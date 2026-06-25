Video „Dacă îl atingi, poate exploda.” Un trecut exploziv sub picioare și un prezent amenințat de drone

Un aparat de zbor fără pilot a explodat în noaptea de 7 spre 8 iunie pe un teren agricol din satul Lopatna, raionul Orhei. Un localnic a alertat imediat poliția, iar la fața locului s-au deplasat geniștii Armatei Naționale. Anterior, în comuna Gangura, raionul Ialoveni, trei proiectile rămase din perioada celui de-al Doilea Război Mondial au fost descoperite de un sătean. Astfel de cazuri nu sunt unice.

Au trecut peste 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, dar urmele lui mai sunt vizibile și azi. În sate, pe câmpuri, dar și de-a lungul drumurilor din toată țara, pot fi găsite muniții din acea perioadă. În fiecare săptămână, geniștii neutralizează muniții rămase în pământ timp de decenii. Dar, pe lângă pericolele din trecut, acum au apărut noi amenințări generate de războiul din Ucraina: drone și resturi de rachete, unele dintre care conțin explozibil.

Doar în primăvara acestui an, Armata Națională a dezamorsat circa o sută de proiectile din perioada celui de-al Doilea Război Mondial și cel puțin trei drone care s-au prăbușit în țară ca urmare a războiului din Ucraina.

„Domnule primar, pe marginea drumului sunt niște proiectile de război”

Trei proiectile din perioada celui de-al Doilea Război Mondial au fost descoperite de un localnic în comuna Gangura, raionul Ialoveni. În loc să alerteze imediat autoritățile, bărbatul a decis să mute obiectele și să le depoziteze la marginea drumului. Primarul comunei Gangura, Marcel Bobeica, a aflat întâmplător despre proiectile în timpul unor lucrări de construcție a apeductului.

„Responsabilul de la apeduct îmi spune: «Domnule primar, oamenii vorbesc că pe marginea drumului sunt niște proiectile de război de mai mult timp.» Venind la fața locului, am văzut că erau trei bucăți puse lângă o grămadă de nisip. Oricine putea să meargă și să le atingă și putea să se întâmple o situație neprevăzută”, relatează Marcel Bobeica.

Muniții din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, descoperite în s. Misovca, comuna Gangura. Foto: Primăria Gangura

Nu este unicul caz de acest gen. În aceeași comună, alte obiecte explozive au fost descoperite în apropierea unei foste ferme. „Persoane care se ocupau cu pășunatul animalelor le-au găsit chiar în timpul zilei. Ele pășteau animalele lângă fosta noastră fermă de vite mari cornute și au descoperit fix același tip de explozibil”, spune primarul.

În ambele situații, autoritățile locale au solicitat intervenția serviciilor specializate. „Primul lucru pe care l-am făcut a fost să sun la 112. Am anunțat Inspectoratul de Poliție Ialoveni, după asta am sunat la pompieri și la ambulanță. Apoi a venit și serviciul care se ocupă nemijlocit cu preluarea acestor explozibile”, precizează Marcel Bobeica.

Riscuri subestimate

Descoperirea munițiilor din perioada celui de-al Doilea Război Mondial nu este o raritate în R. Moldova. Potrivit specialiștilor din cadrul Batalionului de Geniu „Codru” al Armatei Naționale, cele mai multe astfel de intervenții au loc în primăvară–toamnă, perioada lucrărilor agricole, când munițiile rămase din timpul celui de-al Doilea Război Mondial ies la suprafață.

„Primăvara și toamna, noi putem ajunge zilnic la două-trei ieșiri, iar lunar putem avea 10–15 sau chiar 20 de intervenții de deminare pe teritoriu național”, susține Serghei Chilivnic, șef al centrului de instruire EOD (Explosive Ordnance Disposal – structura de deminare a Armatei Naționale a R. Moldova, n.r.).

Serghei Chilivnic, șef al centrului de instruire EOD. Foto: ZdG

Potrivit acestuia, cele mai afectate zone sunt raioanele în care s-au desfășurat luptele din cadrul operațiunii Iași – Chișinău. „Regiunile cele mai afectate sunt raioanele Căușeni, Ștefan Vodă și Anenii Noi. Anume acolo se depistează anual foarte multe obiecte explozive rămase după război”, spune specialistul.

„Cel mai frecvent pe teritoriul R. Moldova sunt descoperite bombe de aruncător de tip german și sovietic, precum și proiectile de artilerie”, adaugă Adrian Cîrlig, locțiitor al comandantului Batalionului „Codru”, șef al statului major.

Infografică: ZdG

Deși multe dintre aceste muniții au stat în pământ mai bine de 80 de ani, specialiștii atenționează asupra faptului că ele rămân extrem de periculoase, iar oamenii deseori subestimează riscul la care se expun atunci când decid să se apropie de ele, să le fotografieze sau chiar să le miște din loc.

„Munițiile vechi, în majoritate, au un element care se numește focos. Dacă îl atingi, îl miști sau îl lovești, poate exploda”, avertizează maiorul Mihail Josan, șef S3 – secția operații și instruire, locțiitor al șefului statului major.

