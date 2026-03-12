Linella aniversează 25 de ani pe piața din Moldova și dă start campaniei „Un an plin de premii pentru tine”

Rețeaua de magazine Linella a anunțat că 2026 este un an aniversar, compania marcând 25 de ani de activitate pe piața din Republica Moldova. Cu această ocazie, retailerul a lansat campania „Un an plin de premii pentru tine”, prin care își propune să răsplătească fidelitatea clienților cu mii de premii atractive.

Campania se desfășoară în perioada 12 martie – 16 decembrie 2026 și transformă cumpărăturile de zi cu zi într-o șansă de a câștiga premii valoroase. Pe parcursul întregului an, fiecare vizită în magazinele Linella poate aduce surprize pentru clienții săi și motive în plus de bucurie.

Mii de premii pentru clienții Linella

În cadrul campaniei, Linella oferă mii de premii, printre care:

25 de automobile Haval Jolion, oferite în mai multe extrageri organizate pe parcursul anului;

25 000 de vouchere în valoare de 200 de lei, care pot fi utilizate pentru cumpărături în orice magazin Linella.

Cum poți participa

Participarea la campanie este simplă și accesibilă tuturor clienților. Pentru a intra în cursă, trebuie să urmezi câțiva pași:

✅ Fă cumpărături de minimum 250 lei

✅ Asigură-te că ai în coș cel puțin 2 produse din revista promoțională

✅ Scanează aplicația digitală Linella la casa de marcat

✅ Activează participarea în campanie și ești automat înscris în extragerile Linella

Prima etapă importantă a campaniei va avea loc în curând. Marea extragere a primelor 5 automobile este programată pentru luna aprilie, cu extragere live la un post TV, iar voucherele de cumpărături vor fi oferite direct în aplicație în urma extragerilor random.

Campania „Un an plin de premii pentru tine” se desfășoară în toate magazinele Linella din Republica Moldova. Cardul digital Linella poate fi utilizat atât la casele de marcat, cât și la cele cu autoservire, pentru ca experiența de cumpărături să fie rapidă, simplă și plăcută.

Dacă încă nu ai aplicația Linella pe telefon, descarcă-o acum și intră în cursa pentru premii! Regulamentul campaniei poate fi consultat aici.

„Această campanie este despre clienții noștri și despre relația pe care am construit-o împreună în acești 25 de ani. De un sfert de secol, Linella este alături de familiile din Moldova — cu produse proaspete, prețuri accesibile și grija pentru mesele de zi cu zi și pentru sărbători.



În acest an aniversar, vrem să spunem mulțumesc tuturor celor care ne aleg și la cea de-a 25-a aniversare am pregătit 25 de automobile Haval Jolion și 25.000 de vouchere de cumpărături, ca un gest de recunoștință pentru fidelitatea clienților noștri.



Am ales să dăm start anului aniversar cu o campanie pascală, deoarece Paștele este sărbătoarea care adună familiile împreună, iar Linella, de 25 de ani, este alături de clienții săi la masele lor de Paști”, a declarat Mihaela Dragan, Head of Marketing Moldretail Group.

O campanie aniversară care începe cu emoția Paștelui

Anul aniversar Linella a debutat cu o campanie pascală emoțională, realizată într-o tehnică cinematografică oneshot, care surprinde frumusețea și emoția sărbătorii din perspectiva a trei generații: bunica, mama și nepoțelul.

Povestea urmărește modul în care tradițiile se transmit din generație în generație, iar masa de Paște devine locul unde familia se reunește. Prin această abordare, Linella își reafirmă rolul de partener al familiilor din Moldova, prezent în momentele importante din viața lor.

Linella – un partener al comunității

Linella este o rețea sută la sută națională, cu cea mai mare acoperire pe întreg teritoriul Republicii Moldova, numărând peste 200 de magazine. De-a lungul anilor, compania s-a afirmat nu doar ca lider de piață, ci și ca un actor activ în dezvoltarea economiei și societății, contribuind în același timp la crearea de locuri de muncă acasă.

Prin susținerea producătorilor autohtoni, Linella sprijină o economie sustenabilă, oferind consumatorilor produse proaspete și de calitate. În paralel, compania se implică în proiecte sociale dezvoltate împreună cu societatea civilă, având ca scop dezvoltarea unui viitor mai bun pentru comunitățile din întreaga țară.

Investițiile constante în tehnologii performante permit îmbunătățirea continuă a experienței de cumpărături. Linella se concentrează pe patru piloni principali: calitate, diversitate, servicii de top și prețuri avantajoase, oferind clienților o experiență completă și plăcută la fiecare vizită.

Fiecare magazin Linella este mai mult decât un spațiu de comerț – este un loc de întâlnire între oameni, valori și povești care construiesc comunitatea de mâine.