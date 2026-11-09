O fostă avocată încarcerată pentru corupție ar putea fi eliberată înainte de termen. Decizia Judecătoriei Hâncești, luată în secret? Încheierea a fost publicată doar după ce ZdG a solicitat explicații de la instanță

Fosta avocata Tatiana Mostovoi-Filimancov, condamnată în 2014 la șapte ani și jumătate de închisoare într-un dosar de corupție și reținută peste opt ani, în 2022, după ce s-a eschivat de la executarea pedepsei, ar putea fi eliberată înainte de termen, cu circa trei ani și jumătate mai devreme. Decizia privind eliberarea fostei avocate a fost luată de Judecătoria Hâncești în secret, or, pe portalul instanțelor de judecată nu a existat, până în dimineața zilei de luni, 9 noiembrie, nicio informație despre ședințe de judecată, respectiv încheieri emise în dosarul eliberării fostei avocate înainte de termen.

Încheierea a fost publicată doar după ce ZdG a solicitat explicații de la Judecătoria Hâncești pe marginea cazului. În documentul analizat de ZdG se precizează că Penitenciarul Rusca, acolo unde condamnata este deținută, s-a opus eliberării ei înainte de termen, caracterizând-o negativ și precizând că, pe parcursul executării pedepsei, aceasta a încălcat regimul de detenție. Totodată, din încheiere reiese că în ultimii ani, fosta avocată a beneficiat de reducerea și chiar înlocuirea pedepsei aplicate în 2014, fără ca aceste decizii să fie publicate pe portalul instanțelor de judecată.

Tatiana Mostovoi-Filimancov și-a pierdut licența de avocată abia în aprilie 2026, la peste un deceniu de la condamnare, abia după ce ZdG a întrebat Uniunea Avocaților despre motivele pentru care nu s-au conformat deciziei prin care aceasta fusese condamnată definitiv și irevocabil.

Reprezentanții Judecătoriei Hâncești verifică, cei ai ANP nu comentează



Luni dimineața, 9 noiembrie, reprezentanții Judecătoriei Hâncești au confirmat într-o discuție cu ZdG că pe 4 noiembrie 2026 a fost emisă o încheiere în privința fostei avocate Tatiana Mostovoi-Filimancov pentru aplicarea articolului 92 din Codul Penal: înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă. Decizia nu este una definitivă și poate fi atacată de Penitenciarul Rusca, în care este deținută Tatiana Mostovoi-Filimancov, în termen de 15 zile de la data emiterii.



Pe portalul instanțelor de judecată NU exista însă, până luni dimineața, ora 10.00, nicio informație despre ședințele de judecată recente în privința examinării cererii privind aplicarea în privința fostei avocate a articolului 92 din Codul Penal.

Cele mai recente informații publicate în privința Tatianei Mostovoi-Filimancov datau din decembrie 2025, când instanța a refuzat aplicarea în privința condamnatei a legii amnistiei. Informația este anunțată în agenda ședințelor, dar nu am putut identifica o încheiere prin care să fie argumentată decizia.

Totodată, pe portal am identificat că, în ianuarie 2025, Judecătoria Hâncești a respins un demers anterior privind eliberarea condamnatei în baza articolului 92 din Codul Penal.

Pe portalul instanțelor am găsit o încheiere din 2023 când s-a admis plângerea condamnatei privind constatarea condițiilor inumane de detenție în Penitenciarul nr.13-Chișinău, acolo unde a fost deținută timp de 10 zile „în condiții inumane”, atunci când s-a aflat în arest preventiv. Astfel, Judecătoria Hâncești dispunea ca pentru 10 zile de detenție a condamnate, pedeapsa i-a fost redusă cu 3 zile.

Contactat de ZdG în dimineața zilei de luni, 9 noiembrie, Ion Simionel, purtătorul de cuvânt al Judecătoriei Hâncești ne-a spus că va verifica informația și va reveni cu precizări. La scurt timp, în jurul ore 10.30, acesta ne-a anunțat că încheierea poate fi consultată pe site și că acest caz a fost posibil din cauze unei omisiuni a completului de judecată care a examinat cazul, care lucrează doar cu o asistentă, și nu dintr-o rea-intenție.

Solicitați de ZdG pentru a oferi precizări la acest subiect, reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) ne-au cerut să expediem o solicitare de informații. Vom publica răspunsul instituției imediat ce îl vom primi.



