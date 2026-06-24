Fostul vicepremier pentru reintegrare Roman Roșca obține o nouă funcție: va fi Secretar de Stat în domeniul politicilor de reintegrare

Fostul vicepremier pentru reintegrare, Roman Roșca, a fost numit în funcția de Secretar de Stat în domeniul politicilor de reintegrare. Anunțul a fost făcut de acesta pe 24 iunie.

„Fiind originar din Tighina, am trăit personal realitățile și consecințele separării care persistă de peste trei decenii. Ulterior, am privit dosarul reintegrării din diferite perspective: din contactul direct cu oamenii afectați de această situație, din Parlament, din cadrul Comisiei speciale pentru monitorizarea și controlul parlamentar al politicilor de reintegrare și din Guvern. Funcțiile vin și pleacă. Responsabilitatea față de acest obiectiv rămâne.

Apropierea comunităților de pe ambele maluri ale Nistrului, consolidarea încrederii și identificarea unor soluții viabile de reintegrare, adaptate realităților de astăzi, vor constitui prioritățile care mă vor ghida în exercitarea acestei funcții. Viitorul Republicii Moldova se construiește împreună, prin dialog, respect și încredere reciprocă”, a scris Roșca pe Facebook.