șapte luni și a fost condamnat cu suspendare după ce procurorul a renunțat la o parte din învinuiri

În 2016, Arcadie Topalo a fost învinuit de pseudoactivitate de întreprinzător, evaziune fiscală și spălarea banilor, procurorii stabilind că el ar fost liderul unui grup criminal organizat din care făceau parte mai multe persoane. Aceștia identificau persoane social-vulnerabile, înregistrau firme pe numele lor, iar ulterior, le gestionau din umbră. Conform sentinței, Topalo și-a recunoscut vina pe unul dintre episoadele imputate și „s-a obligat ca prejudiciul de 36 de milioane de lei provocat bugetului de stat să-l recupereze solidar împreună cu ceilalți inculpați, fapt despre care a comunicat că a depus deja suma respectivă pe contul executorului judecătoresc”.

Arcadie Topalo/ foto: Facebook.com

Topalo i-a spus judecătorului că-i „pare rău de cele comise și se căiește sincer”. Instanța a constatat că la 2 mai 2017, prin ordonanța procurorului, s-au modificat învinuirile aduse inclusiv lui Topalo „în sensul neagravării situației acestora”, acuzarea de stat renunțând la unele învinuiri aduse inițial. Instanța a aplicat și prevederile legii amnistiei în privința acestuia, condamnându-l la cinci ani de închisoare cu suspendare, fiind stabilit un termen de probă de un an. Sentința a fost pronunțată în mai 2017 de judecătorul Sergiu Stratan, tot atunci Topalo fiind eliberat din sala de judecată. El s-a aflat în arest preventiv în perioada 7 octombrie 2016 – 3 mai 2017.

Vitalie Busuioc a fost procurorul care, în mai 2017, a renunțat la o parte din învinuirile aduse lui Topalo, fapt ce a dus, ulterior, la inițierea unei proceduri disciplinare pe numele acestuia. Busuioc a părăsit organele procuraturii în ianuarie 2020, iar ulterior a contestat sancțiunea în instanță. În 2022, CSJ i-a respins solicitarea de anulare a sancțiunii.

Alte afaceri în care a figurat sau figurează numele lui Topalo

Eliberarea din arest i-a adus lui Arcadie Topalo o ascensiune în lumea afacerilor. În următorii ani, numele său a fost asociat cu afaceri de sute de milioane. Pe lângă afacerile din domeniul electrocasnicelor, ulterior, numele lui Topalo a fost asociat cu rețeaua de laboratoare „Invitro Diagnostics”, controlată de o companie cu sediul pe strada Creangă din Chișinău, acolo unde își au sediul alte firme afiliate lui Topalo, dar și cu o serie de tranzacții imobiliare.

Rețeaua Invitro/sursa foto: demo.rt.md

Conform unor informații analizate de ZdG, în 2023 și 2024, Arcadie Topalo a încasat peste 95 de milioane de lei sub formă de royalty (redevențe) de la compania „Invitro Diagnostics”, în condițiile în care compania, conform datelor publice din ultimii ani, raportează pierderi, deși are vânzări de peste 200 de milioane de lei.

Arcadie Topalo, fotografie din 2016/ foto: facebook.com

Conform legii, redevențele reprezintă plăți în calitate de recompensă pentru utilizarea sau transmiterea dreptului de utilizare a oricărui drept de autor. Această metodă diferă de plata dividendelor, pentru că beneficiarul plătește impozit mai mic, de doar 12%, față de plata dividendelor, în cazul cărora suma totală a impozitelor ar urma să ajungă la 18%.

În 2024, compania „Ultra Distribution”, afiliată lui Topalo, a cumpărat clădirea fostei cafenele a statului „Crizantema” de pe strada Academiei din Chișinău, care a aparținut anterior Academiei de Științe a Moldovei, fiind vândută de guvernul Filip în 2018.

În 2023, Arcadie Topalo a preluat și firma „BTS Pro” SRL, unul dintre cei mai mai furnizori de tehnică și servicii IT din R. Moldova, care câștigă anual licitații de zeci de milioane de lei cu instituțiile statului. Doar în 2025, compania a câștigat contracte de circa 25 de milioane de lei cu statul pentru vânzarea de echipamente tehnice ori servicii IT. În 2024, compania a trecut de la Topalo la firma „Ultra Distribution”.

ZdG a încercat să discute cu reprezentanții celor trei rețele de magazine afiliate lui Topalo despre cum acestea concurează între ele având același beneficiar, însă fără succes. Am trimis mai multe e-mailuri în adresa acestor companii încă la 21 mai, dar nu am primit răspuns, deși telefonic am fost informați că ni se va răspunde.

Maximum – gestionat de doi afaceriști discreți

Rețeaua de magazine „Maximum”, care se prezintă drept lider și expert în vânzări pe piața aparatelor electronice, de uz casnic, precum și a produselor digitale, și-a început activitatea în R. Moldova încă în 1996. Rețeaua este gestionată în 2025 de compania „Maximum Electronic” SRL, fondată în 2016 de Natalia Iurova.

În martie 2017, compania a fost preluată de Iurii Starodubov și Vitalie Moraru, în contract fiind indicat faptul că tranzacția s-ar fi făcut pentru suma de 50 de mii de lei. În 2024, prin procură, ASP a fost informată că cei doi, Starodubov și Moraru, sunt și beneficiarii efectivi ai companiei, iar Svetlana Astafiev este administratoare.

