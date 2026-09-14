Percheziții în cadrul ISST „InTehAgro”: Ar fi pretins bani, în înțelegere cu persoane din cadrul unor școli auto, pentru eliberarea ilegală a unor acte și permise de conducere

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) efectuează percheziții într-o cauză privind fapte de corupție comise de persoane cu funcții de răspundere din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Tehnică „InTehAgro” și persoane afiliate unor școli auto din municipiul Chișinău. În total sunt vizate cinci persoane.

Potrivit materialelor acumulate în cadrul urmăririi penale, persoane cu funcții de răspundere din cadrul subdiviziunii teritoriale Chișinău a ISST „InTehAgro”, acționând în înțelegere cu persoane din cadrul unor școli auto, ar fi pretins și primit sume cuprinse între 3000 și 20 000 de lei pentru eliberarea ilegală a unor acte și favorizarea unor proceduri.

„Mai exact, în schimbul mijloacelor bănești ilicite date direct sau prin intermediari, aceștia ar fi ajutat candidații să obțină permise pentru conducerea de categoria „H”, înmatricularea și reînmatricularea tehnicii destinate exploatării în domeniul construcțiilor și agriculturii, eliberarea rapoartelor de revizie tehnică pentru persoane fizice și juridice, precum și eliberarea certificatelor de înregistrare a gajului”, comunică CNA.

La etapa actuală se efectuează percheziții la domiciliile, automobilele și birourile de serviciu ale unor angajați ai subdiviziunii Chișinău a ISST „InTehAgro”, precum și la domiciliul administratorului unei școli auto din municipiul Chișinău. Persoanele bănuite urmează a fi cercetate în stare de libertate.