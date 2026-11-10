UPDATE Poliția a reținut bărbatul suspectat de comiterea accidentului rutier în urma căruia o femeie a decedat

În seara de 10 noiembrie, pe bulevardul Grigore Vieru din capitală s-a produs un accident rutier grav soldat cu traumatizarea a două persoane, potrivit Inpsectoratului General al Poliției (IGP).

UPDATE 22:09 IGP anunță că angajații Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) au localizat și reținut bărbatul suspectat în comiterea accidentului rutier.

„Au fost demarate acțiunile procesuale”, informează Poliția.

UPDATE 21:15 În urma măsurilor operative întreprinse, oamenii legii anunță că au identificat și reținut persoana care a închiriat automobilul implicat în accidentul rutier.

În cadrul audierilor, bărbatul a comunicat că, la rândul său, a transmis automobilul în posesia tânărului, a cărui fotografie a fost publicată de Poliție.

„În continuare, polițiștii întreprind acțiuni operative pentru stabilirea locului aflării și reținerea acestuia. Îndemnăm persoanele care cunosc locul aflării tânărului să anunțe imediat Poliția, apelând 112”, comunică IGP.

UPDATE 20:03 Poliția anunță că femeia de 30 de ani lovită pe trecerea de pietoni a decedat la spital.

„Cu regret, femeia care a fost tamponată în accidentul rutier a decedat la instituția medicală, în urma traumatismelor suferite”, scrie IGP.

În continuare, oamenii legii întreprind acțiuni operative pentru localizarea și reținerea conducătorului auto care a părăsit locul accidentului.

Știre inițială:

Preliminar, oamenii legii au stabilit că un Ford, condus de un bărbat de 25 de ani, a tamponat doi pietoni, o femeie de aproximativ 30 de ani și un tânăr de 21 de ani, care traversau strada regulamentar, pe trecerea pentru pietoni.

„Ambele persoane au fost transportate în stare gravă la spital. Șoferul a părăsit locul faptei, abandonând vehiculul. Polițiștii au stabilit că mașina era luată în chirie. Persoana care a închiriat-o a fost deja identificată”, potrivit IGP.

Conform IGP, oamenii legii desfășoară acțiuni operative pentru localizarea și reținerea bărbatului.

De asemenea. IGP atrage atenția că informațiile au un caracter preliminar și pot suferi modificări în funcție de circumstanțele stabilite în cadrul investigațiilor.