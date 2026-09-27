Traficul rutier va fi suspendat pe anumite străzi din capitală, pe timp de noapte, în următoarele luni

Traficul rutier se suspendă parțial pe mai multe străzi din capitală pe timp de noapte în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație curentă, informează Primăria Municipiului Chișinău. Restricțiile vor dura aproximativ două luni pe majoritatea tronsoanelor vizate.

Pe strada Ismail, traficul rutier suspendă parțial (pe benzi), pe tronsonul cuprins între bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și str. Grigore Ureche.

Măsura vizează perioada: 28 septembrie 2026 – 30 noiembrie 2026, în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație curentă pe str. Ismail.

De asemenea, se suspendă parțial (pe benzi) traficul rutier pe bd. Renașterii Naționale, tronsonul cuprins între bd. Grigore Vieru și str. Circului.

Restricțiile au loc în perioada: 28 septembrie 2026 – 30 noiembrie 2026, în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație curentă pe bd. Renașterii Naționale.

Totodată, se suspendă parțial (pe benzi) traficul rutier pe str. Sihastrului, tronsonul cuprins între șos. Hîncești și str. Livădarilor.

Traficul va fi suspendat în perioada: 28 septembrie 2026 – 30 octombrie 2026, în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație curentă pe str. Sihastrului.

Primăria mai anunță că se suspendă traficul rutier pe str. Armenească, tronsonul cuprins între bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și str. Mitropolit Varlaam și pe str. Mitropolit Varlaam, tronsonul cuprins între străzile Bulgară și Armenească, pe 28 septembrie 2026, în intervalul orelor: 08:30-15:00.

Măsura a fost instituită în legătură cu necesitatea executării lucrărilor silvotehnice de curățare, defrișare și elagaj, asupra unor arbori de prezintă potențial pericol, situați pe str. Armenească, or. Chișinău.

Conducătorii auto sunt îndemnaţi să ocolească străzile, daca nu există necesitate stringentă, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la Regulamentul circulației rutiere.