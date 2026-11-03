LIVE TEXT Kievul se confruntă cu întreruperi de curent de urgență și cu întreruperi ale alimentării cu apă, în urma celui mai mare atac al Rusiei asupra infrastructurii energetice din acest an. Război în Ucraina, ziua 1714

UPDATE 19:35 Kievul și regiunea înconjurătoare se confruntă cu întreruperi de urgență ale alimentării cu energie electrică și cu întreruperi ale aprovizionării cu apă în urma unui atac rus asupra infrastructurii critice, a declarat primarul orașului, Vitali Kliciko, pe 3 noiembrie.

Întreruperile pe scară largă ale alimentării cu energie electrică și apă din Kiev au loc în urma celui mai mare atac în masă al Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei din acest an, care a vizat substații, rețele de transport și centrale electrice din întreaga țară, notează presa locală.

Întreruperile de la Kiev au fost cauzate de loviturile rusești asupra instalațiilor operate de rețeaua regională de distribuție a energiei electrice, a spus Kliciko.

„Situația privind alimentarea cu energie electrică în Kiev este extrem de dificilă… Inamicul continuă să distrugă sistemul energetic unificat al Ucrainei”, a afirmat el.

Ukrenergo, operatorul național al rețelei electrice, a impus întreruperi de urgență ale alimentării cu energie electrică, în timp ce eforturile de restabilire a serviciului energetic continuă.

Kliciko a adăugat că, în zonele afectate de cele mai grave întreruperi de curent, au fost amenajate centre de încălzire. Acolo, locuitorii din Kiev își pot încărca dispozitivele și „pot bea o ceașcă de ceai fierbinte”.

Potrivit lui Kliciko, situația de urgență a perturbat, de asemenea, alimentarea cu apă în capitală și serviciile de transport public electric.

Au fost observate întreruperi ale alimentării cu apă în districtele Pecherski, Podilski și Holosiivski din Kiev, precum și în satul Sofiivska Borshchahivka, situat la vest de capitală, au raportat jurnaliștii Kyiv Independent aflați la fața locului.

UPDATE 19:30 În regiunea Doneșk, în urma unui atac aerian rus asupra localității Yasnohirka, echipele de urgență au recuperat de sub dărâmăturile unei case private distruse cadavrul unei femei decedate. Alte 5 persoane au fost rănite.

Astăzi, trupele ruse au aruncat 4 bombe aeriene asupra localității. Au fost distruse 16 case private, iar într-una dintre ele a izbucnit un incendiu.

UPDATE 17:00 Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, va găzdui o întâlnire la Casa Albă la care vor participa reprezentanți ai Ucrainei și Rusiei pentru a discuta despre armistițiul din Oleșkî, regiunea Herson. Acest lucru a fost relatat pe site-ul Casei Albe, potrivit Ukrinform.

„Prima Doamnă Melania Trump va reuni personal la Casa Albă reprezentanți ai Rusiei și Ucrainei, două națiuni aflate activ în război. Acest eveniment reprezintă un moment extraordinar în istoria Americii”, se arată în comunicat.

Potrivit comunicatului, Melania Trump a inițiat personal dialogul dintre Ucraina și Rusia și a asigurat un acord privind armistițiul în Oleșkî, regiunea Herson. Casa Albă a descris acest lucru ca fiind o inițiativă diplomatică fără precedent din partea unei Prime Doamne americane.

Pe 31 octombrie, delegația ucraineană care desfășurase o misiune umanitară în orașul Oleșkî, regiunea Herson, ocupat temporar, s-a întors pe teritoriul controlat de Ucraina. Ulterior, prima doamnă a SUA, Melania Trump, a cerut utilizarea armistițiului de la Oleșkî ca punct de plecare pentru o pace durabilă între Ucraina și Rusia.

UPDATE 15:50 Atacurile rusești din Ucraina au ucis cel puțin 38 de persoane și au rănit alte 167 în ultima zi, au declarat autoritățile regionale, în timp ce un atac cu rachete rusești a lovit orașul Dnipro din centrul-est, conform Kyiv Independent.

Printre locurile care au avut de suferit în urma atacului rusesc asupra Dnipro se numără clădirile unui centru medical și de îngrijire a sănătății și unul dintre spitalele orașului, potrivit lui Hanzha. El a spus că aproape 100 de persoane primeau tratament la spital, dar nici pacienții, nici personalul medical nu au fost răniți.

Aproximativ 50 de pacienți aflați în stadiu terminal au fost transferați la un alt spital, cel mai în vârstă dintre aceștia având 90 de ani, a declarat primarul din Dnipro, Borys Filatov. El a adăugat că orașul renovase recent secțiile și că era unul dintre puținele locuri care oferea o astfel de îngrijire specializată persoanelor în vârstă, atât pentru locuitorii din Dnipro, cât și pentru cei care au fugit din teritoriile ocupate.

