Trei polițiști de la IP Botanica, reținuți anterior într-un dosar de corupție, au fost reținuți din nou într-o cauză de abuz de serviciu

Trei angajați ai Inspectoratului de Poliție Botanica, reținuți anterior de ofițerii Centrul Național Anticorupție (CNA) într-un dosar de corupție și aflați în arest la domiciliu, au fost reținuți din nou. Aceștia sunt bănuiți de comiterea infracțiunii de abuz de serviciu în circumstanțe agravante, a precizat vineri, 19 iunie, CNA.

Potrivit materialelor acumulate, bănuiții ar fi abuzat de atribuțiile de serviciu ce țin de păstrarea, integritatea, evidența și consemnarea bunurilor ridicate în exercitarea atribuțiilor funcționale.

„Aceștia sunt suspectați că, acționând din interes material, în înțelegere prealabilă cu alte persoane aflate în curs de identificare și profitând de starea de vulnerabilitate a unei persoane aflate în custodia lor, ar fi sustras o parte din mijloacele bănești ridicate de la aceasta, cauzându-i un prejudiciu în proporții considerabile”, a precizat CNA.

În prezent, persoanele reținute urmează să fie escortate și plasate în izolatorul de urmărire penală al CNA pentru 72 de ore.

Aceștia au fost reținuți în luna aprilie, alături de alți trei angajați ai IP Botanica, fiind bănuiți de corupere pasivă și corupere activă comise în circumstanțe agravante. Acțiunile de urmărire penală au vizat fapte de pretindere și primire sistematică a mijloacelor financiare, în sume cuprinse între 3000 și 10 000 de dolari, atât în numerar cât și în monedă virtuală, iar mitele parveneau de la persoane implicate în consum și trafic ilicit de droguri.

Aceștia au fost plasați în arest la domiciliu pe 4 iunie. Decizia a fost luată pe 3 iunie, de către magistrații Curții de Apel Centru, înlocuind măsura preventivă, după ce avocații au depus recurs. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către Violina Moraru, purtătoarea de cuvânt al Procuraturii Generale (PG).



Urmărirea penală în ambele dosare continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și identificării tuturor persoanelor implicate.

Orice persoană se prezumă nevinovată până la o decizie definitive a instanței de judecată.