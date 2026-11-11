„Mai puțină risipă, mai mult bine”. Campania care transformă joaca în lecții despre respectul pentru mâncare 

Pentru al șaptelea an consecutiv, Banca de Alimente, cu sprijinul Kaufland Moldova, lansează caravana atelierelor de educație cu genericul „Mai puțină risipă, mai mult bine”. Inițiativa aduce în școli lecții despre valoarea alimentelor și responsabilitatea fiecăruia în prevenirea risipei alimentare.

Prin activități interactive, jocuri și dialog, cu implicarea unei echipe de voluntari ai Misiunii Sociale Diaconia, elevii claselor primare descoperă câtă muncă și resurse se află în spatele fiecărui aliment, ce consecințe are risipa asupra mediului și de ce alegerile noastre contează. Proiectul îi încurajează să adopte obiceiuri responsabile și să ducă mesajul mai departe, în familie și în comunitate.

„De-a lungul edițiilor anterioare ale campaniei, peste 4.000 de copii au devenit mici ambasadori anti-risipă și au descoperit cum pot contribui la diminuarea acestui fenomen în familiile lor, la școală și în comunitate. Și la ediția din acest an, sute de copii vor deveni mici ambasadori ai responsabilității, demonstrând că schimbarea începe cu pași mici, dar constanți. Prin această campanie, investim într-o generație mai responsabilă față de hrană și față de resursele pe care le avem și încurajăm formarea unor obiceiuri prin care fiecare aliment să fie prețuit., a subliniat Oleg Paraschiv, Director Banca de Alimente

Evenimentul de lansare a campaniei a avut loc la Liceul „Pro-Succes” din Chișinău, unde aproximativ 85 de elevi au devenit mici ambasadori ai prevenirii risipei alimentare. Caravana educațională va continua în școli, iar atelierele interactive vor implica în acest an circa 600 de copii din clasele primare.

„Pentru Kaufland Moldova, combaterea risipei alimentare este un angajament pe termen lung față de comunitate și față de mediul înconjurător. Credem că schimbarea începe cu gesturi mici, iar educația de astăzi formează generațiile responsabile de mâine. Ne dorim ca fiecare copil să înțeleagă că alimentele au valoare și că, prin alegerile noastre de zi cu zi, putem reduce risipa. Prin implicare facem diferența în comunitatea în care activăm”, a declarat Cristina Aramă, Manager Afaceri Corporative Kaufland Moldova.

Un instrument important al campaniei este Ghidul de prevenire a risipei alimentare, realizat de Banca de Alimente cu sprijinul Kaufland Moldova și recomandat de Ministerul Educației și Cercetării. Acesta oferă elevilor și cadrelor didactice informații și recomandări practice pentru un consum responsabil.

Educația completează acțiunile concrete împotriva risipei alimentare

Campania „Mai puțină risipă, mai mult bine” se înscrie într-un demers comun al Băncii de Alimente și Kaufland Moldova de prevenire a risipei alimentare, care îmbină educația și schimbarea comportamentelor cu acțiuni concrete de recuperare a alimentelor sigure și redistribuire a acestora către serviciile sociale care sprijină persoanele aflate în dificultate.

În cadrul acestui parteneriat, Banca de Alimente a dezvoltat și testat, în premieră în Republica Moldova, mecanismul de recuperare a produselor alimentare de la un agent economic. Experiența a fost documentată și analizată constant, devenind un model de bună practică în prevenirea risipei alimentare.

Astăzi, Banca de Alimente recuperează zilnic produse alimentare din rețeaua de magazine Kaufland Moldova. Cantitatea totală recuperată în ultimii 4 ani constituie 150 de tone de alimente, echivalentul a 360.000 de porții de mâncare în sprijinul persoanelor aflate în dificultate.

Despre Kaufland Moldova

Kaufland este unul dintre cei mai mari retaileri din Europa, prezent și în Republica Moldova. Responsabilitatea socială reprezintă o componentă importantă ale angajamentului companiei pentru dezvoltarea durabilă. Prin parteneriatul cu Banca de Alimente și susținerea campaniei „Mai puțină risipă, mai mult bine”, Kaufland contribuie la educarea tinerei generații și la promovarea unor practici responsabile față de hrană.

Despre Banca de Alimente

Fondată în 2021, Banca de Alimente este singura structură nonprofit din Republica Moldova cu misiunea de a preveni risipa alimentară și de a contribui la reducerea insecurității alimentare. În cei cinci ani de activitate, organizația a construit o rețea națională formată din peste 100 de companii donatoare și 109 servicii sociale partenere. Până în iunie 2026, Banca de Alimente a recuperat și redistribuit 583 de tone de produse alimentare, echivalentul a aproximativ 1.166.000 de porții de mâncare, care au ajuns la peste 12.500 de beneficiari din întreaga țară. Banca de Alimente este membru asociat al Federației Europene a Băncilor de Alimente (FEBA).