Partidul deputatului Tarlev se eschivează de la plata a 10 mii de lei după un proces SLAPP cu Alina Radu pierdut în instanță

Partidul „Viitorul Moldovei” m-a acționat în judecată pentru o postare pe Facebook în care nu se pomenește în niciun fel numele formațiunii. Cu toate acestea, dosarul a fost pus pe rol, iar ședințele s-au desfășurat pe parcursul unui an întreg, timp în care eu și redacția ZdG am fost supuse unei campanii orchestrate de denigrare pe diverse platforme digitale de către entități afiliate acestui partid.

În iulie 2026, judecătoarea care a examinat cazul a decis să respingă cererea, iar partidul a fost obligat să restituie cheltuielile de judecată în sumă de 10 mii de lei. La începutul lunii noiembrie 2026, la câteva luni după ce decizia instanței a rămas definitivă și irevocabilă, nefiind atacată, banii nu sunt virați, partidul lui Tarlev solicitând să plăteasca suma în rate, „din motive obiective de natură financiară”.

În timpul procesului, fostul premier din perioada comunistă a făcut de mai multe ori referire în public la acest dosar, prezentând informații false, cu promisiunea că „vom demonstra adevărul”. La ultimele ședințe însă, reprezentanții partidului nici măcar nu s-au prezentat.

La 23 ianuarie 2025 am scris pe pagina personală de Facebook o postare despre Vasile Tarlev, cu următorul conținut: „Dator statului, plătește firmelor de lobby din SUA zeci de mii de USD. Zilele trecute am făcut un pic de haz de necaz despre adresarea lui Tarlev către Trump. Desigur că după asta un grup finanțat de Șor mi-a acordat atenție cu diverse atacuri, despre care vom vorbi un pic mai târziu.

Am vrut doar să vă zic că Tarlev, care a fost toată viața sa omul Moscovei, crescut la sânul lui Voronin, s-a implicat recent în prezidențiale susținut de Șor, dar a rămas dator statului cu vreo jumătate de milion de lei. În același timp, Tarlev a contractat o firmă din SUA cu suma de 85 000 de dolari ca să-i facă imagine peste ocean. Ce face Tarlev în SUA fără să ajungă acolo și de ce cheltuie zeci de mii de USD?”

(imagine de însoțire la postarea din 23 ianuarie 2025, care prezintă un screenshot dintr-un act al Departamentului de Justiție al SUA)

Postarea se referea la câteva articole publicate anterior cu privire la o firmă de lobby din SUA care a cheltuit 85 de mii de dolari pentru Tarlev în 2024, dar și la faptul că după campania din 2024 acesta a rămas dator statului cu peste jumătate de milion de lei. Faptul că Tarlev a fost susținut în campania electorală de către armatele lui Șor fusese documentat de multe investigații jurnalistice publicate de ZdG, Cu Sens, TV8, Jurnal TV etc.

Un partid acționează o jurnalistă în instanță pentru o postare în care nu e vizat

La aproape o lună de la acea postare, pe 18 februarie 2025, Partidul „Viitorul Moldovei” a depus o cerere de chemare în judecată împotriva mea, cu privire la apărarea onoarei, demnității și dezmințirea informației. Citez din cerere: „În expunerea dată, în mod absolut denigrator și fals, publicului larg îi este insuflată ideea că PP Partidul pentru Viitorul Moldovei și în special președintele acestuia Vasile Tarlev, este susținut de către rețeaua Șor. […] Prin prezenta, vă informăm că PP Partidul Pentru Viitorul Moldovei și președintele acestuia dl Vasile Tarlev nu au absolut nici o legătură cu Ilan Șor și nu au fost susținuți sub nici o formă de către ultimul.” A trebuit să angajez un avocat, care să mă reprezinte în instanță.

Menționez din start că în postarea publicată la data de 23 ianuarie 2025 numele partidului „Viitorul Moldovei” nu e pomenit deloc, nu există nicio referire, directă sau indirectă, la respectiva formațiune politică. Prin urmare, afirmațiile partidului conform cărora postarea mea ar fi prejudiciat onoarea, demnitatea sau reputația acestuia sunt complet nefondate. Avocatul Vitalie Enachi, în referința către instanță, a citat Legea cu privire la libertatea de exprimare, care prevede următoarele: „Persoana lezată prin răspândirea unor relatări cu privire la fapte poate fi restabilită în drepturi dacă […] permite identificarea persoanei vizate de informaţie.” Partidul în cauză nu putea fi identificat în postarea dată. Totuși, instanța a admis acest caz pe rol. Totodată, Vasile Tarlev, în calitate de persoană fizică, nu a înaintat nicio cerere împotriva mea, chiar dacă postarea era anume despre el.