Unul dintre magazinele din rețeaua Maximum/sursa foto: i.simpalsmedia.com

Iurii Starodubov și Vitalie Moraru sunt doi oameni de afaceri discreți, fără apariții în spațiul mediatic. Datele consultate de ZdG arată că, pe lângă rețeaua de magazine „Maximum”, aceștia gestionează și alte afaceri. Vitalie Moraru și Iurii Starodubov sunt parteneri în alte patru companii, toate legate de activitatea rețelei „Maximum” – o organizație de creditare nebancară, o companie specializată în reparația tehnicii, una în construcții și alta – în chiria bunurilor imobile.

Iurie Starodubov, una dintre puținele fotografii găsite în spațiul, despre care conturile de pe rețelele de socializare arată că l-ar înfățișa pe unul dintre coproprietarii rețelei Maximum. Imaginea ar data din 2015/sursa foto:facebook.com

Totodată, Iurii Starodubov deține 33% din compania „Unimoda” SRL, care gestionează rețeaua de magazine de îmbrăcăminte și accesorii „Terranova”, dar și 50% din compania „Primunistil”, care gestionează magazinele de încălțăminte „Salamander”.

Magazinele „Bomba” – gestionate de familia Baciu

Rețeaua de magazine „Bomba” este gestionată de două companii deținute de omul de afaceri Mircea Baciu – „BM Technotrade” SRL și „AV Electronic” SRL. Mircea Baciu figurează, în mod direct, și în calitate de beneficiar efectiv la compania „Tehno-Trend”, care deține magazinul „Premium Store” din Chișinău, specializat în comercializarea tehnicii premium.

Unul dintre magazinele Bomba/sursa foto: grandhall.md

Mircea Baciu a ajuns în atenția opiniei publice și pentru că ar fi primul moldovean care a ajuns pe cele mai înalte șapte vârfuri de munte de pe șapte continente, fapt pentru care a primit o diplomă din partea președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în 2024. Într-un interviu video, Mircea Baciu a anunțat că a început să investească din anii ‘90, când prăbușirea Uniunii Sovietice a deschis noi oportunități. El a spus că prima lui afacere a fost închirierea casetelor video. În cadrul aceluiași interviu din vara anului 2024, Mircea Baciu admitea că avea în subordine circa 1300 de angajați.

Mircea Baciu/sursa foto: facebook.com

Familia Baciu gestionează mai multe afaceri în R. Moldova. Prin intermediul companiei „Cașalot” SRL, în august 2024, familia Baciu a preluat pachetul majoritar de acțiuni al Societății pe Acțiuni Publicația Periodică Revista Economică „Logos-Pres”.

Prin intermediul firmei S.C. CPD „Industrial Grup” SRL, administrată de Olga Baciu, sora lui Mircea Baciu, familia Baciu deține, de asemenea, compania SRL „Manolii”, care gestionează centrele comerciale „Grand Hall” și „Baby Hall” din Chișinău. Prin intermediul acestei companii, familia Baciu mai deține centrul de service „Rialto-Studio” SRL, unde se repară inclusiv marfa procurată din magazinele „Bomba”, dar și firma „Cașalot” SRL, care oferă servicii de tipar și publicitate. CPD „Industrial Grup” SRL este implicată în intentarea procedurii de insolvabilitate a firmei care controlează Uzina Topaz din Chișinău, implicată în această perioadă într-un scandal cu acuzații. Există și un dosar penal deschis pe acest caz.

În martie 2025 s-a anunțat că Baciu vrea să construiască un complex multifuncțional cu 35 de etaje şi o înălțime de 150 de metri. Cu denumirea „Grand Tower”, aceasta ar urma să fie cea mai înaltă clădire din R. Moldova. Omul de afaceri afirma pentru logos-pres.md că atât Grand Hall, cât şi Baby Hall, vor fi demolate, deoarece centrele comerciale de acest tip sunt deja învechite.

Cei mai mari importatori de aparate electrocasnice din ultimii cinci ani

ZdG a solicitat de la Serviciul Vamal al R. Moldova date despre cei mai mari importatori de aparate electrocasnice pentru perioada 2020-2024. Instituția ne-a anunțat că „nu are dreptul legal de a furniza informații detaliate despre agenți economici în mod individual”. Dar, „pentru informarea publicului”, SV ne-a transmis lista agenților economici importatori de aparate electrocasnice în perioada 2020-2024, „fără specificarea indicatorilor cantitativi și valorici”.

Astfel, conform acestor informații, „Maximum Electronic” SRL (rețeaua „Maximum”) și „Ultra Distribution” SRL (afiliată rețelelor „Ultra”, „Darwin” și „Enter”) au fost agenții economici care, în fiecare an, au importat în R. Moldova cele mai multe aparate electrocasnice. În topul celor mai mari importatori mai apar, an de an, firmele „AV Electronic” SRL și „BM Technotrade”, care gestionează rețeaua de magazine „Bomba”, dar și compania „Hi-Tech”, care comercializează produse în magazinele cu aceeași denumire din Chișinău, Bălți și Ceadîr-Lunga, dar în special, în regiunea transnistreană, unde are puncte de vânzare în mai multe localități. Compania este gestionată de Alexandr și Natalia Nilov.

Zero decizii în ultimii cinci ani care să vizeze practicile anticoncurențiale de pe piața comercializării produselor electronice și electrocasnice

ZdG a întrebat Consiliul Concurenței dacă instituția a efectuat controale în domeniul comercializării aparatelor electrocasnice în vederea excluderii unor situații monopoliste. Printr-un răspuns oficial, Consiliul Concurenței a informat ZdG că „în ultimii 5 ani, Consiliul nu a adoptat decizii de constatare a practicilor anticoncurențiale care să vizeze expres piața comercializării produselor electronice și electrocasnice.”

Instituția însă a precizat, făcând referire la legislație, că nu poate „oferi detalii cu privire la investigațiile în curs și nu suntem în măsură să confirmăm sau să infirmăm existența unor astfel de investigații.”