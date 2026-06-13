„Acest test este conceput, din start, pentru eșec”. Discuții în urma probei la matematică a examenului național de bacalaureat. Mii de elevi au semnat o petiție online. Reacția MEC

Un grup de tineri, absolvenți ai clasei a 12-a, au lansat o petiție online în urma examenului de bacalaureat la matematică, profilul real, cerând „revizuirea subiectelor și a baremului de corectare”. Până la ora 15:50, 13 iunie, petiția a adunat peste 2500 de semnături. Petiția s-a viralizat rapid pe rețele, mai mulți absolvenți arătându-se nemulțumiți de complexitatea testului.

Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare anunță că au luat act de petiția publică referitoare la proba de Matematică (Profil Real) din cadrul examenului național de Bacalaureat, susținută la 12 iunie 2026.

„Noi, semnatarii acestei petiții tragem un semnal de alarmă categoric privind modul în care a fost concepută proba de Matematică (Profil Real) din cadrul examenului de Bacalaureat, susținut pe 12 iunie 2026. Susținem un învățământ de calitate și o evaluare riguroasă, însă ceea ce s-a întâmplat la această sesiune nu a fost o testare a cunoștințelor acumulate la clasă, ci un act de demotivare în masă. Un examen național trebuie să fie predictibil și echilibrat, nu un filtru de nivel olimpic”, se arată în petiția online.

În motivare, elevii au venit cu mai multe argumente prin care explică de ce examenul ar fi fost „profund inechitabil”. Printre acesteea se numără:

„ Compromiterea viitorului academic: Notele la matematică reprezintă mediile cu care acești tineri vor concura la admiterea în universități. Un test disproporționat de greu le taie nedrept șansele, punându-i în inferioritate la admitere față de generațiile trecute sau de absolvenții de la profil uman.

Notele la matematică reprezintă mediile cu care acești tineri vor concura la admiterea în universități. Un test disproporționat de greu le taie nedrept șansele, punându-i în inferioritate la admitere față de generațiile trecute sau de absolvenții de la profil uman. Subiecte disproporționate și în afara standardului de masă: Exemplul cel mai clar al acestei inechități îl reprezintă Itemul 5 (trigonometrie) , formulat la un nivel de complexitate nejustificat de ridicat, precum și Itemul 10, subpunctul (c) . Structura și dificultatea acestor exerciții au consumat o parte uriașă din timpul alocat, funcționând ca niște capcane care au blocat mii de elevi, transformând lucrarea într-o cursă contra cronometru imposibilă.

Exemplul cel mai clar al acestei inechități îl reprezintă , formulat la un nivel de complexitate nejustificat de ridicat, precum și . Structura și dificultatea acestor exerciții au consumat o parte uriașă din timpul alocat, funcționând ca niște capcane care au blocat mii de elevi, transformând lucrarea într-o cursă contra cronometru imposibilă. Încălcarea principiului accesibilității: Un examen de bacalaureat trebuie să asigure un prag minim de trecere pentru elevul cu pregătire medie, care și-a îndeplinit obligațiile școlare de bază. Prezența unor itemi precum cei menționați mai sus a exclus din start această posibilitate, penalizând nedrept o întreagă generație.

Un examen de bacalaureat trebuie să asigure un prag minim de trecere pentru elevul cu pregătire medie, care și-a îndeplinit obligațiile școlare de bază. Prezența unor itemi precum cei menționați mai sus a exclus din start această posibilitate, penalizând nedrept o întreagă generație. Ruptura gravă dintre pretestări și examenul real: Absolvenții s-au pregătit conștiincios pe baza testelor de publicate de ANCE. Lucrarea finală a prezentat însă o tipologie schimbată și o complexitate care a depășit cu mult standardul agreat și exersat pe parcursul anului școlar.

Absolvenții s-au pregătit conștiincios pe baza testelor de publicate de ANCE. Lucrarea finală a prezentat însă o tipologie schimbată și o complexitate care a depășit cu mult standardul agreat și exersat pe parcursul anului școlar. Omisiuni nejustificate în anexa cu formule: Atragem atenția asupra ultimului item de geometrie (evaluat cu o pondere maximă de 8 puncte), unde s-a constatat lipsa formulei pentru aria laterală a piramidei din anexa testului. Această omisiune contravine practicilor de evaluare standard de a oferi formulele necesare la figurile spațiale și a crescut artificial gradul de dificultate, penalizând elevii pentru un detaliu de memorare, nu de raționament matematic”, au explicat tinerii în petiție.

Astfel, tinerii cer, înainte de finalizarea evaluării lucrărilor și afișarea rezultatelor, aplicarea următoarelor măsuri reparatorii:

Revizuirea baremului de convertire a punctelor în note: „Modificarea grilei oficiale prin reducerea intervalelor de punctaj necesare pentru obținerea fiecărei note (de la nota minimă de promovare, 5, până la notele superioare de 8, 9 și 10)”.

