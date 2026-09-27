Circulația rutieră este sistată pe o porțiune a străzii Albișoara, în contextul desfășurării unei curse de ciclism

Circulația rutieră pe strada Albișoara din Chișinău este suspendată temporar duminică, 27 septembrie, în intervalul 10:00 – 13:00, în legătură cu desfășurarea unei competiții de ciclism, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Restricțiile vor fi instituite pe tronsonul cuprins între strada Mihai Viteazul, de la pod, și strada Petru Rareș.

„Poliția recomandă conducătorilor auto să evite zona în perioada în care vor fi aplicate restricțiile și să își planifice din timp rute alternative.”

Pe durata desfășurării evenimentului enunțat, circulația transportului public va fi organizată, după cum urmează:

Ruta de troleibuz nr. 38 va fi redirecționată tur-retur pe str. Ion Creangă – bd. Ștefan cel Mare și Sfânt – bd. C. Negruzzi – bd. Iuri Gagarin și în continuare pe traseul stabilit.