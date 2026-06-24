Victor Chironda nu va candida la Primăria Chișinău în 2027? Fostul viceprimar ia în calcul să se alăture echipei candidatului propus de PAS

Victor Chironda, fost viceprimar al capitalei și ex-consilier municipal, a anunțat că „evaluează posibilitatea” de a se alătura echipei lui Alexandru Vornicu, candidatul propus de PAS pentru funcția de primar general al Chișinăului la alegerile din 2027. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Chironda a afirmat că această opțiune îi „pare mai rațională și cu valoare adăugată mai mare pentru oraș, decât să candidez independent”.

De-a lungul ultimilor ani, Victor Chironda a fost întrebat în mai multe rânduri dacă va candida la funcția de primar al capitalei și la scrutinul din 2027. El nu a respins categoric această opțiune.

La alegerile locale din 2023, Victor Chironda a candidat din partea Partidului „Platforma DA” și s-a clasat pe locul patru în preferințele alegătorilor. Scrutinul a fost câștigat din primul tur de actualul primar al capitalei, Ion Ceban. Chironda s-a ales cu un loc în Consiliul municipal Chișinău (CMC), însă în mai 2025, acesta a decis să-și încheie mandatul. „Motivul principal este că, sub conducerea Primarului Ion Ceban, CMC a devenit o anexă docilă a partidului MAN, iar funcționarea acestuia a fost complet blocată. Din păcate, nu pot să continui să fac parte dintr-o structură care nu mai are nicio putere decizională și nu își îndeplinește rolul de a reprezenta în mod real interesele cetățenilor”, a explicat Chironda atunci.

„În aceste condiții am analizat opțiunile pe care le am și am decis că cel mai potrivit mod de a ajuta orașul la această etapă este să pun umărul la debarcarea lui Ceban din primărie. Va fi greu, pentru că întregul buget al municipalității e folosit de Ceban ca bugetul personal electoral. (…) În aceste condiții evaluez posibilitatea de a mă alătura echipei lui Vornicu Alexandru pentru alegerile locale din oraș. (…) Împreună cu echipa mea suntem în discuții cu Alexandru și echipa sa și lucrăm la un plan comun de a readuce orașul pe calea dezvoltării europene. Opțiunea apărută îmi pare mai rațională și cu valoare adăugată mai mare pentru oraș, decât să candidez independent”, a scris Victor Chironda.

Echipa celor doi ar urma să fie constituită pe următoarele principii: „Interesul public municipal prevalează asupra intereselor de partid, de grup sau personale. Dezvoltarea urbană trebuie să fie legală, transparentă și orientată spre oameni. Mobilitatea urbană durabilă reprezintă o prioritate strategică pentru Chișinău. Spațiul public, zonele verzi și patrimoniul urban trebuie protejate prin politici clare și aplicare consecventă a legii. Administrația municipală trebuie depolitizată profesional, digitalizată și deschisă controlului public. Deciziile majore privind orașul trebuie consultate public, explicate și fundamentate tehnic”, a scris Chironda.

„Miza pentru oraș e enormă. Vom avea de ales între un tiktok show de dat vina unii pe alții și rezolvarea problemelor cronice ale orașului, cu finanțări mari, cu colaborare la toate nivelurile, cu implementatori internaționali într-o primărie deschisă, transparentă și onestă. Pentru mine alegerea e simplă, sper că la fel va fi și pentru orășeni în 2027”, se arată în mesajul transmis de Victor Chironda.

Anterior, în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la Jurnal TV, Alexandru Vornicu a zis că își propune să atragă în echipa sa persoane care cunosc problemele municipiului și pot contribui la elaborarea unor soluții pentru oraș, confirmând discuțiile cu Victor Chironda.

Victor Chironda este director executiv al Asociației Obștești „Centrul pentru Politici Europene”.