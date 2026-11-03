Ucraina anchetează ciocnirile de la o cazarmă militară din apropiere de Kiev, după acuzații privind presupuse acte de tortură și violență împotriva recruților

Ucraina anchetează ciocnirile care au izbucnit luni seara între protestatari și autorități la o cazarmă militară din apropierea orașului Kiev, au declarat marți oficialii, afirmând că consideră că incidentul a fost orchestrat pentru a discredita efortul de război al Ucrainei.

Conform Reuters, oficialii au declarat că o mulțime de aproximativ 100 de persoane s-a adunat luni seara la o bază a Gărzii Naționale care găzduia circa 20 de recruți noi și soldați aduși înapoi din concediu neautorizat, în urma unor postări pe rețelele sociale privind presupuse acte de tortură și violență împotriva recruților de acolo.

Autoritățile au declarat că unii oameni din mulțime au atacat personalul militar și polițiștii sosiți la fața locului, ceea ce i-a determinat pe comandantul Gărzii Naționale și pe șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski să se deplaseze la fața locului.

Anchetatorii de stat și biroul ombudsmanului militar au declarat că încearcă să stabilească circumstanțele în care cei 22 de bărbați, dintre care patru au avut nevoie de îngrijiri medicale, au fost recrutați sau reținuți după ce și-au luat concediu neautorizat.

Recrutarea în Ucraina a fost marcată de rapoarte privind abuzuri și corupție — amplificate frecvent de rețelele sociale rusești și de mass-media de stat. De asemenea, au fost atacați ofițeri și centre de recrutare.

Mai târziu, marți, adjunctul șefului Serviciului de Securitate Internă al Ucrainei a declarat că incidentul de luni a fost orchestrat pentru a-l elibera pe unul dintre bărbați și pentru a stârni un val de indignare publică, a relatat agenția de știri Interfax Ucraina.

Anchetatorii au deschis un dosar penal sub acuzația de tulburări în masă și de obstrucționare a activității armatei, a declarat șeful poliției naționale a Ucrainei în cadrul unei conferințe de presă.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, ministrul de interne al Ucrainei a afirmat că acuzațiile de tortură la căminul militar sunt false, a relatat Interfax.

Presa ucraineană a difuzat un videoclip în care se vedea o mulțime, printre care și bărbați cu glugă, năvălind în clădire pe fondul zgomotului focurilor de armă și al scandărilor „Rușine!”. Nu era clar cine a tras focurile. Unii protestatari au zguduit, de asemenea, un autobuz al Gărzii Naționale și i-au spart geamurile.

Marți, într-o intervenție la televiziunea ucraineană, consilierul lui Zelenski, Kirilo Budanov, a declarat că principalul instigator — o femeie îmbrăcată în uniformă de paramedic — a fost reținută. El a precizat că aceasta inspectase anterior locația.

Budanov a mai spus că, deși ciocnirile păreau o provocare deliberată, ele au scos la iveală și „probleme” care trebuiau rezolvate.

„Da, pe de o parte există provocatori, dar, pe de altă parte, există tensiuni în societate”, a spus el, fără a oferi detalii suplimentare.

Incidentul de luni subliniază modul în care mobilizarea din Ucraina, esențială pentru apărarea sa împotriva armatei mult mai numeroase a Rusiei, rămâne un punct de atracție pentru critici.

În ciuda succeselor recente de pe câmpul de luptă, armata ucraineană se străduiește să reformeze o cultură militară din era sovietică pentru a adopta o abordare mai favorabilă trupelor, în al cincilea an al invaziei pe scară largă a Rusiei.

Ombudsmanul militar Olha Reșetilova a declarat că printre cei care au fost vizați de atacurile de luni s-au numărat veterani căliți în lupte și foști prizonieri de război.