Prin cererea de chemare în judecată, partidul „Viitorul Moldovei” a cerut: „a constata și a recunoaște drept defăimătoare și neveridice informațiile; Obligarea pârâtei de dezmințire a informației defăimătoare ce nu corespund realității și aduc atingere onoarei, reputației și demnității reclamantului; Exprimarea scuzelor în legătură cu răspândirea informației defăimătoare. Încasarea cheltuielilor de judecată.”

Prima ședință a avut loc în mai 2025, după care ședințele judiciare au continuat pe parcursul unui an întreg. În acest timp, Tarlev s-a implicat din nou în alegeri, de astă dată în cele parlamentare. La 28 septembrie 2025, Vasile Tarlev a devenit deputat, statut ce impune o răspundere și mai mare privind promovarea adevărului și a libertăților civile.

Deputatul Tarlev – 5 falsuri în 2 propoziții

Dar, peste două săptămâni de parlamentarism, la 16 octombrie 2025, pe pagina de Facebook a lui Vasile Tarlev apare un mesaj descalificant în adresa ZdG și a mass-mediei în general, pe care o ia în derâdere cu expresia „Stimați reprezentanți ai așa-numitei «presă liberă». Mesajul publicat specifică următoarele: „În prezent, continuă procesul de judecată cu publicația Ziarul de Gardă, în cadrul căruia vom demonstra adevărul și ne vom apăra reputația. Poate că ar fi mai înțelept ca redacția să recunoască din timp greșeala și să prezinte scuze publice, decât să aștepte o decizie judecătorească. Rămânem deschiși dialogului, însă doar după prezentarea unor scuze publice pentru calomnia publicată acum mai bine de un an. Până atunci, vă recomandăm să continuați să vă inventați propriile «dezvăluiri».

În aceste fraze, scrise de un membru al Parlamentului Republicii Moldova, avem un șir lung de falsuri și inexactități:

nu exista un proces de judecată cu publicația ZdG, ci împotriva jurnalistei Alina Radu;

nu exista nicio decizie judiciară cu privire la o greșeală a ZdG, nu avea ce să recunoască;

redacția nu avea niciun litigiu cu Tarlev, deci nu exista niciun motiv pentru prezentarea scuzelor;

nu exista nicio calomnie, nicio decizie cu privire la așa ceva;

nu trecuse un an de la publicarea postării.

Menționez încă o dată că acțiunea în instanță a fost lansată de partidul „Viitorul Moldovei” împotriva persoanei fizice Alina Radu, nu de persoana fizică Tarlev împotriva publicației „Ziarul de Gardă”. Mai mult decât atât, atunci când reporterii ZdG au cerut o declarație deputatului Tarlev privind cooperarea cu Șor, acesta a făcut aceeași declarație falsă că ar exista un dosar împotriva Ziarului de Gardă: „Ziarul de Gardă este deja parte într-un proces de judecată intentat de Partidul «Viitorul Moldovei», iar orice informații calomnioase suplimentare vor fi tratate ca elemente noi în acest dosar.” Este evident că intenția deputatului era să sperie reporterii cu un pretins dosar, ca să nu-l mai întrebe despre controversele sale.

Partidul a intentat un proces, dar nu venea la ședințe

Culmea este că, în timp ce postarea deputatului se referea la lupta acerbă în proces, „în cadrul căruia vom demonstra adevărul și ne vom apăra reputația”, avocatul Vitalie Enachi ne-a informat despre o situație diametral opusă: „După mai multe ședințe, reprezentantul legal al reclamantului a încetat să mai participe la proces. Deși existau temeiuri procedurale clare pentru a solicita scoaterea cererii de pe rol, s-a decis continuarea examinării pe fond.” Este evident că deputatul avea în minte o singură strategie – să ne facă să consumăm timp, să ne descurajeze, să ne lehămetim, să nu mai vrem să scriem despre Tarlev, căci asta înseamnă timp și bani pierduți prin judecăți.

