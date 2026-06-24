VIDEO Două mașini s-au tamponat la Sângerei după ce au ignorat restricțiile de circulație impuse în urma unui incendiu

Polițiștii din Sîngerei au fost sesizați despre izbucnirea unui incendiu la un autocamion cu cisternă care transporta combustibil, pe traseul R 6, în apropierea satului Mihailovca, informează Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Ulterior, doi șoferi au ignorat restricțiile impuse pe traseu și au încercat să circule prin fumul dens, mașinile lor, un Renault și o Toyota, tamponându-se.

„Ambii șoferi și doi pasageri au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferul autocamionului nu a avut de suferit”, comunică IGP.

Polițiștii din Sîngerei informează că circulația rutieră pe traseul R 6 se desfășoară în regim normal.