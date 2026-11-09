„2438 KM sau Toate drumurile duc la Roma”, o comedie „la care se plânge”, regizată de Sergiu Prodan, din 3 decembrie în cinematografe

Regizorul Sergiu Prodan lansează „2438 KM sau Toate drumurile duc la Roma”, un nou film moldovenesc care revine la o perioadă importantă din istoria recentă a Republicii Moldova și la felul în care ne-am manifestat ca societate în fața schimbărilor pe care aceasta le-a adus. Filmul va putea fi văzut în cinematografe începând cu 3 decembrie.

Acțiunea se desfășoară în Moldova anilor în care migrația devenise parte din viețile multor familii. Oamenii plecau, familiile se despărțeau pentru perioade lungi, rolurile în familie se schimbau, iar convingerea că o viață mai bună trebuie căutată în altă parte devenea tot mai puternică.

Sergiu Prodan privește această perioadă prin oamenii care au trăit-o și prin alegerile pe care le-au făcut. Dincolo de drumul personajelor spre Italia, filmul vorbește despre familie, despre rolurile femeilor și ale bărbaților, despre ce însemna atunci să reușești și despre felul în care o societate întreagă a reacționat la o realitate care îi schimba viața.

„Migrația este condiția în care am pus aceste personaje. Pe mine m-a interesat omul. De ce pleacă, ce alegere face, ce lasă în urmă și cum se manifestă atunci când este pus într o situație dificilă. Prin aceste personaje și prin relațiile dintre ele putem vedea cum ne am manifestat noi, ca societate, într-o anumită perioadă a istoriei noastre”, spune regizorul Sergiu Prodan.

O poveste cunoscută, privită dintr-un alt unghi

În centrul filmului sunt trei profesoare din generații diferite. Una pleacă după iubire, alta pentru o viață mai bună, iar cea de-a treia pentru a-și susține familia. Au aceeași destinație, dar ajung la decizia de a pleca din motive foarte diferite. Prin poveștile lor, filmul se apropie de motivațiile oamenilor, de relațiile dintre ei și de lucrurile pe care societatea de atunci ajunsese să le accepte ca fiind firești.

Astăzi, distanța ne permite să privim altfel acea perioadă. Plecarea ajunsese pentru mulți o soluție și un reper al reușitei. Oameni educați și calificați erau gata să renunțe la profesie pentru a munci în altă țară, familiile se reorganizau, iar responsabilitățile se schimbau. În același timp, chiar dacă oamenii își căutau viitorul în altă parte, multe dintre lucrurile pentru care plecau rămâneau profund legate de casă.

„Personajele mele visează să plece, dar dacă te uiți atent la ceea ce își doresc, visul lor este tot legat de casă. Vor să construiască ceva al lor, să își ajute familiile, să trăiască mai bine. Și cred că aici este ceva foarte al nostru. Am căutat mult timp viața mai bună în altă parte, deși multe dintre lucrurile la care visam, voiam, de fapt, să le avem acasă”, spune Sergiu Prodan.

„O comedie la care se plânge”

Deși vorbește despre o perioadă dificilă, „2438 KM sau Toate drumurile duc la Roma” nu este construit ca o dramă socială. Sergiu Prodan îl descrie drept „o comedie la care se plânge”.

Umorul vine din personaje, din relațiile dintre ele și din situațiile prin care trec. Filmul vorbește despre lucruri serioase fără să piardă umorul cu care oamenii au trecut adesea prin situații dificile și pe care publicul le poate recunoaște din propriile familii.

„Este o comedie la care se plânge. Râdem de personaje și de situațiile în care ajung, dar în spatele lor sunt lucruri pe care le cunoaștem foarte bine. Sunt familiile noastre, felul nostru de a reacționa, de a evita uneori problemele, de a merge înainte. Publicul va râde, dar cred că în multe momente se va și recunoaște”, spune regizorul.

Despre „2438 KM sau Toate drumurile duc la Roma”

„2438 KM sau Toate drumurile duc la Roma” este un film regizat de Sergiu Prodan, cu Olga Guțu-Cucu, Angela Ciobanu, Alina Stoianov și Igor Caraș în rolurile principale.

Filmul urmărește drumul a trei femei spre Italia și, prin poveștile lor, o perioadă din istoria recentă a Republicii Moldova în care plecarea peste hotare a schimbat familii, relații și felul în care oamenii își imaginau viitorul.

Filmul este produs de Atelier Film, cu sprijinul financiar al Fundației ALT și al Centrului Național al Cinematografiei din Republica Moldova.

„2438 KM sau Toate drumurile duc la Roma” va putea fi văzut în cinematografe începând cu 3 decembrie.

Trailer: https://toatedrumurile.md/

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