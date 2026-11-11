Tânărul care a produs accidentul rutier soldat cu două victime, pe o trecere de pietoni, vizat în mai multe dosare penale și condamnat de mai multe ori. Detalii din sentințe

Tânărul care a produs accidentul rutier pe o trecere de pietoni pe bulevardul Grigore Vieru din capitală, soldat cu două victime, dintre care una a decedat este Alem Sabov, originar și domiciliat în orașul Orhei, conform datelor dintr-o sentință analizată de ZdG.

În ultimii ani el a fost condamnat de cinci ori pentru furt în circumstanțe agravante, primind pedepse de la muncă neremunerată în folosul comunității până la închisoare cu executare.

În noiembrie 2023, acesta a fost condamnat la 2 ani și 3 luni de închisoare pentru două infracțiuni legate de deținerea ilegală a drogurilor, fără scop de comercializare.

A fost eliberat din închisoare spre sfârșitul anului 2025, după ce instanțele i-au redus pedeapsa pentru condiții de detenție contrare articolului 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care interzice tortura și tratamentele inumane sau degradante.



Alte două dosare pe numele său, pentru furt și circulația ilegală a drogurilor, sunt încă pe rolul instanțelor. Ultima ședință în dosarul pentru furt, din 3 noiembrie, a fost amânată, fiind dispusă aducerea silită a inculpatului. Ședința avusese loc cu doar o săptămână înainte de comiterea accidentului rutier soldat cu două victime, dintre care una a decedat.

În seara zilei de marți, 10 noiembrie, pe bulevardul Grigore Vieru din capitală acesta a lovit două persoane, o femeie de aproximativ 30 de ani și un tânăr de 21 de ani, care treceau regulamentar strada pe o trecere de pietoni nedirijată de semafor. În urma impactului acesta a fugit de la fața locului.

Peste câteva ore, oamenii legii au anunțat că l-au reținut pe suspect. Acesta a urcat la volan fără permis, sub influența drogurilor: amfetamină, metamfetamină, PVP (sare) și cannabis. Tânărul a fost escortat la o instituție medicală abilitată, pentru a-i fi testată starea de ebrietate. Rezultatele au ieșit pozitive la amfetamină, metamfetamină, PVP (sare) și cannabis.

Condamnat în 2023 pentru infracțiuni legate de droguri

Conform unei sentințe emise în noiembrie 2023 de Judecătoria Chișinău, Alem Sabov, originar și domiciliat în orașul Orhei, a fost condamnat la 2 ani și 3 luni de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru două infracțiuni legate de deținerea ilegală a drogurilor, fără scop de comercializare.

Potrivit sentinței, la 4 iulie 2023, Sabov a fost observat de polițiști în centrul Chișinăului, la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Vasile Alecsandri, având un comportament suspect. Acesta a fost condus la Inspectoratul de Poliție Centru, unde a predat un dispozitiv artizanal utilizat pentru consumul drogurilor. Expertiza a identificat pe suprafața dispozitivului 0,122 grame de PVP, substanță stupefiantă.

Cinci zile mai târziu, pe 9 iulie 2023, Sabov a fost oprit din nou de polițiști, de această dată pe strada Otovasca din sectorul Ciocana al capitalei. Asupra sa a fost descoperit un pachețel cu 0,573 grame de substanță care conținea MDMA, precum și un tub de sticlă cu urme de PVP.

În fața instanței, Alem Sabov și-a recunoscut integral vina și a declarat că era consumator de droguri, dar că renunțase la consum. El a explicat că procurase substanța dintr-un magazin online accesat prin Telegram. A solicitat o pedeapsă mai blândă, sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității sau închisoare cu suspendarea executării.

Potrivit sentinței, Sabov fusese anterior condamnat în repetate rânduri pentru furt, în baza art. 186 alin. (2) din Codul penal:

6 aprilie 2018 – 100 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității;

11 iunie 2019 – 4 luni de închisoare;

21 iunie 2019 – 2 ani de închisoare, cu suspendarea executării pe un termen de 2 ani, prin cumularea unei pedepse anterioare;

5 martie 2020 – un an de închisoare;

3 februarie 2021 – un an și 6 luni de închisoare.

Instanța a considerat că pedepsele anterioare nu au avut efectul de reeducare urmărit și că o nouă pedeapsă cu suspendare nu ar fi suficientă. La momentul pronunțării sentinței, Sabov Alem se afla deja în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, fiind arestat într-un alt dosar penal, în care era învinuit de o infracțiune prevăzută de art. 217¹ alin. (4) lit. d) din Codul penal, care vizează circulația ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare, în circumstanțele agravante prevăzute de acest alineat.

Conform sentinței, în 2023 Sabov avea studii medii incomplete, era necăsătorit, nu avea persoane la întreținere și lucra la o spălătoria auto. Instanța a dispus și recuperarea de la acesta a 3360 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare.