Potrivit militarului, au existat numeroase situații în care oamenii au încercat să manipuleze obiectele găsite, cum a fost cazul din aprilie 2022 de la Sîngera, când o elevă a adus la școală un obuz descoperit de tatăl său în gospodărie, intenționând să-l doneze muzeului liceului. Profesorul de istorie a alertat autoritățile, iar geniștii au intervenit pentru examinarea muniției.

Muniții din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, descoperite pe teritoriul R. Moldova. Foto: Ministerul Apărării

„Cu părere de rău, se întâmplă cazuri când populația civilă se atârnă neconștiincios față de obiectele care sunt depistate. Necunoscând cum funcționează obiectele explozive, de multe ori le aruncă, le pune în foc sau încearcă să scoată elementele de cupru de pe ele. În momentul în care lovesc obiectele explozive, are loc explozia.”

Andrei Cîrlig explică acest fenomen prin faptul că, „din momentul în care stau foarte mult în pământ, aceste muniții au o coroziune foarte excesivă. Astfel, cea mai mare problemă este transportarea lor de la un loc la altul. Dacă sunt găsite într-un sat sau într-un oraș, este foarte periculos să fie mutate.”

Adrian Cîrlig, locțiitor al comandantului Batalionului „Codru”, șef al statului major. Foto: ZdG

Din anul 1992 până în prezent, exploziile provocate de astfel de muniții au ucis 24 de persoane, inclusiv 8 copii. Alte 29 de persoane au fost rănite, inclusiv 6 copii.

Infografică: ZdG

„Munițiile din drone sunt mai imprevizibile”

Pe lângă munițiile rămase din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, autoritățile se confruntă în ultimii ani și cu incidente legate de războiul din Ucraina. De mai bine de patru ani de invazie a Rusiei în țara vecină, spațiul aerian al R. Moldova a fost încălcat de nenumărate ori. Uneori, drone sau fragmente de rachete au căzut pe câmpuri, alteori, au aterizat direct pe acoperișurile locuințelor.

„De regulă, munițiile convenționale din Ucraina nu ajung pe teritoriul R. Moldova, dar avem cazuri de aparate de zbor fără pilot care au căzut pe teritoriul național, iar unele dintre ele aveau obiecte explozive în interior”, susține Serghei Chilivnic.

În noiembrie, 2025, o dronă a căzut peste o casă dintr-o localitate din raionul Florești. Foto: IGP

Potrivit geniștilor, dronele reprezintă un risc diferit față de munițiile istorice. „Dronele sunt o ramură nouă a războiului contemporan. Munițiile care se găsesc în interiorul lor nu sunt cele din perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Sunt alte muniții, alte focoase și alte principii de funcționare”, explică Chilivnic.

Potrivit lui Mihail Josan, aceste sisteme moderne sunt chiar mai periculoase decât cele istorice, pe motiv că acestea pot exploda nu doar la atingere, dar și la mișcare.

Mihail Josan, șef S3 – secția operații și instruire, locțiitor al șefului statului major. Foto: ZdG

„Industria militară s-a schimbat. Sunt muniții sensibile la mișcare, la cutremure, adică simt când sunt alături mai mulți oameni. În funcție de obiectele explozive și de misiunea acestora, ele sunt foarte diferite, iar din această cauză cele moderne sunt mai periculoase”, explică genistul.

Ce faci dacă găsești un obiect suspect?

Deși majoritatea oamenilor susțin că știu ce trebuie să facă atunci când găsesc muniții sau drone căzute pe teritoriul național, autoritățile afirmă că în practică, astfel de obiecte continuă să fie atinse, mutate, fotografiate îndeaproape sau chiar luate acasă.

Așa s-a întâmplat în cazul din Gangura, dar și în alte situații. De exemplu, în decembrie 2025, un locuitor din comuna Pepeni, raionul Sîngerei, a descoperit un aparat de zbor fără pilot, dar în loc să anunțe autoritățile, l-a încărcat în remorca unui motocultor și l-a adus în sat cu intenția de a-l lua acasă. Sătenii, alarmați, au anunțat primarul, care imediat a sesizat autoritățile.

O dronă găsită în comuna Pepeni, a fost încărcată de un sătean într-o remorcă. Foto: Oleg Cernei/ Facebook

Cazuri similare apar periodic în comunicatele oficiale, deși nu toate ajung în presă. Ministerul Apărării susține că geniștii deseori sunt solicitați să ridice grenade, cartușe, proiectile și focoase păstrate ani la rând în gospodării după ce au fost găsite în timpul lucrărilor agricole.

Specialiștii avertizează că aceste gesturi reprezintă unul dintre cele mai mari pericole.

Primarul comunei Gangura, Marcel Bobeica, a acționat așa cum ar trebui să o facă orice persoană în situația dată – a sunat la 112.

„De fiecare dată când a fost găsit explozibil, noi am venit cu unele informații pentru cetățeni pe rețele sociale. Le-am explicat că, în cazul în care sunt depistate, ei nici nu trebuie să le atingă, fiindcă sunt niște obiecte care sunt mai de demult, ele în orice moment pot să detoneze, iar consecințele pot fi unele fatale, chiar cu pierderea vieții.”

Pentru a preveni tragediile, Armata Națională desfășoară campanii de informare a cetățenilor, elevilor și studenților.