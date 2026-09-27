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Benzina și motorina s-au scumpit din nou: cât costă duminică, 27 septembrie

Foto: ZdG

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru carburanți, valabile pentru 26-28 septembrie.

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Conform datelor publicate pe site-ul Agenției, un litru de benzină A95 poate fi cumpărat cu 34 de lei și 28 bani, cu 9 bani mai mult decât în ziua precedentă.

Totodată, un litru de motorină costă 36 de lei și 82 bani, cu un ban ani mai mult.

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