Alem Sabov by Ziarul de Gardă

În ianuarie 2024, Curtea de Apel Chișinău a respins recursul depus de avocatul Cristin Chiriac, în interesele lui Alem Sabov și a menținut fără modificări sentința din 23 noiembrie 2023, prin care acesta fusese condamnat la 2 ani și 3 luni de închisoare pentru păstrarea ilegală a drogurilor, fără scop de comercializare.

Avocatul a solicitat eliberarea lui Sabov de răspundere penală pentru unul dintre episoade, argumentând că acesta predase benevol dispozitivul cu urme de droguri. Pentru celălalt episod, apărarea a cerut schimbarea încadrării juridice și aplicarea unei pedepse de 75 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității.

Completul de judecată a respins argumentele apărării, considerând că predarea substanțelor în circumstanțele respective nu constituia un temei pentru eliberarea de răspundere penală. Judecătorii au apreciat că încadrarea juridică a faptelor și pedeapsa stabilită de prima instanță erau justificate.

Curtea de Apel a ținut cont și de antecedentele penale ale lui Sabov Alem, condamnat anterior în repetate rânduri pentru furt. Instanța a considerat că pedepsele aplicate anterior, inclusiv cele neprivative de libertate, nu au avut efectul de reeducare urmărit și că o pedeapsă mai blândă nu ar preveni săvârșirea altor infracțiuni.

Alem Sabov Curtea de Apel.pdf by Ziarul de Gardă

Eliberat din pușcărie după ce instanța i-a redus pedeapsa

Totuși, Sabov a fost eliberat din pușcărie în 2025, după ce a depus o plângere împotriva administrațiilor Penitenciarului nr. 13 din Chișinău și Penitenciarului nr. 18 din Brănești, reclamând condiții de detenție contrare articolului 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care interzice tortura și tratamentele inumane sau degradante.

Acesta a invocat supraaglomerarea celulelor, prezența insectelor și rozătoarelor, iluminarea insuficientă, condițiile sanitare precare, lipsa ventilației, toaletele deteriorate, apa potabilă necorespunzătoare și alimentația insuficientă și de proastă calitate. Sabov a solicitat constatarea încălcării drepturilor sale și reducerea pedepsei cu închisoarea.

La 19 noiembrie 2024, judecătorul Iurie Movilă de la Judecătoria Orhei a respins plângerea ca inadmisibilă, motivând că Sabov nu a înlăturat anumite neajunsuri ale cererii, semnalate anterior de instanță.

Condamnatul a contestat încheierea, iar la 13 februarie 2025, completul Curții de Apel Nord, prezidat de Ghenadie Liulca, i-a dat câștig de cauză în privința admisibilității plângerii. Judecătorii au considerat că respingerea cererii fusese pripită, deoarece Sabov descrisese suficient condițiile de detenție reclamate. Instanța de apel a subliniat că administrația penitenciarului are obligația de a demonstra că nu au existat încălcările invocate de condamnat.

Alem Sabov Curtea de Apel Nord.pdf by Ziarul de Gardă

Curtea de Apel Nord a anulat încheierea din 19 noiembrie 2024 și a dispus rejudecarea plângerii la Judecătoria Orhei, în același complet de judecată. După rejudecarea cauzei, la 3 aprilie 2025, judecătorul Iurie Movilă de la Judecătoria Orhei a admis plângerea lui Sabov Alem și a constatat că acesta fusese deținut în condiții contrare articolului 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Prima instanță a stabilit că Sabov petrecuse 611 zile în condiții necorespunzătoare în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău și Penitenciarul nr. 18 din Brănești. Drept compensație, judecătorul i-a redus pedeapsa cu 61 de zile.

Hotărârea a fost contestată de Ion Florea, directorul Penitenciarului nr. 18 din Brănești, care a susținut că instituțiile penitenciare îi asiguraseră condamnatului condițiile minime necesare și că nu existau temeiuri pentru constatarea unor tratamente inumane sau degradante. Directorul a contestat și calculul perioadei de detenție.

La 3 iunie 2025, completul Curții de Apel Nord, prezidat de judecătorul Ion Talpa, a admis parțial argumentele directorului penitenciarului, dar a menținut constatarea încălcării drepturilor lui Sabov Alem.

Judecătorii au stabilit că administrațiile penitenciarelor nu au prezentat probe suficiente pentru a combate afirmațiile condamnatului. Instanța a reținut că Sabov fusese deținut în condiții de supraaglomerare, în spații care nu respectau normele minime și în încăperi infestate cu insecte.

Curtea a concluzionat că dificultățile suportate de Sabov în detenție au depășit nivelul inevitabil de suferință asociat privării de libertate și au constituit o încălcare a articolului 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Totuși, judecătorii au constatat că prima instanță calculase greșit perioada de detenție. În loc de 611 zile, Curtea de Apel a stabilit 580 de zile de detenție în condiții contrare CEDO, pentru intervalul 19 august 2023 – 21 martie 2025, petrecut în cele două penitenciare.

