Tânărul suspectat de comiterea accidentului de pe bulevardul Grigore Vieru, în urma căruia o femeie a decedat, este învinuit într-un dosar aflat pe masa magistraților de doi ani

Bărbatul de 25 de ani, suspectat de provocarea accidentului rutier produs aseară pe bd. Grigore Vieru din capitală, în urma căruia o persoană și-a pierdut viața și alta a fost rănită, este învinuit într-un dosar în care riscă până la 15 ani de închisoare și este examinat în prima instanță de doi ani.

Poliția a comunicat că acesta a figurat anterior în mai multe cauze penale. În una dintre acestea, bărbatul a fost reținut de polițiști la 17 august 2023 și documentat de ofițerii Direcției Antidrog pentru circulația ilegală a drogurilor în proporții deosebit de mari și atragerea minorilor în activitate infracțională, pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de la 7 la 15 ani.

În anul 2024, dosarul penal a fost trimis în judecată, fiind încă pe rol.

„Polițiștii şi-au îndeplinit toate atribuțiile legale în acest caz: bărbatul a fost reținut și documentat, iar cauza penală a fost transmisă instanței de judecată”, a subliniat Poliția.

În seara de 10 noiembrie, pe bulevardul Grigore Vieru din capitală s-a produs un accident rutier grav soldat cu traumatizarea a două persoane, potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP).

Abia după câteva ore de la accident, IGP a anunțat că angajații Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) au localizat și reținut bărbatul.

Preliminar, oamenii legii au stabilit că un Ford, condus de un bărbat de 25 de ani, a tamponat doi pietoni, o femeie de aproximativ 30 de ani și un tânăr de 21 de ani, care traversau strada regulamentar, pe trecerea pentru pietoni.

„Ambele persoane au fost transportate în stare gravă la spital. Șoferul a părăsit locul faptei, abandonând vehiculul. Polițiștii au stabilit că mașina era luată în chirie”, a comunicat inițial IGP.

Ulterior, Poliția a anunțat că femeia de 30 de ani lovită pe trecerea de pietoni a decedat la spital.