Detalii din încheiere. Fosta avocată, propusă spre eliberare deși penitenciarul a caracterizat-o negativ



Conform datelor din încheierea emisă de judecătoarea Valentina Suruceanu la 4 noiembrie 2026, Tatiana Mostovoi-Filimancov ar urma să fie eliberată din Penitenciarul pentru femei de la Rusca în ciuda opoziției Penitenciarului Rusca, care a caracterizat-o negativ.



Conform încheierii din 4 noiembrie, publicată la 9 noiembrie, cererea privind eliberarea înainte de termen a fost depusă de avocatul condamnatei, Anatolie Pitel. Condamnata Tatiana Mostovoi-Filimancov a susținut-o cererea și a solicitat ca partea din pedeapsă neexecutată să fie înlocuită cu muncă neremunerată în folosul comunității.



Conform datelor din încheierea analizată de ZdG, reprezentantul Penitenciarului nr. 7 Rusca, Aliona Bătrîncea s-a expus pentru respingerea cererii, „deoarece condamnata este caracterizată negativ, pe parcursul executării pedepsei a încălcat regimul de detenție, deși a realizat programul de executare, a executat real patru ani și 11 zile, efectiv – cinci ani, 10 luni și 14 zile, partea neexecutată fiind de un a, o lună și 16 zile.”



În argumentarea eliberării, judecătoarea Valentina Suruceanu a făcut referire la mai multe decizii emise în privința fostei avocate. Astfel, aceasta a anunțat că prin încheierea Judecătoriei Hîncești, sediul Central din 8 decembrie 2022, a fost aplicată față de condamnata Mostovoi-Filimancov Tatiana actul de amnistie în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova și redus termenul de pedeapsă cu o pătrime care a constituit 1 an și 9 luni.



De precizat că pe portalul instanțelor de judecată, ZdG nu a identificat o asemenea încheiere.

Totodată, judecătoarea Suruceanu a precizat că printr-o altă încheiere a Judecătoriei Hîncești, sediul Central din 4 august 2025, acțiunile condamnatei, Mostovoi-Filimancov Tatiana Mihail au fost reîncadrate în baza art. art. 42 alin. (5), 45, art. 324 alin. (3) Cod penal, fiindu-i stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 7 (șapte) ani, cu executare în penitenciar pentru femei de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 2000 (unități convenționale), ceea ce constituie 40000 (patruzeci mii) lei, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de interes public pe un termen de 4 (patru) ani, în rest se mențin dispozițiile sentinței.



ZdG precizează că nici această încheiere nu este disponibilă pe portalul instanțelor de judecată.

În încheiere se menționează că reprezentații Penitenciarului Rusca și-au motivat solicitarea de a nu da curs cererii de eliberare înainte de termen prin faptul că „aceasta a fost dată în căutare și este caracterizată negativ, deși pe parcursul executării pedepsei a realizat activitățile obligatorii, nu are măsuri de stimulare și a comis 8 abateri disciplinare. Iar față de angajații instituției are o atitudine nesatisfăcătoare.”

Totuși, instanța a decis că „ținând cont de circumstanţele cercetate, se poate concluziona că pe parcursul executării pedepsei cu închisoarea condamnata Mostovoi-Filimancov Tatiana a adoptat o atitudine corectă faţă de faptă şi pedeapsa stabilită, demonstrând că a stat pe calea corijării şi reintegrării sale în societate, astfel, fiind posibilă corectarea condamnatei executarea deplină a pedepsei cu închisoarea.”

Argumentele instanței care a dispus înlocuirea pedepsei de un an de închisoare cu 30 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității

Vedeți, mai jos, argumentele instanței, care a dispus să dea curs solicitării condamnatei.



„Instanța atrage atenție și asupra Extrasului din procesul-verbal cu nr. 22 din 28 noiembrie 2024, potrivit căruia condamnata fiind examinată în cadrul comisiei au decizia că aceasta întrunește condițiile art. 92 CP, a realizat programul individual de executare a pedepsei și deși avea sancțiuni disciplinare a fost caracterizată pozitiv.

Analizînd certificatul privind măsurile disciplinare și măsurile de stimulare anexat, instanța reține că, sancțiunile disciplinare sunt aplicate pentru nerespectarea programului zilei și anume neprezentarea la apel. Aceste împrejurări sunt prin certificatul eliberat de către Secția Medicală din cadrul Penitenciarului nr. 7 Leova, potrivit căruia condamnata Mostovoi-Filimancov Tatiana se află la evidența medicală și este inaptă de muncă. Însă prezentă în ședința de judecată condamnata a menționat că, nu s-a prezentat la apel, deoarece se simțea rău, versiune care nu a fost verificată de către administrația care pune în executare hotărîrea judecătorească, ceea ce putea constitui un impediment de executare a obligației prevăzute de art. 2421 din Codul de executare, prezentare la apel.