Prin urmare, pedeapsa lui Sabov Alem a fost redusă definitiv cu 58 de zile, în loc de cele 61 acordate inițial, aplicându-se o zi de reducere pentru fiecare zece zile de detenție în condiții necorespunzătoare. La scurt timp după reducerea pedepsei, Sabov a fost eliberat din penitenciar înainte de termen.

Alem Sabov, sentință iunie 2025.pdf by Ziarul de Gardă

A fost vizat și într-un dosar contravențional

Alem Sabov a fost vizat și într-un dosar contravențional, după ce polițiștii l-au acuzat că nu s-ar fi supus cerințelor legale ale oamenilor legii în timpul unui incident produs la 4 iulie 2023, pe strada Vasile Alecsandri 113 din Chișinău.

Poliția a întocmit un proces-verbal în baza art. 336 alin. (1) din Codul contravențional, care sancționează nesubordonarea cu rea-voință față de dispozițiile sau cererile legitime ale reprezentanților autorităților.

Dosarul a ajuns în instanță, însă judecătorul Alexandru Negru a constatat că acuzațiile formulate de polițiști nu erau susținute de probe suficiente și concludente.

Instanța a stabilit că agentul constatator nu a explicat concret în ce a constat presupusa nesubordonare a lui Sabov, ce solicitări i-au adresat polițiștii și care dintre acestea nu au fost îndeplinite. De asemenea, judecătorul a apreciat că informațiile prezentate erau insuficiente și contradictorii.

În hotărâre se mai menționează că, în aceeași zi, pe numele lui Sabov fusese întocmit un alt proces-verbal, în baza art. 354 alin. (1) din Codul contravențional, pentru huliganism nu prea grav. Acest fapt a fost invocat de instanță în contextul caracterului neclar și contradictoriu al acuzației de nesubordonare. Hotărârea nu stabilește însă rezultatul definitiv al acelui dosar distinct.

Nici Sabov Alem, nici agentul constatator nu s-au prezentat la ședința de judecată. Instanța a examinat cauza în lipsa lor.

În final, la 11 martie 2024, judecătorul a decis anularea integrală a procesului-verbal pentru nesubordonare și încetarea procesului contravențional, constatând că nu a fost demonstrată săvârșirea contravenției imputate lui Sabov.

Alem Sabov, sentință 11 martie 2024 by Ziarul de Gardă

Alte dosare pe rolul instanțelor

Conform datelor de pe portalul instanțelor de judecată, Sabov este vizat în mai multe dosare care sunt încă pe rolul instanțelor. Într-un dosar deschis pentru circulaţia ilegală a drogurilor, următoarea ședință este programată în ianuarie 2027.

În acest dosar, conform datelor de pe portalul instanțelor de judecată, ședințele din iunie și octombrie 2026 fusese întrerupte pentru „etaparea inculpatului Sabov din Penitenciarul Brănești”. ZdG nu a reușit să afle motivele pentru care Sabov s-ar fi aflat la închisoare în lunile iunie și octombrie 2026, în condițiile în care acesta ispășise pedeapsa de doi ani și trei luni de închisoare și fusese eliberat la finalul anului 2025.

O ședință din 3 noiembrie 2026 în celălat dosar, pentru furt, a fost amânată pentru aducerea silită a inculpatului. Ședința la care Sabov nu s-a prezentat avea loc cu doar o săptămână înainte de comiterea accidentului rutier soldat cu două victime pe bd. Grigore Vieru din capitală.

UPDATE 12 noiembrie: Mihail Balaban, directorul interimar al Penitenciarul Brănești a confirmat pentru ZdG că este o greșeală tehnică și că Alem Sabov a fost eliberat din penitenciar la începutului luni decembrie 2025.

Alem Sabov, judecătoria Chișinău by Ziarul de Gardă

Oamenii legii au informat pe 11 noiembrie că Sabov este învinuit într-un dosar în care riscă până la 15 ani de închisoare și este examinat în prima instanță de doi ani.

Poliția a comunicat că acesta a figurat anterior în mai multe cauze penale. În una dintre acestea, bărbatul a fost reținut de polițiști la 17 august 2023 și documentat de ofițerii Direcției Antidrog pentru circulația ilegală a drogurilor în proporții deosebit de mari și atragerea minorilor în activitate infracțională, pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de la 7 la 15 ani.

În seara de 10 noiembrie, pe bulevardul Grigore Vieru din capitală s-a produs un accident rutier grav soldat cu traumatizarea a două persoane.

Abia după câteva ore de la accident, IGP a anunțat că angajații Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) au localizat și reținut bărbatul.

Preliminar, oamenii legii au stabilit că un Ford, condus de un bărbat de 25 de ani, a tamponat doi pietoni, o femeie de aproximativ 30 de ani și un tânăr de 21 de ani, care traversau strada regulamentar, pe trecerea pentru pietoni.

„Ambele persoane au fost transportate în stare gravă la spital. Șoferul a părăsit locul faptei, abandonând vehiculul. Polițiștii au stabilit că mașina era luată în chirie”, a comunicat inițial IGP.

Ulterior, oamenii legi a anunțat că femeia de 30 de ani lovită pe trecerea de pietoni a decedat la spital.