Cazul de braconaj din raionul Dubăsari, însoțit de amenințări cu moartea: un bărbat a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Au fost inițiate două cauze penale

Bărbatul acuzat de braconaj și aplicarea violenței periculoase pentru viaţa și sănătatea oamenilor legii a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, la solicitarea procurorului de caz, anunță Procuratura Criuleni printr-un comunicat.

Potrivit învinuirii, cazul a avut loc pe 7 noiembrie 2026, aproape de miezul nopții, în extravilanul satului Ustia din raionul Dubăsari, unde polițiștii desfășurau măsuri de prevenire și combatere a braconajului.

În timpul intervenției, oamenii legii au observat un automobil de marca Ford, al cărui conducător, un bărbat de 40 de ani, nu s-a conformat somațiilor legale de a opri și și-a continuat deplasarea.

„În timpul urmăririi, acesta ar fi tamponat intenționat partea stângă-față a automobilului de serviciu al Poliției, de marca „Dacia Duster”, după care și-a continuat deplasarea. Ulterior, șoferul a pierdut controlul mașinii și a intrat în coliziune cu gardul unei gospodării. În urma incidentului, nici o persoană nu a avut de suferit.

Pe acest caz au fost inițiate două cauze penale: una pentru violența săvârșită asupra unor persoane cu funcţie de răspundere, iar cealaltă pentru vânatul ilegal.

În urma percheziției autorizate a automobilului, polițiștii au depistat în portbagaj trei mistreți. Totodată a fost efectuată o percheziție la domiciliul învinuitului unde au fost depistate și ridicate obiecte relevante pentru urmărirea penală”, se menționează în comunicat.

Conform Procuraturii, acțiunile procesuale continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care a fost comisă fapta, inclusiv „în vederea identificării și tragerii la răspundere a tuturor făptuitorilor”.

Sursa foto: IGP

Pe 8 noiembrie, Poliția a anunțat că documentează un caz de braconaj, însoțit de amenințări cu moartea, cu vătămarea integrității corporale sau a sănătății, precum și cu nimicirea bunurilor, după ce un automobil al Poliției a fost deteriorat în timpul intervenției. Incidentul a avut loc în extravilanul satului Ustia din raionul Dubăsari, unde polițiștii desfășurau măsuri de prevenire și combatere a braconajului.

În timpul intervenției, oamenii legii au observat un Ford, al cărui conducător, un bărbat de 40 de ani, nu s-a conformat somațiilor legale de a opri și și-a continuat deplasarea.

În timpul urmăririi, acesta ar fi tamponat intenționat partea stângă-față a automobilului de serviciu al Poliției, de model Dacia Duster, după care și-a continuat deplasarea.

Ulterior, șoferul a pierdut controlul mașinii și a intrat în coliziune cu gardul unei gospodării. În urma incidentului, nici o persoană nu a avut de suferit.