În speță, instanța de judecată menționează că, instituția penitenciară are drept scop primordial reeducarea și reintegrarea socială a persoanelor condamnate, prin formarea unui comportament conform normelor legale și sociale, iar nu aplicarea sancțiunilor disciplinare. Or, măsurile disciplinare trebuie să aibă un caracter preventiv și educativ, fiind orientate spre corectarea comportamentului deținutului și prevenirea unor eventuale abateri, nu spre intimidarea, descurajarea sau agravarea situației acestuia urmare a aplicării sancțiunilor disciplinare.

Prin urmare, administrația penitenciară urmează să manifeste o abordare echilibrată și proporțională, astfel încât măsurile dispuse să contribuie efectiv la corectarea condamnatului, cu respectarea demnității umane și a drepturilor sale fundamentale. Totodată, instanța nu poate accepta ca motiv de respingere a candidaturii condamnatei la înaintarea demersului pentru aplicarea art. 92 CP – aflarea în căutare și nu inspiră încredere. Or, instanța reține că aflarea persoanei în căutare reprezintă o circumstanță de fapt care putea fi luată în considerare de către instanța de fond la individualizarea pedepsei și la pronunțarea hotărârii de condamnare, în măsura în care aceasta avea relevanță juridică pentru cauza examinată. Iar o asemenea împrejurare nu poate fi valorificată în mod repetat și nici nu poate constitui, un temei pentru agravarea situației condamnatului în etapa executării pedepsei.

Or, odată cu pronunțarea hotărârii de condamnare, consecințele juridice ale circumstanțelor reținute la stabilirea răspunderii penale și individualizarea pedepsei se inclus în sentința de condamnare. În procedura de executare, organul care pune în executare hotărîrea de condamnare privativă de libertate este obligat să aprecieze situația condamnatului prin prisma normelor care reglementează regimul executării pedepsei penale, fără a atribui efectele juridice suplimentare anterioare.”, a argumentat instanța, care a dispus că „partea neexecutată a pedepsei cu închisoarea aplicată condamnatei poate fi înlocuită cu muncă neremunerată în folosul comunității pentru care a optat.”

Astfel, instanța a dispus înlocuirea părții neexecutate a pedepsei, care constituia un an și 6 zile închisoare, cu muncă neremunerată în folosul comunității pe un termen de 240 ore, echivalentul a exact 30 de zile de muncă a câte 8 ore fiecare.



Instanța a obligat condamnata ca în perioada executării muncii neremunerată în folosul comunității să nu părăsească sau să-și schimbe domiciliul fără acordul organului ce va efectua controlul executării pedepsei, precum și să nu comită alte încălcări. „Se explică condamnatei Mostovoi-Filimancov Tatiana că, în caz de eschivare cu reavoinţă de la munca neremunerată în folosul comunităţii, ea se înlocuieşte cu închisoare, calculându-se o zi de închisoare pentru 4 ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii.”, se precizează în încheiere.

Avocatul condamnatei: „Nu mai există niciun temei ca să execute pedeapsa până la urmă”

Anatolie Pitel, avocatul care a reprezentant-o pe Tatiana Mostovoi-Filimancov în acest proces, crede că nu mai există niciun motiv pentru ca clienta sa să execute integral pedeapsa. Apărătorul susține că Mostovoi „a mers pe calea corijării”.

„Orice condamnat cu cât mai mult execută pedeapsa este o povară a bugetului statului care trăiește din banii contribuabililor. Eu consider că Mostovoi a executat suficient din pedeapsa stabilită – peste patru ani este suficient. Eu cred că dumneaei a mers pe calea corijării (…). I-a fost anulată licența (de avocat, n.r.), așa că risc de a comite noi infracțiuni de genul dat cu siguranță nu mai există. Prin urmare, consider că nu mai există niciun temei și niciun motiv ca să execute pedeapsa până la urmă (…).

(…) Un an în urmă, cei de la Penitenciarul Rusca au depus însuși demers în instanța de judecată ca fie schimbat modul de executare a pedepsei – executarea în penitenciar să fie înlocuită cu o pedeapsă mai blândă. Instanța a respins atunci această solicitare, constatând că nu a achitat amenda penală. Între timp, doamna Mostovoi a achitat pedeapsa penală integral și au apărut circumstanțe care permit aplicarea prevederilor art. 92 din Codul penal (…). În ceea ce privește sancțiunile disciplinare, după modificările operate în vara anului 2025, sancțiunea disciplinară care i-a fost aplicată acesteia a fost vorba despre neprezentarea la un apel. Dumneaei a demonstrat că în perioada aceea se afla pe teritoriul penitenciarului, dar era la punctul medical pentru că avea probleme de sănătate. Sancțiunea se stinge odată cu aplicarea (…). Dumneaei s-a conformat și nu a mai avut astfel de abateri (…)”, a spus avocatul pentru ZdG.

