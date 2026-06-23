Anastasia Taburceanu, verișoara Maiei Sandu, pleacă de la MoldATSA: „Voi restitui sumele încasate ca sporuri și adaosuri la salariu”

Anastasia Taburceanu, verișoara Maiei Sandu, a anunțat că pleacă din funcția de purtătoare de cuvânt la MoldATSA. Anunțul a fost făcut în contextul dezbaterilor online din ultima perioadă, generate de apariția în spațiul a detaliilor privind modul în care aceasta a fost angajată în întreprindere, precum și salariul pe care îl ridică.

„Astăzi mi-am depus cererea de eliberare din cadrul MOLDATSA. Voi restitui sumele încasate ca sporuri și adaosuri la salariul de bază pentru întreaga perioadă în care am activat în această instituție”, a scris Taburceanu pe Facebook, adăugând că îi pare rău că „prin acțiunile și deciziile” sale „individuale”, au fost „afectați oameni fără nicio legătură cu situația dată”.

În mai puţin de un an de activitate în calitate de purtătoare de cuvânt la MoldATSA, întreprindere de stat responsabilă de securitatea traficului aerian din R. Moldova, Anastasia Taburceanu a fost remunerată cu peste un milion de lei. Asta arată datele oficiale colectate și analizate de RISE Moldova. Anastasia Taburceanu a fost angajată la MoldATSA la începutul lunii iunie 2025.