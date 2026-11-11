VIDEO Controversele din jurul numelui lui Alexandr Stoianoglo, candidatul aflat la a doua tentativă de a deveni bașcan

Alexandr Stoianoglo (59 de ani), jurist de profesie, a oscilat ani la rând între justiție și politică. Și-a început activitatea în Procuratură imediat după absolvirea Universității de Stat din Moldova, activând până în 2007. În 2009 ajunge în Legislativ pe listele PDM, acolo unde și-a încheiat activitatea în 2014. În 2019, pe fundalul debarcării regimului oligarhic condus de Vladimir Plahotniuc, Alexandr Stoianoglo devine procuror general al R. Moldova. Nu și-a dus însă mandatul de procuror general la final, fiind suspendat din funcție în 2021 ca urmare a începerii mai multor dosare penale pe numele său. Alexandr Stoianoglo este primul și singurul procuror general din istoria R. Moldova care a fost reținut și arestat în timpul mandatului, fiind acuzat de corupere pasivă, abuz de putere sau fals în declarații.

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Sursă foto: Parlamentul R. Moldova

Deși în ultimii ani a scăpat de câteva acuzații, fiind scos de sub urmărire penală sau achitat, numele său figurează și în alte dosare aflate la faza de urmărire penală sau în instanță, pe care încă nu există soluții.

Pe când era procuror general, Alexandr Stoianoglo a refuzat pornirea urmăririi penale pe numele lui Igor Dodon, cel care l-a numit în funcție, după ce în spațiul public apăruse imagini video în care fostul președinte primea o pungă neagră în care se presupune că erau bani de la Serghei Iaralov și Vladimir Plahotniuc. Ulterior, după plecarea din funcție a lui Stoianoglo, a fost totuși pornită urmărirea penală, iar Dodon a ajuns pe banca acuzaților.

În 2024, a revenit în politică și se asociază cu Socialiștii lui Igor Dodon în cursa pentru funcția de președinte al R. Moldova. Ajunge în turul II al scrutinului și este învins de Maia Sandu. Obține o funcție electivă în 2025, când revine în Parlament, fiind ales pe lista Blocului Electoral „Alternativa”.

Potrivit celei mai recente declarații depuse de Stoianoglo la Comisia Electorală Centrală, în ultimii ani, acesta nu a făcut achiziții și nu a vândut niciun bun. Familia Stoianoglo deține în proprietate două imobile în Chișinău – un apartament de 161 de metri pătrați, în care familia Stoianoglo locuiește, și un alt imobil de 60 de metri pătrați, utilizat în trecut drept spațiu pentru un salon de frumusețe gestionat de familia Stoianoglo – Opium Beauty Salon. În aprilie 2021 compania a fost închisă. Totodată, din 2015, Alexandr Stoianoglo a moștenit 1/2 dintr-o casă de locuit din Comrat, de 91,5 metri pătrați. El mai declară trei automobile: Hyundai Tucson, Ford Escape și Skoda Superb, cu drept de posesie.