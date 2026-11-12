Anunț de achiziție: Keystone Moldova contractează servicii pentru o campanie națională dedicată copiilor și familiilor

Ce schimbări sunt necesare pentru a preveni separarea copilului de familie, abuzul sau neglijarea? Ce pot face adulții și comunitățile pentru a susține copiii și familiile aflate în dificultate? Cum putem oferi o copilărie sigură fiecărui copil?

Pentru a găsi abordarea corectă în fața acestor provocări, IP Keystone Moldova invită agențiile de comunicare și organizațiile neguvernamentale din domeniul media să se alăture unei inițiative de impact social. Apelul este lansat în contextul unei licitații deschise pentru dezvoltarea și implementarea unei campanii naționale de comunicare și sensibilizare, dar și a unei serii de campanii locale.

Campania de comunicare va fi realizată în cadrul proiectului „Societate civilă mai puternică – copilărie mai sigură: Sprijinirea transformării sistemului de protecție a copilului în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de IP Keystone Moldova, AO „CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie” și AO „Parteneriate pentru Fiecare Copil”, sub coordonarea strategică a Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Ce căutăm?

Ne dorim să colaborăm cu o echipă creativă și profesionistă care poate transforma mesaje importante în povești și acțiuni capabile să ajungă la oameni. Agenția de comunicare sau organizația neguvernamentală selectată va fi contractată pentru mai multe servicii, inclusiv: cercetarea și documentarea necesare pregătirii campaniei, dezvoltarea conceptului creativ și a strategiei de comunicare, testarea mesajelor-cheie, producerea și gestionarea difuzării materialelor de campanie, precum și implementarea unei campanii naționale și a 11 campanii locale.

Invităm să aplice agențiile și organizațiile care au experiență în comunicare strategică, gestionarea campaniilor sociale, producția media și promovarea schimbării sociale.

Cum se depun ofertele?

Dosarul de participare la această licitație deschisă va fi transmis electronic și va include:

Oferta Tehnică (Anexa 1) disponibilă pentru descărcare ca fișier separat;

Oferta Financiară (Anexa 2) în EURO, disponibilă pentru descărcare ca fișier separat;

Declarația pe propria răspundere cu privire la statutul ofertantului (Anexa 3);

Extras recent al companiei din registrul persoanelor juridice cu indicarea beneficiarului efectiv.

Termenul-limită pentru transmiterea ofertelor este 30 noiembrie 2026, ora 18:00, la adresa de e-mail: [email protected].

Mai multe detalii privind licitația anunțată, termenii de referință și documentele necesare pentru descărcare și completare pot fi accesate pe site-ul Keystone Moldova la următorul link: https://www.keystonemoldova.md/ro/anunturi/keystone-moldova-anunta-licitatie-deschisa-pentru-contractarea-serviciilor-unei-agentii-de-comunicare-organizatii-neguvernamentale-din-domeniul-media/.

Aveți întrebări?

Solicitările de clarificare pot fi expediate până la 26 noiembrie 2026, ora 14:00, la adresa de e-mail [email protected], în atenția Anei Prasolov, directoare de proiect.

Dacă împărtășiți convingerea că fiecare copil merită să crească într-o familie și într-o comunitate care îl protejează și îl susține, vă invităm să deveniți parte a acestei inițiative și să contribuiți la o campanie cu impact la nivel național!