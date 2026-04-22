Detalii de la CNA. Șase angajați ai IP Botanica au fost reținuți după ce ar fi pretins și primit sume ilegale între 3000 și 10 mii de dolari: „Mitele parveneau de la persoane implicate în consum și trafic ilicit de droguri”

Un șef de secție și cinci angajați ai IP Botanica au fost reținuți și plasați în izolator pentru 72 de ore, fiind bănuiți de corupere pasivă și corupere activă comise în circumstanțe agravante, anunță miercuri, 22 aprilie, Centrul Național Anticorupție (CNA).

Potrivit unui comunicat al CNA, organele de drept au efectuat pe 21 aprilie peste 30 percheziții în mai multe locații din municipiul Chișinău, inclusiv în birourile de serviciu ale unor angajați ai Inspectoratului de Poliție Botanica.

„Mai exact, acțiunile de urmărire penală au vizat fapte de pretindere și primire sistematică a mijloacelor financiare, în sume cuprinse între 3000 și 10 000 de dolari, atât în numerar cât și în monedă virtuală, iar mitele parveneau de la persoane implicate în consum și trafic ilicit de droguri.

În urma efectuării perchezițiilor, au fost depistate documente importante pentru cauzele penale aflate în gestiunea CNA, inclusiv obiecte interzise supuse expertizei”, se spune în comunicatul CNA.

În prezent, conform CNA, acțiunile de urmărire penală continuă „în vederea identificării tuturor circumstanțelor și a persoanelor implicate”.

Orice persoană beneficiază de prezumția de nevinovăție conform legii.

Miercuri dimineață, 22 aprilie, reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP) au anunțat că a fost dispusă suspendarea din funcție a conducerii Inspectoratului de Poliție Botanica, precum și a persoanelor vizate în dosar.