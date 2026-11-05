Plângere la CNA și cerere de chemare în judecată în cadrul licitației pentru reconstrucția terminalului de pasageri al Aeroportului. Se invocă abuz de serviciu și trucarea licitației. Reacția AIC

În cadrul procedurii de achiziție a lucrărilor de reconstrucție și extindere a terminalului de pasageri al Aeroportului Internațional Chișinău (AIC), în valoare de peste 150 de milioane de lei, a fost depusă o plângere la Centrul Național Anticorupție (CNA) și o cerere de chemare în judecată.

Plângerea la CNA și cererea de chemare în judecată au fost depuse de către S.R.L. „Standard Byte”, în calitate de lider al asocierii cu S.R.L. „Horus”, care a făcut o ofertă la licitație. Agenții economici solicită pornirea urmăririi penale, acuzând membrii grupului de lucru al Aeroportului de abuz de serviciu, limitarea concurenței și trucarea licitației.

Într-o reacție oferită pentru ZdG, reprezentanții AIC au precizat că „Aeroportul va pune la dispoziția autorităților competente informațiile solicitate și își va susține poziția prin documentele justificative”.

Ce invocă firmele care au depus plângerea?

Potrivit firmelor, Aeroportul ar fi desemnat repetat câștigătoare compania „Estate Invest Company”, deși Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) constatase anterior neconformități în oferta acesteia și anulase deciziile de atribuire. Standard Byte–Horus susține că oferta sa a fost respinsă pentru abateri de deviz de 0,35%, în timp ce abateri de 0,22% identificate în oferta „Estate Invest Company” ar fi fost tratate drept minore. Asocierea invocă astfel aplicarea unui dublu standard și favorizarea unui ofertant.

Plângerea mai face referire la decizia ANSC din 19 octombrie 2026, prin care a fost anulată din nou atribuirea contractului, și la faptul că, pe 21 octombrie, Aeroportul ar fi atribuit contractul către „Estate Invest Company”. Petiționarul afirmă că grupul de lucru ar fi ignorat deciziile ANSC și ar fi invocat importanța strategică și urgența lucrărilor pentru a justifica atribuirea.

Agenții economici au solicitat CNA să investigheze presupusele încălcări și să întreprindă măsurile legale. Compania a depus, totodată, o cerere în instanță pentru anularea deciziei ANSC din 19 octombrie și a actelor Aeroportului din 21 octombrie.

Cererea de chemare în judecată depusă la 28 octombrie 2026 de asocierea Standard Byte–Horus împotriva ANSC și Î.S. Aeroportul Internațional Chișinău. Reclamanții susțin că Aeroportul ar fi favorizat repetat compania Estate Invest Company, desemnând-o câștigătoare chiar și după ce ANSC a constatat neconformitatea ofertei acesteia și a dispus reevaluarea, lucruri expuse și în plângerea la CNA.

În instanță, reclamanții solicită anularea deciziei ANSC din 19 octombrie și a actelor Aeroportului din 21 octombrie, constatarea neconformității ofertei Estate Invest Company, reevaluarea propriei oferte și suspendarea executării deciziei de atribuire a contractului.

Poziția ANSC: Caracterul obligatoriu al deciziilor ANSC subzistă independent de faptul că procedura de atribuire se află în desfășurare

La data de 2 noiembrie, ANSC a venit cu un răspuns la solicitarea trimisă de asocierea celor două firme cu privire la pretinsele încălcări ale cadrului normativ în cadrul procedurii de achiziție, organizată de AIC.

În răspuns, ANSC precizează că contractul de achiziție sectorială nu a fost încheiat, iar procedura de atribuire nu este finalizată. Autoritatea subliniază că desemnarea câștigătorului și încheierea contractului sunt etape juridice distincte.

„În absența unui contract încheiat, nu există, la această etapă, obiectul juridic asupra căruia ar putea fi exercitată acțiunea în constatarea nulității absolute”, explică ANSC.

Autoritatea amintește că, prin decizia din 7 septembrie 2026, a anulat prima decizie de atribuire a contractului, obligând Aeroportul să reevalueze oferta „Estate Invest Company” SRL. După reevaluare, aceeași companie a fost desemnată câștigătoare, la 30 septembrie.

Ulterior, prin decizia din 19 octombrie 2026, ANSC a anulat din nou decizia de atribuire și actele subsecvente, dispunând o nouă reevaluare.

„ANSC a exercitat atribuțiile legale de control asupra actelor contestate, dispunând măsurile de remediere necesare pentru înlăturarea încălcărilor constatate”, se arată în răspuns.

ANSC menționează că, după ultima reevaluare, Asocierea „Standard Byte” SRL și „Horus” SRL a depus o nouă contestație, înregistrată la 29 octombrie 2026. Legalitatea noilor rezultate urmează să fie examinată în cadrul acesteia.

Autoritatea precizează că nu poate anticipa concluziile asupra legalității ultimei decizii de atribuire, deoarece acest lucru ar putea afecta independența și imparțialitatea examinării.

„Caracterul obligatoriu al deciziilor ANSC subzistă independent de faptul că procedura de atribuire se află în desfășurare”, subliniază instituția.

ANSC anunță că va examina contestația înregistrată la 29 octombrie și se va pronunța asupra aspectelor contestate în baza circumstanțelor de fapt și de drept stabilite.:

AIC: Acuzațiile formulate urmează să fie examinate în cadrul procedurilor respective, pe baza faptelor și a documentelor

Într-un răspuns oferit de reprezentanții AIC la o solicitare de informații transmisă de ZdG, au precizat că procedura de achiziție a lucrărilor de reconstrucție și extindere a terminalului a fost lansată la 7 mai 2026, prin intermediul platformei MTender. Au fost depuse patru oferte, criteriul de atribuire fiind prețul cel mai scăzut, cu îndeplinirea cerințelor de calificare și a specificațiilor tehnice stabilite în documentația de atribuire.

