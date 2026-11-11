Bărbatul care a provocat accidentul rutier de pe bd. Grigore Vieru a urcat la volan fiind sub influența drogurilor și fără permis

Conducătorul mașinii care a lovit în seara zilei de 10 noiembrie două persoane pe o trecere de pietoni din capitală consumase droguri înainte de a urca la volan, au arătat rezultatele testelor. Totodată, acesta nu deținea permis de conducere, anunță Poliția.

În timpul măsurilor procesuale de reținere, polițiștii au observat la bărbatul de 25 de ani un comportament suspect. Acesta a fost escortat la o instituție medicală abilitată, pentru a-i fi testată starea de ebrietate. Rezultatele au ieșit pozitive la amfetamină, metamfetamină, PVP (sare) și cannabis. Totodată, s-a stabilit că acesta nu deține permis de conducere”, au informat oamenii legii.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore, iar Poliția capitalei continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și documentarea cazului.

În seara de 10 noiembrie, pe bulevardul Grigore Vieru din capitală s-a produs un accident rutier grav soldat cu traumatizarea a două persoane – o femeie de aproximativ 30 de ani și un tânăr de 21 de ani. Femeia a decedat ulterior la spital.

Preliminar, oamenii legii au stabilit că un Ford, condus de bărbatul de 25 de ani, a lovit pietonii, care traversau strada regulamentar, pe trecerea pentru pietoni.