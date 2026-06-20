Verișoara Maiei Sandu, angajată fără concurs la „Moldatsa”: „Eu îmi caut joburi așa cum fiecare din noi o face”

Anastasia Taburceanu, fosta purtătoare de cuvântul a Nataliei Gavrilița, și verișoara șefei statului, este angajată la Întreprinderea de Stat „Moldatsa”, în calitate de comunicatoare. Ea a confirmat pentru ZdG că îndeplinește această funcție de un an și are un salariu de 25 700 de lei, la care se adaugă suplimente pentru stagiu și volum de lucru.

Informația a apărut în spațiul public după publicarea investigației ZdG, care a dezvăluit că Dumitru Vangheli, șeful „Moldatsa”, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția de conducere în 2025. Ulterior, acesta a fost suspendat din funcție în urma anchetei jurnalistice.

Întrebată despre modul în care a fost angajată, Taburceanu a declarat că pentru postul său nu a fost organizat concurs, deoarece procedurile instituției permit angajarea pe anumite funcții în baza experienței profesionale și a CV-ului. Ea a precizat că nu deține o funcție managerială și, prin urmare, nu este obligată să depună declarație de avere și interese personale.



„Lucrez pentru Moldatsa, e adevărat. Prestez servicii de comunicare pentru instituție. Lucrez cu Moldatsa de un an deja și sunt remunerată în baza contractului de angajare. Pentru această poziție nu a fost organizat concurs, deoarece procedurile instituite permit angajarea pe anumite funcții în baza CV-ului și a experienței profesionale relevante. Nu trebuie să depun o declarație de avere și integritate, pentru că nu sunt în funcție managerială. Sunt achitată în baza contractului. Salariul meu de funcție este de 25 700 de lei, la care se adaugă suplimente pentru stagiu și volum de lucru”, a declarat Taburceanu pentru ZdG.

Printre atribuțiile sale se numără: „organizarea de evenimente la care a participat și Moldatsa, reorganizarea paginii web (care va fi în curând publicată), postări pentru rețele, texte, comunicare internă, produse de comunicare, video de promovare și video pe rețele de socializare.

„Am făcut rebrandingul instituției, am elaborat și câteva campanii de comunicare care trebuie implementate mai târziu. Am lucrat la campania de recrutare a controlorilor de trafic aerian”, a mai precizat Taburceanu.

Totodată, Taburceanu susține că, deși este angajată la „Moldatsa”, o parte din activitatea sa vizează comunicarea Planului de Creștere implementat de Guvern, iar, potrivit termenilor de referință ai contractului, prestează servicii pentru Cancelaria de Stat în colaborare cu ministerele și alte instituții publice.





„Planul de Creștere este implementat de Guvern, deci ceea ce fac e pentru toate ministerele. De la colegii din ministere adun informația și cu ei lucrez. Și tot cei din ministere se aleg cu produsele finale de comunicare. În termenii de referință scrie că prestez servicii pentru Cancelaria de Stat”, a mai declarat Taburceanu.

Întrebată dacă legătura de rudenie cu președinta Maia Sandu a avut vreun rol în angajarea sa la „Moldatsa”, Taburceanu a respins categoric această ipoteză.

„Sigur că nu. Eu îmi caut joburi așa cum fiecare din noi o face. Am avut joburi și până ca dna președintă să fie în funcția actuală. Am acumulat o experiență. Am studii. În baza acestora sunt angajată. Pe LinkedIn este și CV-ul meu unde se vede toată munca pe care o fac de mai bine de 15 ani”, a accentuat Taburceanu.

Taburceanu a menționat despre salariul de 25 700 de lei și bonusuri, dar a evitat să spună veniturile lunare.

ZdG a solicitat și un comentariu de la Președinție, dar până la momentul publicării nu am primit un răspuns.

Anastasia Taburceanu, fosta purtătoare de cuvânt a șefei Cabinetului de miniștri Natalia Gavrilița are o experiență de peste 10 ani în comunicare și relații cu mass-media. A activat în cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și USAID Moldova. Anastasia Taburceanu are studii de licență în Științe ale Comunicării, studii de masterat în comunicare publică și filosofie, antropologie și management cultural.





Zborul spre șefia Moldatsa, pe aripile unui CV cu informații false: „misiunile secrete” și controversele din jurul lui Dumitru Vangheli

ZdG a publicat joi, 18 iunie, o investigație în care arată că Dumitru Vangheli, șeful Întreprinderii de Stat „Moldatsa”, cu un salariu de circa 110 mii de lei lunar, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția în urma unui concurs organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025. Vangheli a indicat în documentul publicat pe site-urile unor instituții publice că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de pilotaj din Canada, iar imediat după asta a muncit timp de doi ani în calitate de pilot pe avioane de linie la Air Canada, una dintre cele mai mari companii aeriene din lume.

Ulterior, Vangheli a fost suspendat din funcție.