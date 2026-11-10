Directoarea StratCom: „Ne așteptăm la un atac mult mai amplu în spațiul informațional pe tot ceea ce ține de integrarea europeană”

„Ne așteptăm la un atac mult mai amplu în spațiul informațional pe tot ceea ce ține de integrarea europeană”, a declarat șefa StratCom, Liliana Vițu, la Conferința anuală privind extinderea UE 2026.

Liliana Vițu a atras atenția asupra vulnerabilităților din mediul online, a riscurilor asociate utilizării inteligenței artificiale, a necesității introducerii unor mecanisme eficiente de cooperare cu platformele digitale, în special în virtutea faptului că următorii trei ani vor fi electorali în Republica Moldova.

Potrivit analizelor Centrului, printre direcțiile principale de manipulare informațională sunt anticipate:

Crearea confuziei privind etapele aderării la UE prin amestecarea intenționată a unor noțiuni precum deschiderea clusterelor, închiderea provizorie a capitolelor, încheierea negocierilor și aderarea propriu-zisă.

Exploatarea diferenței dintre progresele instituționale și probleme cotidiene ale cetățenilor, precum prețurile, veniturile, investițiile și situația din sistemul social, pentru a pune sub semnul întrebării beneficiile integrării europene.

Dezinformarea privind cooperarea regională în domeniul apărării, prin prezentarea recentă a acordurilor cu Ucraina, România și sprijinul Norvegiei drept dovezi că țara ar fi atrasă în război și că și-ar încălca statutul de neutralitate.

Conferința anuală privind extinderea UE 2026 este o radiografiere a progreselor și a priorităților pentru urmatorul an în ceea ce privește calendarul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Șeful SIS avertizează asupra intensificării acțiunilor Rusiei de influențare a alegerilor din R. Moldova

La același eveniment, directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteața, a declarat că Federația Rusă își intensifică pregătirile pentru a influența următoarele procese electorale din Republica Moldova, iar unele acțiuni sunt deja observate de autorități în Găgăuzia, unde urmează să aibă loc alegeri.

Potrivit șefului SIS, Republica Moldova intră într-o perioadă de trei ani electorali, iar instituțiile statului observă deja intensificarea activităților Federației Ruse.