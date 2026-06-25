Rezultatele BAC 2026: Număr record de absolvenți cu media 10 și, în premieră, niciun candidat eliminat pentru fraudă

Un număr record de absolvenți – 85 – au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat din acest an, iar rata de promovare a crescut pentru al treilea an consecutiv, ajungând la 75,4%. Totodată, pentru prima dată de la introducerea camerelor de supraveghere în sălile de examen, niciun candidat nu a fost eliminat pentru fraudă. Datele au fost prezentate joi, 25 iunie, de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, și directoarea Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanov.

În total, la sesiunea de bacalaureat din acest an au fost admiși 18 437 de candidați, inclusiv absolvenți de licee, colegii și centre de excelență, candidați înscriși în regim extern, studenți ai universităților și restanțieri din anii precedenți. Rata generală de promovare la examenele naționale de bacalaureat a continuat să crească, de la 69,38% în 2024 la 72,36% în 2025 și 75,40% în 2026.

„Asta înseamnă că 3 din 4 candidați au reușit să obțină nota minimă necesară pentru a promova toate examenele la care au participat”, a declarat Dan Perciun, care a adăugat că rata mare de promovare „demonstrează că investițiile în calitatea educației, efortul profesorilor și munca elevilor dau rezultate”.

Cei 85 de absolvenți care au obținut media generală 10 provin din municipiile și raioanele Bălți, Cahul, Chișinău, Drochia, Hîncești, Orhei, Sîngerei, Soroca, Strășeni și Ungheni. Spre comparație, în 2025 o asemenea performanță a fost înregistrată de 73 de candidați, iar în 2024 – de 47. Totodată, peste 4 800 de candidați au încheiat examenul cu o medie mai mare de 8, dintre care aproximativ 1 500 au obținut o medie de peste 9.

În același timp, a crescut și nota medie a candidaților promovați, de la 7,17 în 2024 la 7,38 în 2026.

O creștere a fost înregistrată și în cazul candidaților din colegii și centre de excelență, unde rata de promovare a ajuns la 57,82%, comparativ cu 54,39% anul trecut. Totodată, 21,42% dintre restanțierii din sesiunile anterioare au promovat examenul, față de 16,18% în 2025.

În premieră de la instalarea camerelor de supraveghere la examenele de bacalaureat, niciun elev nu a fost eliminat pentru fraudă. Cei mai mulți elevi (1 133), au fost eliminați de la bac în 2013, atunci când au fost instalate camere de luat vederi la nivel național. În următorii ani, numărul elevilor excluși pentru tentative de copiat a scăzut treptat, atingând în 2021 cel mai bun rezultat – un singur elev eliminat, notează diez care a consultat datele din anii precedenți.

„Asta bucură, asta înseamnă că acel mesaj privind importanța integrității academice, respectării regulilor, a fost internalizat și toți elevii au înțeles importanța respectării regulamentului și a normelor de etică și conduită în cadrul examenelor. Acest fapt demonstrează maturizarea sistemului educațional“ și conștientizarea”, a punctat ministrul Perciun.

În cadrul conferinței, Perciun și Ivanov au vorbit și despre examenul de bacalaureat la matematică, care a stârnit „dezbateri aprinse în spațiul public”: „Rata de promovare este de 69%, cu 3 puncte procentuale mai mult față de 66% în 2025”, a menționat Perciun.

Cât despre itemii care au provocat dezbaterea, ministrul Perciun a remarcat că aceștia „au fost rezolvați într-o proporție mai mare decât în anii precedenți”.

Lilia Ivanov a menționat că, „în pofida nemulțumirilor exprimate de unii candidați după examenul de matematica”, nota medie a crescut de la 5,26 la 5,36.

Anterior, un grup de tineri, absolvenți ai clasei a 12-a, au lansat o petiție online în urma examenului de bacalaureat la matematică, profilul real, cerând „revizuirea subiectelor și a baremului de corectare”. Atunci, MEC și ANCE au constatat că gradul de realizare a itemilor din sesiunea 2026 era mai înalt decât cel din sesiunile anterioare.

Rezultatele preliminare ale examenului național de bacalaureat au fost afișate astăzi, 25 iunie 2026, în cele 92 de centre instituite în întreaga țară. Totodată, prin intermediul platformei www.bac.gov.md, candidații își pot vizualiza testele verificate și notele.

Contestațiile pot fi depuse în zilele de 25 și 26 iunie, în intervalul orar 09:00 – 18:00, la centrele de bacalaureat în care candidații au scris probele de examen. Contestațiile vor fi examinate în perioada 27 iunie-2 iulie, iar rezultatele finale ale sesiunii de bază vor fi anunțate la data de 3 iulie 2026.

Sesiunea suplimentară a examenului național de bacalaureat va fi organizată în perioada 13-20 iulie 2026. Pentru participare la sesiunea suplimentară, candidații pot depune, în zilele de 3 și 4 iulie, o cerere în scris la centrele de bacalaureat în care au susținut probele în sesiunea de bază.