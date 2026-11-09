Factură cu diferențe de peste 16 milioane de lei: ANSC a anulat desemnarea câștigătorului unei licitații pentru lucrări la unitatea militară de lângă Băcioi. „Asemenea conduită nu poate fi considerată imparțială”

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) a anulat rezultatul unei licitații organizate de Ministerul Apărării, după ce a constatat că firma desemnată câștigătoare nu a demonstrat că deține experiența similară cerută pentru executarea contractului. În decizia sa, ANSC a atras atenția asupra unei facturi prezentate de compania „Prestigiu-AZ” SRL, în valoare de peste 16,8 milioane de lei, ale cărei date nu corespund informațiilor comunicate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Instituția a admis contestația depusă de un alt participant la licitație, „DAS” SRL, și a obligat autoritatea contractantă să reevalueze oferta companiei desemnate câștigătoare.

Contactat de ZdG, administratorul firmei „DAS” SRL a precizat că licitația prevede lucrări la unitatea militară de lângă comuna Băcioi. În martie 2025, ZdG a scris că pentru construcția unității militare au fost alocate circa 500 de milioane de lei din bugetul de stat, iar termenul de executare a lucrărilor este anul 2027.

Decizie ANSC by Ziarul de Gardă

Licitația, contestată pentru a treia oară

Procedura de achiziție vizează lucrări de amenajare a teritoriului unitatea militară de lângă comuna Băcioi, inclusiv construcția drumurilor de acces, a platformelor, gardurilor interioare și parcărilor, precum și amenajarea zonelor verzi și instalarea mobilierului urban. Contractul este unul cu finanțare multianuală, pentru perioada 2026–2028, iar autoritatea contractantă este Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării. Valoarea estimată a contractului ajunge la circa 110 milioane de lei, cu TVA.

Compania „Prestigiu-AZ” SRL a fost desemnată câștigătoare în urma unei reevaluări a ofertelor, prin decizia din 11 septembrie 2026. Rezultatul a fost contestat de „DAS” SRL, care a reclamat că firma desemnată câștigătoare nu întrunește cerințele de calificare prevăzute în documentația de atribuire.

Aceasta este a treia contestație depusă de „DAS” SRL în cadrul aceleiași proceduri. În urma primelor două sesizări, ANSC a dispus reevaluarea ofertelor, însă autoritatea contractantă a desemnat din nou câștigătoare compania „Prestigiu-AZ”.

Ce a reclamat „DAS” SRL

Una dintre principalele obiecții ale companiei contestatare a vizat experiența similară prezentată de „Prestigiu-AZ”. Potrivit cerințelor din anunțul de participare, ofertanții trebuiau să demonstreze că au executat, în ultimii cinci ani, un contract care să includă lucrări de amenajare a teritoriului și asfaltare, în valoare de cel puțin 75% din valoarea viitorului contract, sau că au realizat, în ultimul an de activitate, lucrări similare în valoare cumulată cel puțin egală cu valoarea contractului.

„DAS” SRL a susținut că o parte dintre contractele prezentate de „Prestigiu-AZ” nu demonstrează executarea unor lucrări similare. Unul dintre contractele contestate a fost cel încheiat cu Primăria satului Corjova. „DAS” SRL a atras atenția că valoarea acestuia fusese majorată printr-un acord adițional de 1,84 milioane de lei, însă suma respectivă nu apărea în procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Compania a mai pus la îndoială veridicitatea unei facturi prezentate de „Prestigiu-AZ” pentru a demonstra executarea unor lucrări de asfaltare la un complex rezidențial din Chișinău. În contestație, reprezentanții „DAS” au susținut că suprafețele de asfaltare indicate în documente nu ar corespunde situației de la fața locului.

„Cu obiectivul dat suntem cunoscuți, mai mult ca atât orice persoană are acces de a intra pe teritoriul acestui obiectiv, unde cât de mult nu am vrea nu găsim metrajul indicat în acest proces-verbal și respectiv factura fiscală menționată”, au argumentat reprezentanții companiei.

Ce a răspuns autoritatea contractantă

Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării a respins obiecțiile contestatarei și a susținut că documentele prezentate de „Prestigiu-AZ” demonstrează executarea lucrărilor relevante pentru licitație.

„Procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate și facturile fiscale demonstrează executarea lucrărilor de facto și nu denumirea contractului”, a argumentat autoritatea contractantă.

În ceea ce privește contractul cu Primăria Corjova, Agenția a afirmat că nu a cunoscut existența acordului adițional de majorare a valorii, deoarece acesta nu fusese inclus în documentele prezentate de companie la evaluarea ofertei. Totodată, autoritatea a susținut că procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor confirmă finalizarea obiectivului.

Referitor la factura contestată, Agenția a menționat că nu există probe obiective care să pună la îndoială autenticitatea acesteia și că reprezentanții „Prestigiu-AZ” au confirmat veridicitatea documentelor prezentate.

„Prestigiu-AZ” susține că a executat lucrări de peste 144 de milioane de lei

La rândul său, compania „Prestigiu-AZ” SRL a respins acuzațiile și a susținut că îndeplinește cerințele privind experiența similară. Potrivit explicațiilor prezentate ANSC, firma ar fi executat, în ultimul an de activitate, lucrări similare în valoare totală de 144,3 milioane de lei, fără TVA, sumă care ar depăși valoarea viitorului contract.