La 9 iulie 2026, judecătoarea Speranța Clima de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru) a emis o hotărâre de judecată prin care a fost respinsă cererea Partidului „Viitorul Moldovei” împotriva mea: „Cererea de chemare în instanță înaintată de partidul „Viitorul Moldovei” împotriva Alinei Radu se respinge ca neîntemeiată. Totodată, a fost dispusă încasarea de la partidul lui Tarlev a cheltuielilor de asistență juridică, în mărime de 10 mii lei.” Hotărârea avea drept de atac la Curtea de Apel în termen de 30 de zile.

Am așteptat 30 de zile să văd în ce mod mă va ataca mai departe acest partid pentru o postare în care nu l-am pomenit deloc, dar și cum va argumenta mai departe deputatul Tarlev acuzațiile. A urmat o tăcere asurzitoare din partea partidului, dar și a deputatului. „Viitorul Moldovei” nu a făcut apel și a acceptat în acest fel inutilitatea propriei acțiuni judiciare, în care a consumat timpul și banii săi, ai instanței, ai mei și ai avocatului care m-a reprezentat.

Partidul își recunoaște înfrângerea în dosar, dar nu îndeplinește decizia instanței

Dar epopeea nu se încheie aici. Partidul nu a achitat banii. Nici în iulie, nici în august, nici în septembrie, nici în octombrie. Astfel, avocatul Vitalie Enachi a tot făcut demersuri în adresa Partidului „Viitorul Moldovei” cu privire la achitarea cheltuielilor de judecată stabilite de instanță. La 21 octombrie 2026, o scrisoare cu antetul partidului ne informează: „Vă aducem la cunoștință că ne vom conforma hotărârii judecății din 9 iulie 2026. Din motive obiective de natură financiară, vă propunem achitarea acestei sume în rate lunare egale, prima rată de 2500 lei urmează a fi achitată până la data de 15 noiembrie 2026.”

Deși procesul a fost finalizat în iulie, neîndeplinirea acestei hotărâri judiciare de către un partid care este condus de un deputat a însemnat muncă în plus pentru avocatul Vitalie Enachi, care, în acest context, are o recomandare pentru politicienii și partidele care depun plângeri în instanță împotriva jurnaliștilor. „Consider că entitățile politice ar trebui să facă uz de acțiunile în justiție pentru defăimare cu o prudență sporită. Un proces împotriva unui jurnalist ar trebui inițiat exclusiv atunci când sunt răspândite fapte false probate, iar nu ca reacție la judecăți de valoare sau la opinii critice – acțiuni nefundamentate care duc, în final, la consumarea unor resurse considerabile (timp, cheltuieli financiare, actori implicați).

Totodată, procesele pierdute vin cu un risc financiar și de imagine direct: actorii politici care inițiază astfel de acțiuni fără o pregătire temeinică a cazului trebuie să-și prevadă din timp resurse financiare pentru acoperirea cheltuielilor de judecată și a eventualelor costuri generate de un eșec procesual, or, în acest caz, debitorul a refuzat în termen legal executarea benevolă a hotărârii, ceea ce va duce inevitabil și la cheltuieli suplimentare în legătură cu intentarea procedurii de executare.” La 27 octombrie 2026, avocatul Vitalie Enachi a inițiat procedura de executare silită.

„Viitorul Moldovei” a acționat și alte instituții în instanță pentru defăimare și a pierdut

Culmea e că acest partid a mai pierdut două procese intentate împotriva altor entități, tot pentru defăimare. La 3 martie 2026, judecătoarea Liudmila Holevițcaia de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a decis că acțiunea Partidului „Viitorul Moldovei” împotriva Asociației „Media Regional” se respinge ca fiind neîntemeiată și „se încasează din contul «Partidul pentru Viitorul Moldovei» în folosul Asociația Obștească «Media Regional» datoria în sumă de 42000 (patruzeci și două mii) lei, dobânda de întârziere în sumă de 5860 (cinci mii opt sute șaizeci) lei 78 bani, precum și cheltuielile de judecată compuse din taxa de stat în sumă de 1964 (o mie nouă sute șaizeci și patru) lei 39 bani, taxa de timbru în sumă de 200 (două sute) lei și asistența juridică în sumă de 5500 (cinci mii cinci sute) lei.” La momentul publicării acestui articol, Arcadie Maican, directorul Asociației „Media Regional”, ne-a informat că banii nu au fost virați încă, deoarece partidul a depus apel.

