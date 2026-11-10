VIDEO Imobilele de lux din salariul de funcționar și ordinul pentru referendumul ilegal din Găgăuzia. Profilul lui Fiodor Gagauz, candidat pentru funcția de bașcan

Fiodor Gagauz (68 de ani) este jurist de profesie, iar timp de circa două decenii (1982–2002), a deținut diverse funcții în cadrul organelor afacerilor interne ale R. Moldova, dintre care trei ani i-a dedicat funcției de șef al Departamentului de Afaceri Interne al Găgăuziei.

Opt persoane candidează la funcția de bașcan. ZdG vă propune să le cunoașteți averea declarată, cea omisă din declarații, dar și controversele din jurul lor.

În cadrul unei emisiuni televizate la care a participat în septembrie 2026, Gagauz declara că „Voronin, atunci la guvernare, m-a eliberat din organele afacerilor interne pe motive politice. Astfel, eu și colegii mei, la o anumită etapă, am fost determinați să ne implicăm în politică. […] Așa am ajuns în politică, deși nu mă gândeam să ajung.”

Sursa: PSRM / Facebook

Deși s-a implicat în politică la scurt timp după demisia din structurile de drept, Gagauz nu a reușit să obțină o funcție electivă imediat. Între timp, a înființat Mișcarea Obștească „Единая Гагаузия” (Găgăuzia Unită, n.r.), care a jucat un rol important inclusiv în organizarea referendumului ilegal din 2 februarie 2014. Pentru organizarea referendumului din 2014, de rând cu alți politicieni locali, în 2017, Fiodor Gagauz a fost decorat de Irina Vlah, bașcana autonomiei găgăuze la acea etapă, cu Ordinul „Gagauz-Yeri” – distincție considerată supremă pe teritoriul Găgăuziei.

În 2012, după mai multe tentative electorale eșuate, reușea să ajungă deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei, însă și-a încheiat mandatul după ce a fost cooptat în 2014 de Socialiștii lui Igor Dodon pentru un mandat de deputat în Parlamentul R. Moldova.

Gagauz și-a păstrat fotoliul de deputat în trei legislaturi, fiind ales de două ori pe lista Partidului Socialiștilor din R. Moldova, iar în 2021 – pe lista Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor. De rând cu alți colegi deputați, în timpul mandatului său, Gagauz a purtat panglica „Sfântul Gheorghe”, care a fost interzisă în R. Moldova la scurt timp după ce Rusia a atacat Ucraina la 24 februarie 2022. Pentru aceasta, pe numele lui Fiodor Gagauz a fost întocmit un proces contravențional, fiind amendat cu 9000 de lei. Gagauz a contestat actul, iar prima instanță i-a dat câștig de cauză – decizie menținută de Curtea de Apel, invocându-se nereguli în întocmirea procesului-verbal, fără a constata inexistența contravenției.

Fiodor Gagauz

După ce nu s-a mai regăsit pe lista electorală a Socialiștilor în 2025, în iulie 2026 a anunțat că va candida independent la funcția de bașcan al Găgăuziei. În septembrie însă, după retragerea candidatului inițial al PSRM, Grigorii Uzun, Socialiștii și-au declarat susținerea pentru Gagauz.



Angajat la stat, cu multiple imobile

Deși, potrivit CV-ului, Fiodor Gagauz a activat întreaga viață la stat, declarațiile de avere și interese personale completate de candidat scot în evidență mai multe proprietăți pe care acesta le-a dobândit în special după lansarea în politică.

Gagauz deține trei apartamente, de 133, 101 și 45 de metri pătrați, procurate unul după altul: în 2006, 2007 și 2008. El deține și două garaje, cumpărate în 2007 și 2010. Cele trei imobile se află pe strada Sfatul Țării din sectorul Centru al Chișinăului, străzile Valea Crucii și Grenoble din sectorul Botanica al capitalei.

Imobilul din centrul capitalei

Unul dintre imobilele din sectorul Botanica

Unul dintre imobilele din sectorul Botanica



În 2019, contactat de portalul „Moldova Curată”, Fiodor Gagauz a declarat că cele trei apartamente aparțineau copiilor săi, care i le-au transmis în proprietate. Datele cadastrale analizate de ZdG arată însă că cele trei apartamente au reprezentat investiții ale lui Fiodor Gagauz, realizate încă la faza de construcție a blocurilor de locuit.

De asemenea, candidatul Socialiștilor deține, din 1986, o casă de 136 de metri pătrați, situată în satul său de baștină, Gaidar, acolo unde poate fi văzut uneori.

Casa lui Fiodor Gagauz



Fiodor Gagauz conduce un automobil Audi Q7, fabricat în 2019 și dobândit un an mai târziu. ZdG a aflat că mașina este înscrisă pe numele unuia dintre cei doi fii ai săi, Dmitri, care este stabilit în F. Rusă.

În declarațiile de avere depuse de-a lungul timpului, Gagauz nu indică faptul că familia sa ar deține vreo afacere sau că ar fi asociată într-o companie activă, iar în bazele de date publice numele său nu figurează printre beneficiarii vreunei firme. Singura mențiune se referă la Societatea cu Răspundere Limitată Publicația Periodică Ziarul „ЕДИНАЯ ГАГАУЗИЯ”, lichidată între timp. În ultimii ani, veniturile familiei Gagauz sunt constituite din salariul de deputat al lui Fiodor Gagauz și pensiile celor doi soți.

Solicitat de ZdG, Fiodor Gagauz a refuzat să ne răspundă la întrebări, solicitând să le transmitem comunicatoarei PSRM, Carmena Lupei. Aceasta însă ne-a recomandat să-i adresăm întrebările direct candidatului.