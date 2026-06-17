Nou tratament pentru migrenă cronică disponibil la Institutul de Medicină Urgentă

Pacienții care suferă de migrenă cronică și cefalee severă, iar tratamentele clasice nu mai dau rezultate, pot beneficia de o nouă metodă terapeutică disponibilă la Institutul de Medicină Urgentă (IMU). Specialiștii instituției au introdus proceduri moderne de neurointervenție, menite să reducă frecvența și intensitatea crizelor de migrenă și să îmbunătățească semnificativ calitatea vieții pacienților, scrie IMU.

Medicii precizează că tratamentul este minim invaziv, realizat pe cale endovasculară și adaptat în funcție de severitatea afecțiunii. Procedurile sunt efectuate de echipe specializate în neurologie intervențională și sunt destinate în special pacienților care nu răspund la terapiile convenționale.

Neurologul intervenționist Andrei Filioglo a explicat că migrena cronică reprezintă o problemă importantă de sănătate publică, afectând semnificativ activitatea zilnică și capacitatea de muncă a pacienților. Afecțiunea se manifestă prin dureri de cap prezente cel puțin 15 zile pe lună, dintre care minimum opt au caracter migrenos, pe o perioadă mai mare de trei luni.

Una dintre metodele utilizate este embolizarea arterei meningee medii, o procedură ghidată imagistic, prin care sunt administrate substanțe speciale ce reduc transmiterea semnalelor dureroase asociate migrenei.

Sursa citată scrie că o altă opțiune terapeutică, aflată în fază de evaluare clinică, constă în administrarea intraarterială a unor medicamente cu acțiune locală asupra mecanismelor durerii. Specialiștii susțin că această metodă poate reduce activitatea nervului trigemen, implicat în declanșarea crizelor migrenoase.

Medicii avertizează că migrena poate fi declanșată de mai mulți factori, printre care stresul, lipsa somnului, oboseala, deshidratarea, alimentația neregulată, fluctuațiile hormonale sau schimbările bruște de vreme. În acest context, persoanele care se confruntă frecvent cu dureri de cap sunt îndemnate să consulte un specialist și să evite automedicația.

Potrivit datelor statistice, peste 15% dintre cetățenii R. Moldova suferă de migrenă, femeile fiind cele mai afectate.