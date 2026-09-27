Benzina și motorina s-au scumpit din nou: cât costă duminică, 27 septembrie

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru carburanți, valabile pentru 26-28 septembrie.

Conform datelor publicate pe site-ul Agenției, un litru de benzină A95 poate fi cumpărat cu 34 de lei și 28 bani, cu 9 bani mai mult decât în ziua precedentă.

Totodată, un litru de motorină costă 36 de lei și 82 bani, cu un ban ani mai mult.