La 18 mai 2026, judecătoarea Victoria Bogomolova de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a decis că „cererea de chemare în judecată la acțiunea înaintată de Partidul Politic «Partidul pentru Viitorul Moldovei» către Comunitatea «WatchDog.md» cu privire la dezmințirea informației și apărarea onoarei și demnității, se respinge ca neîntemeiată.” Valeriu Pașa, managerul organizației „WatchDog”, mi-a explicat că era vorba de aceleași acuzații, partidul lui Tarlev considerându-se calomniat de prezentarea implicării în grupurile lui Șor, dar nu a putut demonstra nimic în instanță. „Este în mod evident o formă de intimidare, așa cum avem, din păcate, și din partea altor politicieni sau comentatori pro-ruși”, a conchis Pașa.

Partidul parlamentarului Tarlev fabrică procese SLAPP

În concluzie, vreau să afirm că deputatul Tarlev și șeful de partid Tarlev ar trebui să își ceară scuze pentru această hărțuire în instanță, pentru înaintarea unei acțiuni fără fundament, pentru distribuirea unor mesaje neadecvate în adresa ZdG și a presei independente, pentru faptul că nu a achitat la timp cheltuielile de asistență juridică etc.

Personal, calific acest proces împotriva mea drept un caz clasic de SLAPP, care înseamnă o acțiune abuzivă în justiție, intentată împotriva unor jurnaliști, activiști de mediu, ONG-uri sau cetățeni obișnuiți, pentru a-i intimida și descuraja să monitorizeze actul politic, banii partidelor și integritatea politicienilor.

În luna septembrie 2026, în timp ce partidul lui Tarlev făcea trei luni de când nu plătea taxa de 10 mii de lei stabilită de instanță, Parlamentul R. Moldova tocmai vota în lectura a doua pachetul legislativ anti-SLAPP. Sperăm că Vasile Tarlev a luat cunoștință de acest pachet, pentru el și pentru „Viitorul Moldovei”.

Dar toată această hărțuială falsă în instanță are loc pentru că instituțiile statului din domeniul combaterii corupției politice nu au acționat la timp. Nu a existat un demers public care să explice răspunderea legală pentru contractarea unei firme de lobby în SUA cu 85 de mii de dolari și să clarifice din ce surse provin acești bani, mai ales în contextul în care, la Chișinău, Tarlev a făcut campanie politică „pe datorie” în 2024, mai ales că au existat foarte multe semnale că este parte a unei orchestre politice dirijate de Șor. Dacă se întâmplau investigațiile cu privire la integritatea acestui lider de partid la timp, probabil, Tarlev nu ajungea deputat pro-Kremlin în Parlament.

Dar, ajuns în legislativ, Tarlev nu doar a continuat să hărțuiască și să denigreze mass-media independentă, ci s-a pus serios pe hărțuirea organelor de combatere a corupției. La doar câteva săptămâni de activitate parlamentară, Tarlev (cel care nu a făcut distincție între o redacție și o jurnalistă, între un politician și un partid în dosarul împotriva mea), s-a adresat Curții Constituționale din Republica Moldova cu cererea de a declara neconstituționale prevederile legale care oferă Poliției și CNA competențe de a constata și a examina cazurile de corupere electorală. În ianuarie 2026, CC a respins solicitarea deputatului Tarlev. În mai-iunie 2026, deputatul Tarlev era foarte preocupat de regulamentele privind activitatea CNA și a Procuraturii Anticorupție, votând împotriva extinderii competențelor CNA.

Totuși, am o mare așteptare, în continuare, de la autoritățile statului. Pe lângă faptul că pachetul legislativ anti-SLAPP urmează să fie pus în aplicare, e nevoie să fie generat un nou pachet legislativ, care ar ajuta la identificarea și pedepsirea politicienilor care fac parte din orchestrele coordonate de state maligne, care generează atacuri constante asupra mass-mediei și societății civile, orchestre care sunt bine finanțate prin scheme tenebre și care au umplut spațiul public de calomnii și falsuri, care fac jurnaliștii și toți cetățenii să piardă timp prețios în fiecare zi, iar democrația – să degradeze.