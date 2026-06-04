Cei cinci polițiști de la IP Botanica, reținuți pentru presupusă luare de mită de la traficanți de droguri, au fost plasați în arest la domiciliu

Cei cinci polițiști de la Inspectoratul de Poliție (IP) Botanica, reținuți pentru presupusă luare de mită de la traficanți de droguri, au fost plasați în arest la domiciliu. Decizia a fost luată pe 3 iunie, de către magistrații Curții de Apel Centru, înlocuind măsura preventivă, după ce avocații au depus recurs. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către Violina Moraru, purtătoarea de cuvânt al Procuraturii Generale (PG).

Anterior, pe 20 mai, și Sergiu Cobîlaș, șeful de secție în cadrul IP Botanica din Chișinău, a fost transferat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Măsura a fost luată pe 19 mai de Judecătoria Chișinău.

Avocatul lui Cobîlaș, Alexandru Zmeu, a declarat anterior că el este nevinovat și că dosarele anterioare pe numele său sunt niște acțiuni de răzbunare din partea SPIA, a scris TVR Moldova.

ZdG a scris că șeful de secție de la Inspectoratul de Poliție Botanica a fost vizat anterior în alte dosare penale care însă au fost clasate. Deși anterior a fost demis din funcție, Cobîlaș a fost restabilit de instanță. Ceilalți cinci polițiști reținut și învinuiți că primeau mită„de la persoane implicate în consum și trafic ilicit de droguri” au fost angajați în poliție după ce au absolvit liceul sau Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, având toți experiență de doar câțiva ani în structurile poliției.

La finele lunii aprilie, un șef de secție și cinci angajați ai IP Botanica au fost reținuți în cadrul unor dosare de corupere pasivă și activă, comise în circumstanțe agravante.

Vizat în patru cauze și dosare penale, clasate ulterior

Potrivit datelor consultate de ZdG, Sergiu Cobîlaș a fost vizat anterior în patru cauze și dosare penale, dar toate au fost clasate. În 2015, Procuratura Hîncești a inițiat pe numelelui o cauză penală pentru tortură, tratament inuman sau degradant, față de o persoană, dar cauza a fost clasată din lipsa elementelor componenței de infracțiune. În 2020, Centrul Național Anticorupție a inițiat o cauză penală pe numele lui pentru corupere pasivă, dar dosarul a fost clasat. Și tot în 2020, o altă cauză penală inițiată de CNA îl viza pe Cobîlaș, pentru încălcarea inviolabilității vieții personale a unui cetățean, dosar care a fost conexat cu cel pentru corupere pasivă și clasat. În 2021, CNA deschide o altă cauză penală pentru tortură, tratament inuman sau degradant față de aceeași persoană a cărui inviolabilitatea a vieții private ar fi încălcat-o în 2020. Și acest dosar a fost clasat.

În 2021, Newsmaker a scris despre un dosar de escrocherie deschis pe numele lui Cobîlaș și al altor polițiști. Sursa cita o scrisoare a polițiștilor vizați în dosar, adresată ministrului de atunci al Afacerilor Interne, Pavel Voicu, în care aceștia îi acuzau pe polițiștii din cadrul Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al MAI (SPIA) că le-ar fi fabricat acest dosar. Cobîlaș și ceilalți polițiști ar fi investigat în 2015 un dosar de trafic de droguri în care ar fi fost implicați polițiștii din SPIA, potrivit sursei citate.

Donațiile, o tradiție pentru familia Cobîlaș

Potrivit declarației sale de avere și interese personale pentru 2025, pe parcursul anului, familia Cobîlaș a beneficiat de mai multe donații, în sumă totală de circa 11 mii de euro și 15,5 mii de lei – toate venite din partea rudelor. Donațiile reprezintă o practică obișnuită pentru familia Cobîlaș, or atestăm cadouri bănești în mărime de 7,4 mii de euro și 12 mii de lei în 2024 sau 8,5 mii de euro și 22 mii de lei în 2023.

În 2025, familia a intrat în posesia unei case de peste 100 de metri pătrați pentru care Sergiu Cobîlaș declară că a achitat 75 de mii de euro, dar prețul căreia s-a ridicat ulterior, în urma realizării mai multor lucrări de reparație, la 130 de mii de euro. Se întâmplă după ce, în declarația pentru 2024, dispare o vilă de 82 de metri pătrați cumpărată în 2022 și apare suma de 85 de mii de euro în urma unui contract de vânzare-cumpărare. Totodată, Cobîlaș trece în declarație și un credit în mărime de 263 de mii de lei contractat în 2025 pe care se obligă să-l întoarcă până în 2030, în contextul în care unicul venit stabil indicat de acesta este salariul de circa 18,9 mii de lei lunar și alocații pentru copii de circa 3,5 mii de lei lunar.

Cobîlaș mai indică un Mercedes fabricat în 2007 și procurat în 2015 contra unei sume de 50 de mii de lei.