În ceea ce privește acuzațiile de favorizare repetată a companiei „Estate Invest Company” SRL, AIC a precizat că desemnarea aceluiași ofertant în urma reevaluării „nu constituie, prin ea însăși, o dovadă de favorizare”.

„Deciziile succesive ale grupului de lucru trebuie examinate în contextul procedurii, al contestațiilor depuse și al măsurilor de remediere dispuse de ANSC. Prin Decizia din 7 septembrie 2026, ANSC a dispus anularea deciziei de atribuire și reevaluarea ofertei «Estate Invest Company» SRL. Ca urmare a acestei decizii și în conformitate cu constatările sale, grupul de lucru a procedat la reevaluarea ofertei, solicitând clarificări suplimentare și examinând documentele prezentate de ofertant”, a precizat AIC.

În răspuns se menționează că în cadrul reevaluării a fost examinat și avizul companiei de consultanță privind îndeplinirea cerințelor de capacitate economică și financiară.

„Pe baza documentelor și a explicațiilor prezentate, grupul de lucru a apreciat că oferta îndeplinește cerințele necesare atribuirii contractului și, la 11 septembrie 2026, a desemnat-o din nou câștigătoare. Ulterior, în contextul unor noi contestații, autoritatea contractantă a anulat, la 22 septembrie, decizia din 11 septembrie, iar evaluarea a continuat. La 19 octombrie 2026, ANSC a admis parțial o nouă contestație a asocierii «Standard Byte» SRL și «Horus» SRL și a dispus măsuri de remediere. Potrivit raportului grupului de lucru, după parcurgerea acestei etape, la 21 octombrie a fost adoptată o nouă decizie de desemnare a ofertei «Estate Invest Company» SRL drept câștigătoare. Participanții la procedură și ANSC au fost informați despre această decizie”, se arată în răspuns.

„Poziția întreprinderii este că aceste acțiuni au urmărit executarea deciziilor ANSC și respectarea etapelor procedurii de achiziție. Argumentele privind evaluarea și reevaluarea ofertelor sunt consemnate în documentele procedurii și vor fi prezentate autorităților competente. Referitor la cererea de chemare în judecată și plângerea adresată CNA, întreprinderea respectă dreptul operatorilor economici de a contesta deciziile autorității contractante și de a sesiza instituțiile competente. Acuzațiile formulate urmează să fie examinate în cadrul procedurilor respective, pe baza faptelor și a documentelor. Aeroportul va pune la dispoziția autorităților competente informațiile solicitate și își va susține poziția prin documentele justificative. Realizarea proiectului de reconstrucție și extindere a terminalului rămâne o prioritate pentru întreprindere, cu respectarea cerințelor legale, a concurenței și a utilizării responsabile a resurselor”, a răspuns AIC.

Poziția „Estate Invest Company”

„Asumarea «necondiționată» a executării lucrărilor la același preț, după constatarea omisiunilor, nu înlătură faptul că oferta financiară depusă nu acoperă integral lucrările din caietul de sarcini. Aprecierea acestor aspecte aparține entității contractante, care le-a analizat pe baza raportului companiei de consultanță «Marisan Procon» S.R.L. Pretinsul «dublu standard» nu există. Abaterile constatate în oferta noastră au fost clarificate și cuantificate în procedura de clarificare, fără modificarea prețului. Entitatea contractantă a apreciat că propunerea noastră tehnică și financiară corespunde cerințelor. În plus, oferta noastră este clasată pe primul loc, cu cel mai mic preț (150 105 598,97 lei), sub oferta contestatoarei (153 844 229,50 lei). Atribuirea contractului către ofertantul cu cel mai mic preț corespunde pe deplin principiului utilizării eficiente a fondurilor publice ”, se arată în decizia ANSC din 19 octombrie 2026, prin care a fost anulată atribuirea contractului la licitație.

„Probabil, nu a rămas așa de mult”

ZdG a scris anterior despre cum, în 2025, la începutul lunii august, autoritățile au anunțat un „proiect ambițios și foarte necesar” – extinderea terminalului de pasageri de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, fiind comunicat și termenul de finalizare a lucrărilor – anul 2026.

Întrebat atunci despre certitudinea de încadrare în termenul anunțat, administratorul aeroportului, Sergiu Spoială, a menționat că „o mare etapă din acest proiect a fost realizată” și că au rămas să fie elaborate „doar condițiile tehnice și anunțarea unei proceduri de achiziții pentru identificarea unui constructor. Probabil, nu a rămas așa de mult”.

Sfârșitul lunii martie 2026. Licitația privind „reconstruirea clădirii terminalului aeroportului”, despre care Spoială spunea pe 4 august 2025 că va fi „lansată în maxim două luni”, a fost publicată pe 29 octombrie 2025, iar peste câteva luni, pe 15 ianuarie 2026, a fost anulată. Motivele invocate – „ajustarea și completarea soluțiilor tehnice, arhitecturale și inginerești”, după o analiză tehnică a documentației proiectului.

Ulterior, aeroportul a desfășurat o altă licitație, dar nu pentru reconstrucția terminalului, ci pentru elaborarea unui „Master-Plan pentru Dezvoltarea activităților, teritoriilor și facilităților Aeroportului Internațional Chișinău”, adică un document general, care să prezinte inclusiv o viziune cu privire la detaliile tehnice pentru extinderea terminalului. Ofertele la această licitație au putut fi depuse până pe 20 aprilie 2026.