„Modificarea grilei oficiale prin reducerea intervalelor de punctaj necesare pentru obținerea fiecărei note (de la nota minimă de promovare, 5, până la notele superioare de 8, 9 și 10)”. Neutralizarea Itemului 5 și a Itemului 10 (c): „Solicităm anularea acestor itemi – dovediți a fi eronat calibrați pentru timpul și nivelul mediu al examenului – și acordarea punctajului maxim din oficiu tuturor candidaților pentru acești itemi (sau redistribuirea punctajului astfel încât mediile finale să nu fie afectate)”.

Reacția Ministerului Educației și Cercetării

La o zi după proba de examen, Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare au anunțat că au luat act de petiția elevilor.

„Apreciem implicarea elevilor, a părinților și a cadrelor didactice în dezbaterile privind examenele naționale și considerăm că opiniile argumentate contribuie la îmbunătățirea continuă a procesului educațional. Precizăm că subiectele examenului au fost elaborate în conformitate cu programa de examen și curriculumul național la disciplina Matematică, respectând procedurile de elaborare, verificare și validare aplicabile evaluărilor naționale.

Totodată, înțelegem preocupările exprimate privind gradul de dificultate al unor itemi și impactul acestora asupra rezultatelor. ANCE va analiza rezultatele probei, inclusiv aspectele semnalate în petiție, pentru a verifica eventualele elemente care necesită clarificări metodologice.

Menționăm că procesul de evaluare are loc în conformitate cu actele normative în vigoare, fiind desfășurat de profesioniști în domeniul de activitate care se bucură de aprecierea comunității educaționale. În cazul în care analiza va evidenția necesitatea unor măsuri suplimentare, acestea vor fi adoptate în conformitate cu cadrul normativ în vigoare. Evaluarea va fi realizată cu profesionalism, obiectivitate și în interesul superior al copiilor și al asigurării echității procesului de examinare”, a scris MEC în reacție.

Profesoară: „Acest test este conceput, din start, pentru eșec”

Gabriela Diaciuc, o profesoară practicantă, a venit cu un mesaj pe Facebook în urma examenului de bacalaureat la matematică. Postarea acesteia a adunat în scurt timp sute de aprecieri și distribuiri, iar părinții și alți profesori i-au susținut mesajul în comentarii.

„Acești tineri au învățat timp de 12 ani, printre ei fiind elevi minunați, puternici, premianți — iar pentru mulți dintre ei acest test a fost un șoc psihologic cumplit și un stres colosal. (…) În calitate de pedagog, văd clar principala problemă: acest test este conceput, din start, pentru eșec.

Am sentimentul profund că scopul autorilor testului nu este de a verifica ce a învățat copilul în anii de școală, ci de a-l „prinde” pe greșeală, de a-l induce în eroare și de a-i reduce artificial nota. Însăși structura exercițiilor este construită în așa fel încât elevul să se împiedice. În loc să i se ofere copilului șansa de a-și demonstra cunoștințele de bază solide, el este aruncat într-un labirint de formulări ambigue și structuri artificial complicate. Examenul s-a transformat într-o capcană în care, chiar și pentru un raționament corect, se scad puncte uriașe din cauza unui micro-detaliu neobservat sub presiunea deficitului de timp.

Este vital să schimbăm însăși filozofia și structura testului de bacalaureat la matematică. Examenul trebuie să evalueze alfabetizarea funcțională, logica și pregătirea reală a absolventului, nu să frângă aripile elevilor eminenți în condiții de criză de timp. Testul ar trebui să-i motiveze să evolueze în științele exacte și să le ofere o șansă, nu să-i programeze pentru eșec înainte de a deschide broșura de examen”, a scris Gabriela Diaciuc pe Facebook.

Ce spun tinerii care au scris bacalaureatul la matematică

Diez a adunat câteva dintre reacțiile elevilor, care arată emoțiile lor după finalizarea examenului de bac.

„Mult mai complicat decât pretestarea. Puteau să ne de-a orice altceva, dar au ales să-și bată joc de noi.”

„Bătaie de joc.”

„Mi s-a părut extrem de greu. Mă uitam la colegii mei care dădeau testele aproape goale, fără răspunsuri, doar câte ceva la început.”

„Nu era atât de complicat, dar multe lucruri le-am uitat. 5 sigur am, dar cu cât mai mult ascult ce au scris alții, cu atât mai puține puncte simt că am.”

„N-am cuvinte. A fost groaznic.”

„Foarte greu. Cu toate că m-am antrenat cu mama și bunicul, au fost exerciții pe care nu le-am văzut în viața mea și nici nu mi-aș fi dat seama cum se rezolvă. Dacă ar fi să compar cu pretestarea, aș spune că a fost mult mai dificil.”

„Extrem de greu a fost la matematică. În primul rând, consider că au fost și multe capcane. Exercițiul 5 ne-a lăsat șocați.”

Dintre cei 17.935 de elevi care au susținut vineri, 12 iunie, examenul de bacalaureat la disciplina de profil, 7.538 de tineri de la profilul real au scris proba la matematică.