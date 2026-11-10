Printre victimele accidentelor în lanț din Bulgaria nu se regăsesc cetățeni ai R. Moldova, potrivit MAE
Printre persoanele decedate sau rănite în urma accidentelor rutiere produse pe autostrada din apropiere de Iambol, Bulgaria, nu se regăsesc cetățeni ai R. Moldova. Informația a fost comunicată de către Ministerul Afacerilor Externe (MAE), în baza informațiilor disponibile la ora 14:00.
„Până în prezent, Ambasada Republicii Moldova în Republica Bulgaria nu a înregistrat solicitări de asistență consulară în legătură cu acest caz”, a adăugat MAE.
Două accidente în lanț grave, cu implicarea a peste 70 de vehicule, s-au produs pe o autostradă din Bulgaria în dimineața zilei de 10 noiembrie. Cel puțin 12 persoane și-au pierdut viața. În regiune a fost instituită stare de urgență parțială, scrie agenția de știri guvernamentală din Bulgaria BTA.
Potrivit autorităților din Bulgaria, cel mai probabil, cauza accidentului a fost ceața densă care s-a format brusc, suprafața umedă a drumului și viteza necorespunzătoare condițiilor meteorologice.