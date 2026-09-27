Incident major la baza aeriană Fairford, utilizată de forțele americane, aflată în sud-vestul Angliei

Poliția britanică a anunțat duminică, 27 septembrie, arestarea mai multor bărbați suspectați de încălcarea legislației privind explozibilii, iar armata a inspectat mai multe vehicule după ce măsurile de securitate au fost intensificate la o bază aeriană britanică utilizată de forțele aeriene americane în sud-vestul Angliei, informează Reuters, citat de Agerpres.

Guvernul britanic a autorizat SUA să utilizeze baza RAF Fairford pentru a efectua lovituri asupra unor amplasamente de rachete iraniene care atacă nave în Strâmtoarea Ormuz.

Un martor ocular citat de Reuters a relatat că polițiști înarmați blocau accesul la poarta principală a bazei. Aproximativ 30 de vehicule de intervenție – inclusiv mașini de poliție, ambulanțe și autospeciale de pompieri – erau staționate în localitatea Fairford, situată în apropierea bazei.

„Mai multe imobile din zona Whelford sunt în prezent evacuate în urma declarării unui incident major. Măsura survine după arestarea mai multor bărbați suspectați de încălcarea prevederilor Legii privind explozibilii”, a anunțat poliția din Gloucestershire într-un comunicat, referindu-se la un sat situat în apropierea bazei aeriene. „Echipa specializată a armatei pentru neutralizarea dispozitivelor explozive examinează în prezent mai multe vehicule”, a adăugat poliția.

Un purtător de cuvânt al forțelor aeriene ale SUA a declarat că nu va discuta despre măsurile specifice de protecție.

„Aripa 501 de Sprijin în Luptă (501st Combat Support Wing) și celelalte unități ale noastre staționate în Marea Britanie rămân vigilente și vor lua măsurile adecvate pentru a asigura siguranța și securitatea personalului militar american, a civililor, a contractorilor și a familiilor acestora”, a precizat purtătorul de cuvânt.

„Evaluăm în permanență o serie de factori care determină măsurile pe care le implementăm sau le modificăm pentru a ne proteja instalațiile, personalul și familiile acestuia”, a adăugat sursa citată.

În luna iulie, Marea Britanie a anunțat că forțele sale armate sunt pregătite să protejeze țara împotriva oricărui atac, după ce Gardienii Revoluției din Iran au avertizat să nu se permită decolarea bombardierelor americane de la baza Fairford.

De asemenea, miniștrii britanici i-au informat pe administratorii acestei infrastructuri esențiale cu privire la amenințarea reprezentată de Rusia, guvernul fiind tot mai preocupat de posibile operațiuni de sabotaj și atacuri cibernetice. Rusia neagă faptul că ar lansa atacuri hibride împotriva națiunilor occidentale.