„Acum, toate acestea au fost distruse de o rachetă rusească”, a declarat Filatov pe Telegram.

El a spus că 20 de clădiri rezidențiale au fost parțial distruse sau avariate în atacul de dimineață devreme.

Forțele Aeriene au declarat că Rusia a lansat peste noapte un număr nespecificat de rachete balistice, inclusiv de tip Iskander-M, nord-coreean KN-23 și Zircon, pe lângă 59 de rachete de croazieră și 289 de drone de atac împotriva Ucrainei, vizând în principal regiunile Kiev, Harkiv, Dnipropetrovsk și Vinița.

Zelenski a clarificat ulterior că Rusia a lansat 17 rachete balistice împotriva Ucrainei peste noapte.

Atacurile rusești din ultima zi au dus și la victime în alte părți ale țării, la scurt timp după ce un armistițiu temporar în sudul regiunii Herson a permis evacuarea a sute de locuitori din zona ocupată Oleșki.

UPDATE 13:30 În noaptea de 2 noiembrie, dronele au atacat Rafinăria de Petrol din Iaroslavl, una dintre cele mai mari cinci din Rusia. Un incendiu a izbucnit la instalație, care furnizează combustibil, inclusiv pentru aeronave și echipamente militare. Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost relatat de canalul ASTRA Telegram.

„Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, furnizor de combustibil pentru aeronave și echipamente militare, a fost atacată în regiunea Iaroslavl”, se arată în postare.

Un expert ASTRA OSINT, după examinarea fotografiilor și videoclipurilor primite de la cititori, a stabilit că această instalație, situată în orașul Iaroslavl, este în flăcări. Anterior, în regiune fusese emisă o alertă cu drone. Locuitorii locali au raportat explozii puternice și un incendiu la instalație.

Această rafinărie a fost pusă în funcțiune în 1961. Capacitatea sa este de aproximativ 15 milioane de tone metrice de țiței pe an, sau aproximativ 300 de mii de barili pe zi. Face parte din compania petrolieră „Slavneft”, care este controlată în comun de „Rosneft” și „Gazprom Neft”.

Rafinăria din Iaroslavl produce benzină auto, motorină, păcură, combustibil pentru avioane, uleiuri lubrifiante, parafine și alte produse petroliere. Furnizează produse petroliere consumatorilor din regiunile Centrale și Nord-Vest ale Federației Ruse și furnizează combustibil regiunii Moscova.

UPDATE 11:15 La Dnipro, numărul persoanelor rănite în urma atacului rusesc din dimineața zilei de 3 noiembrie a crescut la 15. Potrivit Ukrinform, Oleksandr Hanzha, șeful Administrației Regionale de Stat Dnipropetrovsk, a raportat acest lucru pe Telegram.

El a spus că trei bărbați sunt în stare critică.

„Operațiunea de căutare și salvare este complicată de amenințarea constantă a atacurilor repetate. Pericolul pentru Dnipro persistă. Rămâneți în locuri sigure”, a remarcat șeful Administrației Regionale de Stat.

Conform Ukrinform, trupele rusești au atacat o centrală termică, un cartier rezidențial, o secție de poliție și un spital din Dnipro.

UPDATE 08:35 Forțele ruse au lovit o unitate medicală din Harkiv peste noapte, pe 3 noiembrie, cu o bombă aeriană, 62 de persoane fiind raportate rănite și aproximativ 200 de pacienți care se confruntă cu evacuarea, au declarat autoritățile locale, conform Kyiv Independent.

Harkiv, cu o populație de aproximativ 1,4 milioane de locuitori, este al doilea oraș ca mărime al Ucrainei și se află la doar 30 de kilometri de granița cu Rusia. Orașul s-a confruntat cu atacuri repetate cu rachete, drone și bombe aeriene ale Rusiei de la începutul războiului la scară largă.

Atacul a lovit o zonă care leagă clădirile unei unități medicale din districtul Nemyshlianskyi al orașului, potrivit primarului de la Harkiv, Ihor Terekhov.

Atacul a deteriorat peste 1000 de ferestre din centrul medical și blocurile din jur, potrivit primarului.

Terekhov a spus că aproximativ 200 de pacienți vor fi evacuați în alte unități medicale, deoarece serviciile de urgență au lucrat la fața locului.

Primarul a raportat că forțele ruse s-au angajat într-un atac combinat asupra orașului, folosind rachete balistice și bombe aeriene dirijate.