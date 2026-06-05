Linella a oferit echipamente medicale de aproximativ 3 milioane de lei Institutului de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”

Linella a oferit Institutului de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” echipamente medicale în valoare de aproximativ 3 milioane de lei, destinate susținerii activității medicale și îmbunătățirii condițiilor de îngrijire, tratament și recuperare pentru pacienți.

În cadrul evenimentului de inaugurare au participat reprezentanți ai Institutului, ai echipei medicale și ai companiei, fiind prezentate echipamentele medicale oferite și impactul acestora pentru activitatea instituției.

Printre echipamentele puse la dispoziția Institutului se numără utilaje necesare activității medicale de zi cu zi, utilizate pentru monitorizarea pacienților, administrarea tratamentului, susținerea intervențiilor medicale și procesul de recuperare.



Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” acordă anual asistență medicală pentru mii de pacienți cu patologii ale sistemului nervos central și periferic, fiind una dintre instituțiile medicale de referință în domeniul neurologiei și neurochirurgiei din Republica Moldova.

„Institutul de Neurologie și Neurochirurgie tratează anual în jur de 7.000 de pacienți cu patologii ale sistemului nervos central și periferic. În afară de aceasta, zilnic, 24/24, 7 zile din 7, în instituție activează unitatea de primiri urgențe, care deservește anual în jur de 8.000 de pacienți”, a menționat Vladimir Dolghi, directorul Institutului de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”.



Potrivit reprezentanților Institutului, noile echipamente vor contribui la crearea unor condiții de îngrijire mai apropiate de standardele europene și vor sprijini specialiștii în acordarea asistenței medicale pentru pacienții care au nevoie de intervenții, tratament și recuperare.

„Credem că sănătatea este unul dintre cele mai importante domenii în care mediul de afaceri poate și trebuie să se implice. Acolo unde putem oferi suport, o facem cu toată dedicația și cu toată deschiderea. Vă mulțumim pentru munca depusă zi de zi și sperăm că această contribuție va fi una utilă și valoroasă pentru instituția pe care o reprezentați”, a declarat Igor Calcîi, Director General Moldretail Group SRL.

Prin această inițiativă, Linella își continuă implicarea în proiecte sociale cu impact real pentru oameni. Compania consideră că parteneriatele dintre mediul privat și instituțiile medicale pot contribui la dezvoltarea serviciilor de sănătate și la consolidarea unei comunități mai responsabile și mai solidare.