Întrebat ce crede despre faptul că hotărârea instanței a fost publicată abia azi, 9 noiembrie, avocatul a spus: „Eu am primit-o imediat, în aceeași zi, pe poșta electronică. Foarte rar le verific pe portal. Sunt chestiuni ce țin de instanță, poate nu s-a reușit, dar nu cred că e ceva ieșit din comun”.

incheiere mostovoi-filimancov ZdG.pdf by Ziarul de Gardă

Istoria unui dosar de peste un deceniu. Avocata a fost reținută după opt ani și și-a pierdut licența după un articol ZdG

În iunie 2014, judecătoarea Elena Roibu, care activa la Judecătoria Criuleni, și avocata Tatiana Mostovoi-Filimancov, ambele fiind învinuite că au cerut, primit şi împărţit o mită de două mii de euro pentru a-i achita pe doi tineri, Andrian Chetruşca şi Vasile Pogriban, judecaţi de magistrată şi reprezentaţi în instanţă de către avocată, au fost condamnate de Judecătoria sect. Ciocana din Chișinău la opt, respectiv șapte ani și șase luni de închisoare cu executare. Ambele condamnate au părăsit sala de ședințe după ce și-au spus „ultimul cuvânt”, cu puțin timp înainte de pronunțarea sentinței.

Avocata Tatiana Mostovoi-Filimancov, fostă procuroră în cadrul Procuraturii raionului Criuleni, a fost reținută și plasată după gratii pe 18 august 2022, la opt ani după ce fusese condamnată în primă instanță la șapte ani și șase luni de închisoare, conform datelor furnizate anterior pentru ZdG de către Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit acelorași informații, Tatiana Mostovoi-Filimancov a fost reținută în adiacentul Gării Feroviare din Chișinău și plasată în penitenciarul din Rusca. Femeia era însoțită de un bărbat, presupus concubin, care era dat în căutare pentru escrocherie.

Între timp, abia în aprilie 2026, Uniunea Avocaților a dispus să-i retragă licența, fiind sancționată cu „cea mai severă sancțiune disciplinară”. Decizia a fost luată pe 6 aprilie 2026 de Comisia pentru etică și disciplină a Uniunii Avocaților din R. Moldova (UAM), la câteva luni după ce Ziarul de Gardă a scris că Uniunea Avocaților nu-i retrăsese licența apărătoarei condamnate timp de 10 ani după ce condamnarea ei devenise definitivă.

În februarie 2026, în urma unor solicitări de informații ale ZdG, UAM a declarat că nu a fost informată de către instanța de fond sau de către organul de probațiune despre tragerea la răspundere penală și condamnarea avocatei, dar și despre rămânerea definitivă sau irevocabilă a hotărârii judecătorești în privința apărătoarei. Astfel, instituția a menționat atunci că nu a retras licența avocatei.

La circa 12 ani de la pronunțarea sentinței, Elena Roibu, fosta judecătoare a Judecătoriei Criuleni, care a fost dată în căutare internațională pe 27 iunie 2014, la o zi după ce Judecătoria Chișinău a condamnat-o la opt ani de închisoare pentru corupere pasivă, NU a fost localizată.

Elena Roibu a fugit înainte de pronunţarea sentinţei

ZdG a scris anterior mai multe articole despre acest caz. Despre Elena Roibu s-a menționat atunci în spațiul publică că era prima judecătoare condamnată la închisoare cu executare într-un dosar de corupție.

Instanţa de judecată a motivat, în 2014, condamnarea judecătoarei Elena Roibu şi a avocatei Tatiana Mostovoi-Filimancov inclusiv prin mărturiile acordate de către avocată în cadrul urmăririi penale, atunci când aceasta şi-a recunoscut vina şi a povestit cum a transmis banii judecătoarei. Asta deşi, în cadrul examinării dosarului în instanţa de judecată, avocata a menţionat că acele declaraţii nu corespund adevărului şi că au fost date sub presiunea şi şantajul şefului Procuraturii Anticorupţie (PA), Eduard Harunjen. Aceste acuzaţii, neverificate de către acuzarea de stat, i-au scăzut avocatei jumătate de an din pedeapsă.