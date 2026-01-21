Super Linella din Grand Hall – o nouă experiență de cumpărături

În Grand Hall s-a deschis un magazin nou care schimbă ritmul obișnuit al cumpărăturilor. Super Linella – un spațiu larg, luminos, în care lucrurile sunt așezate cu grijă, astfel încât să nu te grăbești și să ai o experiență frumoasă de cumpărături.

Rafturile sunt bine poziționate, gândite logic, iar varietatea de produse este suficient de mare încât să acopere atât nevoile zilnice, cât și micile descoperiri neplanificate.

Acest spațiu a fost gândit să răspundă stilului de viață modern, în care diversitatea produselor, confortul și experiența contează la fel de mult ca prețul. De la primele minute petrecute aici, simți că fiecare detaliu a fost creat pentru cumpărături făcute în tihnă, într-un ambient aerisit și prietenos. Totul este organizat într-un mod care face căutarea simplă și intuitivă. Nu ai senzația de aglomerație, nici de exces, ci mai degrabă de echilibru.

„Această deschidere reprezintă un pas important în strategia noastră de a fi mai aproape de oameni și de a consolida legătura cu comunitățile noastre. Noul magazin nu oferă doar acces la produse atent selectate și servicii moderne, ci aduce și un impact pozitiv asupra economiei naționale. Odată cu inaugurarea acestuia, au fost create 50 de noi locuri de muncă, oferind angajaților posibilitatea de a lucra aproape de casă și de a menține un echilibru sănătos între viața profesională și cea personală. În același timp, Linella vine cu un element îndrăzneț pentru un supermarket – zona Café Nuca. Aici, cumpărătorii pot savura preparatele pe loc sau le pot lua la pachet, bucurându-se de gusturi autentice într-un spațiu modern și confortabil. Prin această inițiativă, ne propunem să completăm experiența de cumpărături cu servicii adaptate nevoilor actuale ale consumatorilor”, a declarat Mihaela Dragan, director marketing Moldretail Group S.R.L.

Tot ce ai nevoie, într-un singur loc

Noul magazin, deschis în format Super Linella, se întinde pe o suprafață de peste 1300 m², oferind un spațiu aerisit și ușor de parcurs. Organizarea eficientă a rafturilor permite clienților să găsească rapid produsele dorite, iar sortimentul generos, de peste 10.000 de articole, acoperă o gamă variată de categorii:

Produse proaspete – fructe și legume de sezon, carne și pește, lactate și brânzeturi atent selecționate.

Produse alimentare de bază – ingrediente pentru gătit, produse de panificație și conserve.

Băuturi – de la apă și sucuri naturale, la cafea, ceai și băuturi alcoolice.

Produse nealimentare – articole pentru casă, igienă personală, cosmetice și produse destinate copiilor.

Produse de import – specialități culinare din diferite regiuni ale lumii, pentru cei dornici de gusturi noi.

Experiența este completată de o serie de beneficii suplimentare, precum prețuri competitive, oferte avantajoase, personal bine pregătit și o ambianță plăcută, într-un spațiu curat și luminos. Magazinul este situat în incinta CC Grand Hall și este deschis zilnic între orele 9:00 și 21:00.

Zona CAFÉ NUCA – o nouă experiență de gust și atmosferă

Odată cu inaugurarea magazinului, Linella introduce o experiență culinară nouă. Zona CAFÉ NUCA, integrată firesc în spațiul magazinului, este un loc în care te poți opri fără grabă – fie pentru o gustare rapidă, fie pentru o masă completă, servită chiar pe loc. Este un spațiu care nu te presează să pleci repede, ci îți oferă timpul necesar pentru o pauză adevărată, înainte sau după cumpărături, ori pur și simplu între drumuri.

Mâncarea este preparată pe loc, din ingrediente proaspete, astfel încât fiecare preparat ajunge la consumatori exact așa cum trebuie: cald, gustos și proaspăt gătit. Meniul este variat și acoperă preferințe diferite – de la pizza proaspăt coaptă, salate pregătite zilnic și plăcinte, până la preparate din carne și pește, garnituri, feluri calde, deserturi și cafea. Deserturile realizate de cofetarii Linella adaugă un sentiment de familiaritate, de lucruri făcute cu dăruire și atenție. Spațiul este gândit ca un loc confortabil, potrivit pentru o pauză relaxantă între cumpărături.

Pâinea proaspătă cu maia, coaptă pe loc

La Linella din Grand Hall, pâinea nu este doar un produs, ci o experiență care începe înainte de prima mușcătură. Coaptă pe loc, zilnic, din aluat pregătit cu grijă, având la bază maiaua, pâinea umple magazinul cu mirosul acela cald și familiar, care te face să încetinești pasul și să te oprești.

Sortimentul este gândit pentru gusturi diferite și pentru toate momentele zilei. De la Borodinski și pâinea din secară, cu gust intens și consistent, la pâinea cu fructe uscate, ideală pentru micul dejun, sau cea cu semințe și cu porumb, potrivite pentru mesele zilnice. Există opțiuni fără drojdie, dar și combinații care surprind plăcut, precum pâinea cu brânză de oi și mărar, cu matcha, oregano sau cu făină de hrișcă. Sortimentul este completat de lipia proaspătă, moale și aromată, perfectă atât pentru mese rapide, cât și pentru preparate inspirate din bucătăria tradițională.

Fiecare pâine este rezultatul unui proces atent, care respectă timpul și ingredientele, și spune o poveste despre tradiție, răbdare și gust autentic. Este pâinea care adună oamenii la masă, care se rupe caldă și transformă o masă simplă într-un moment cu adevărat memorabil.

Cumpărături rapide și eficiente

Pentru a fluidiza procesul de plată, magazinul este dotat cu 7 case de marcat, dintre care 4 sunt self-service. Această soluție modernă reduce timpul de așteptare și oferă clienților libertatea de a alege modalitatea de plată care li se potrivește cel mai bine.

Casele self-service sunt ideale pentru cei care preferă rapiditatea și controlul propriu asupra cumpărăturilor, în timp ce casele clasice rămân disponibile pentru clienții care doresc interacțiune directă sau asistență suplimentară. Astfel, magazinul reușește să îmbine tehnologia cu serviciile tradiționale.

Super Linella din Grand Hall este un loc care funcționează bine tocmai pentru că lasă lucrurile să se întâmple natural: cumpărături fără grabă, mâncare bună, un spațiu în care poți rămâne puțin mai mult decât ai plănuit.

O rețea în continuă dezvoltare

Linella este o rețea 100% autohtonă, care s-a dezvoltat constant de-a lungul anilor, devenind lanțul de retail cu cea mai mare acoperire națională din Republica Moldova. În prezent, rețeaua numără peste 200 de magazine și este susținută de o echipă de peste 5000 de angajați.

Cu o experiență de aproape un sfert de secol pe piață, Linella a investit constant în modernizare, inovație și consolidarea relației cu clienții. Într-un moment în care echilibrul financiar contează mai mult ca oricând, rețeaua își menține angajamentul de a oferi nu doar acces facil la produsele preferate, ci și prețuri accesibile, în special pentru necesitățile de zi cu zi. Prin fiecare magazin nou deschis, Linella își reconfirmă rolul de partener de încredere pentru consumatori, contribuind în același timp la dezvoltarea economică și la susținerea comunităților sale.