Compania a prezentat și propriile calcule privind lucrările de asfaltare și amenajare a teritoriului, susținând că acestea depășesc pragurile solicitate de autoritatea contractantă.

În ceea ce privește factura contestată de „DAS” SRL, „Prestigiu-AZ” a susținut că documentul este autentic. „Respectiva factură este reală”, au declarat reprezentanții companiei, potrivit deciziei ANSC. Aceștia au mai afirmat că documentele originale puteau fi prezentate la solicitare și că neclaritățile invocate ar putea fi cauzate de calitatea scanării.

Compania a mai susținut că suma aferentă lucrărilor suplimentare din contractul cu Primăria Corjova nu a fost inclusă în procesul-verbal de recepție din cauza unei erori a beneficiarului, care ar fi fost corectată ulterior printr-un certificat de rectificare.

Ce a constatat ANSC după verificarea la Fisc

Pentru a verifica informațiile din factura prezentată de „Prestigiu-AZ”, ANSC a solicitat date de la Serviciul Fiscal de Stat. Răspunsul SFS, transmis la 26 octombrie 2026, a indicat că factura fiscală a fost emisă la 30 septembrie 2024, nu la 20 mai 2025, așa cum figura în exemplarul prezentat în cadrul licitației.

Potrivit informațiilor comunicate de Fisc, factura emisă la 30 septembrie 2024 avea o valoare de 416 666,67 de lei, fără TVA, iar TVA-ul constituia 83 333,33 de lei. Livrările respective au fost reflectate în declarația privind TVA pentru luna septembrie 2024.

În schimb, exemplarul prezentat de „Prestigiu-AZ” în procedura de achiziție indica data de 20 mai 2025 și o valoare de 16 818 750 de lei, fără TVA, la care se adăuga TVA de 3 363 750 de lei.

ANSC a constatat că între cele două seturi de informații există „divergențe esențiale privind data emiterii și valorile înscrise”.

În consecință, instituția a stabilit că factura prezentată în cadrul licitației nu poate demonstra executarea lucrărilor în mai 2025 și nici plata sumei de 8 642 939,65 de lei, fără TVA, pe care autoritatea contractantă o luase în calcul la evaluarea experienței similare a companiei.

După excluderea acestei sume din calcul, „Prestigiu-AZ” nu mai atingea pragul de 30,8 milioane de lei solicitat pentru lucrările de asfaltare. ANSC a concluzionat că nici firma, nici autoritatea contractantă nu au demonstrat îndeplinirea cerințelor privind experiența similară.

ANSC: Solicitarea clarificărilor nu poate fi făcută „la nesfârșit”

În decizia sa, ANSC a criticat modul în care autoritatea contractantă a solicitat în repetate rânduri clarificări și documente suplimentare din partea companiei desemnate câștigătoare, fără ca acestea să demonstreze îndeplinirea cerințelor de calificare.

„Solicitarea clarificărilor nu poate fi efectuată la nesfârșit, întrucât, asemenea conduită nu poate fi considerată ca fiind una imparțială și, respectiv, conformă principiilor de reglementare a achizițiilor publice”, se arată în decizia instituției.

ANSC a mai constatat că solicitările repetate de clarificări erau de natură „să favorizeze nejustificat participantul”. Instituția a subliniat că ofertantul trebuie să demonstreze îndeplinirea cerințelor de calificare, iar autoritatea contractantă nu poate continua la nesfârșit să solicite documente suplimentare pentru a confirma eligibilitatea acestuia.

„Prin urmare, se constată că nici «Prestigiu-AZ» SRL și nici autoritatea contractantă nu au demonstrat întrunirea condițiilor deținerii experienței similare solicitată la pct. 24 subpct. 2) din anunțul de participare”, a concluzionat ANSC.

Instituția nu a mai examinat celelalte obiecții formulate de „DAS” SRL, inclusiv cele referitoare la contractul cu Primăria Corjova și la modificarea costului forței de muncă, întrucât constatarea privind neîndeplinirea cerinței de experiență similară era suficientă pentru soluționarea contestației.

Decizia ANSC: oferta urmează să fie reevaluată

Prin decizia din 3 noiembrie 2026, ANSC a admis integral contestația depusă de „DAS” SRL și a anulat decizia din 11 septembrie 2026 prin care „Prestigiu-AZ” fusese desemnată câștigătoare, precum și actele subsecvente acesteia.

Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării a fost obligată să reevalueze oferta „Prestigiu-AZ” în termen de cel mult 30 de zile de la primirea deciziei și să informeze ANSC despre măsurile întreprinse.

ANSC nu a desemnat un alt câștigător al licitației, ci a dispus reevaluarea ofertei companiei „Prestigiu-AZ”. Decizia este obligatorie pentru părți și poate fi contestată la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Unitatea militară care a dezbinat societatea: investiții de 500 de milioane, speculații și licitații

„Bază NATO” sau obiectiv care „nu corespunde intereselor naționale” – sunt două dintre calificativele care i-au fost atribuite taberei militare ce se construiește în apropierea comunei Băcioi din mun. Chișinău. Pentru lucrări, care au început în 2022 cu elaborarea unui studiu de fezabilitate, au fost alocate până în martie 2025, circa 500 de milioane de lei din bugetul de stat și acestea ar urma să fie finalizate în 2027.

Anterior, ZdG a discutat cu ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, despre speculațiile din jurul construcției unității militare și a analizat licitațiile în urma cărora s-au semnat cele mai bănoase contracte, dar și firmele implicate în proiect.

